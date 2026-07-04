Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /ఆర్యన్ రాజేష్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్.. తండ్రి ఇవివి బాటలో నిర్మాతగా కొత్త చిత్రం షురూ..

ఆర్యన్ రాజేష్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్.. తండ్రి ఇవివి బాటలో నిర్మాతగా కొత్త చిత్రం షురూ..

EVV cinema New Movie Starts: లెజండరీ దర్శకుడు ఇవివి సత్యనారాయణ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. గురువు జంధ్యాల బాటలోనే  తెలుగులో కామెడీ చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయ్యారు. కామెడీ, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఏ సినిమా తీసినా అందులో అంతర్లీనంగా హాస్యపు ఝల్లులు ఉండాల్సిందే. ఆయన నిర్మాతగా పలు విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించారు. ఆయన కనుమూసిన తర్వాత ఈ బ్యానర్‌లో సినిమాలు రాలేదు. తాజాగా ఆర్యన్ రాజేష్ .. తండ్రి బాధ్యతలను భుజాన వేసుకున్నారు. దర్శకుడిగా కాకుండా నిర్మాతగా ఇకపై వరుసగా చిత్రాలను తెరకెక్కించబోతున్నట్టు ప్రకటించడమే కాకుండా.. కొత్త సినిమాకు కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:15 PM IST
ఆర్యన్ రాజేష్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్.. తండ్రి ఇవివి బాటలో నిర్మాతగా కొత్త చిత్రం షురూ..
Image Credit: EVV Cinema (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telegram Anti Piracy: టెలిగ్రామ్‌కు మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు..15 రోజుల్లో పైరసీ కంటెంట్‌ను ఆపాల్సిందే!
Telegram2 min ago
2
Flipkart Goat Sale31 min ago
3
tirumala36 min ago
4
Rajinikanth Jailer 241 min ago
5
E20 petrol1 hr ago