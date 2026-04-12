Asha Bhosle Top 10 Songs: సింగర్ ఆశా భోస్లే పాడిన టాప్-10 సాంగ్స్..చివరి పాట తెలుగులో ఓ ఊపు ఊపేసింది!

Asha Bhosle Top 10 Songs List: దాదాపుగా 8 దశాబ్దాలకు పైగా తన గాత్రంలో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఆ గొంతు.. నేటితో మూగబోయింది. ఎన్నో పాటలకు తన గాత్రంతో ప్రాణం పోసిన ఆ ఊపిరి ఆగిపోయింది. భారత దిగ్గజ నేపథ్య గాయనీ ఆశా భోస్లే (92) నేడు ఆదివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. ఆమె మరణంతో చిత్రపరిశ్రమతో పాటు సంగీత ప్రపంచంలో విషాదం నెలకొంది.
1933 సెప్టెంబర్ 8న మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ అనే ఊరులో దిగ్గజ సింగర్ ఆశా భోస్లే జన్మించారు. తండ్రి పండిట్ దీనానాథ్ మంగేష్కర్ ఒక గొప్ప శాస్త్రీయ, సంగీత విద్వాంసుడిగానే కాకుండా రంగస్థల నటుడిగా ప్రసిద్ధి పొందారు. తన ఇంట్లోనే సంగీత నేపథ్యం ఉండడం వల్ల ఆశో భోస్లేకు చిన్నతనం నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. ఆమె 9 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి దీనానాథ్ మంగేష్కర్ కన్నుమూయడంతో ఆ కుటుంబ బాధ్యత అంతా తన సోదరి లతా మంగేష్కర్పై పడింది. కుటుంబం కోసం వారిద్దరూ చిన్ననాటి నుంచే పాటలు పాడడం ప్రారంభించారు.
అలా సంగీత ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆశా భోస్లే దాదాపుగా 8 దశాబ్దాలకు పైగా తన గాత్రంలో భారతదేశం మొత్తాన్ని ఊపేశారు. హుషారెత్తించే, మత్తెక్కించే క్యాబరే పాటలకు ఆమె పెట్టింది పేరు. అలాగే మనసుకు హత్తుకునే మధుర గీతాలతో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తూ అందర్ని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె గాత్రంలో ప్రత్యేక శైలి ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. నేడు ఆమె పరమదించిన వేళ ఆశా భోస్లే పాడిన లెజండరీ సాంగ్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1) ఆయే మెహరాబన్ - హౌరా బ్రిడ్జ్ (1958)
O.P. నయ్యర్, ఆశా భోంస్లేల కలయిక వచ్చిన ఈ పాట ఎంతో పాపులర్ అయ్యింది. మధుబాల, అశోక్ కుమార్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన "హౌరా బ్రిడ్జ్" చిత్రంలోని ఈ పాట ప్రేక్షకులను ఎంతో ఆకట్టుకుంది. అప్పట్లో సూపర్ హిట్ సాంగ్గా నిలిచిన ఈ పాట.. ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసిక్గా నిలిచింది.
2) పియా తు అబ్ తో ఆజా - కారావన్ (1971)
ఆశా భోంస్లే మధురమైన గాత్రం లేకుండా హెలెన్ కొరియోగ్రఫీని ఊహించడం కష్టం. ఆమె ఆకర్షణీయమైన గాత్రం, హెలెన్ చేసిన ఉత్సాహభరితమైన క్యాబరే డ్యాన్స్ ఎంతో చక్కగా సరిపోయేవి. "కారావన్" చిత్రంలోని ఈ పాట వినేందుకు ఆహ్లాదంగా ఉండడమే కాకుండా.. ఆశా భోస్లేకు 'ఉత్తమ నేపథ్య గాయని'గా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డును కూడా తెచ్చిపెట్టింది.
3) హంగామా హో గయా - అన్హోని (1973)
'క్వీన్' చిత్రంలో పారిస్లోని ఒక క్లబ్లో ఆశా భోంస్లే పాడిన 'హంగామా' పాట రీమేక్ మనం ఇటీవలే విన్నాం. ఆ పాటకు కంగనా రనౌత్ ఊపేసే స్టెప్పులతో అలరించింది. అయితే ఆశా భోస్లే పాటల ప్రత్యేకత అదే! ఈ పాట తొలిసారి 'అన్హోని' సినిమా కోసం పాడారు.
4) దమ్ మారో దమ్ - హరే రామ హరే కృష్ణ (1971)
R.D. బర్మన్, ఆశా భోంస్లేల సింగింగ్ కాంబో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ను అందించింది. వాటిలో ఒకటి 'దమ్ మారో దమ్'. ఈ పాట 'హిప్పీ' ట్రెండ్ వారికి ఓ స్పెషల్ సాంగ్గా మారిపోయింది. అటు బాలీవుడ్లోనే కాకుండా ఇటు దక్షిణాది చిత్రసీమలోని సినిమాల్లో ఏదైనా పార్టీ సన్నివేశాల్లో కచ్చితంగా ఈ పాటను ప్లే చేస్తున్నారు. ఇదో 'కల్ట్ క్లాసిక్'గా ఇప్పటికీ మన మదిలో మెదులుతోంది. ఈ పాట పాడినందుకు గానూ ఆశా భోస్లేకు ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు దక్కింది.
5) చురా లియా హై తుమ్నే జో దిల్ కో - యాదోం కీ బారాత్ (1973)
బాలీవుడ్లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యంత రొమాంటిక్ సాంగ్స్లో ఇదొకటిగా నిలిచింది. నేటికీ ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో స్థానం సంపాదించుకుంది. ఆశా భోస్లే మధురమైన గాత్రం, ఆర్.డి. బర్మన్ అద్భుతమైన సంగీతం వల్ల ఈ పాట నేటికీ ఎందరినో అలరిస్తూ ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసిక్గా నిలిచింది.
6) దునియా మే లోగోం కో - అప్నా దేశ్ (1972)
రాజేష్ ఖన్నా, ముంతాజ్ల హీరోహీరోయిన్లుగా నటించి ఈ చిత్రంలో 'దునియా మే లోగోం కో' పాట మీ మూడ్ను ఇట్టే మార్చేస్తుంది.
7) ఖతూబా - అలీబాబా ఔర్ 40 చోర్
అరబిక్ ఛాయలున్న 'ఖతూబా' సాంగ్ పాట ఎంతో ఆకట్టుకుంటుంది. ఆశా భోస్లే గాత్రం ఈ పాటను మరింత స్పెషల్గా మార్చింది.
8) మేరా నామ్ హై షబ్నం - కటి పతంగ్ (1970)
భారతదేశపు మొట్టమొదటి ర్యాప్ పాటగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ పాటను టాక్-సంగ్ శైలిలో స్వరపరిచారు. ఈ ప్రయోగాత్మక పాట భారీ విజయం సాధించింది.
9) జరా సా ఝూమ్ లూ మై - దిల్ వాలే ధులనియా లే జాయేంగే (1995)
గత తరం నటి మధుబాల నుండి నేటి తరం కథానాయిక కాజోల్ వరకు.. ఆశా భోస్లే తన వయసుతో సంబంధం లేని గాత్రంతో అందరి కోసం పాడారు. జతిన్-లలిత్ స్వరపరిచిన, షారుఖ్ ఖాన్, కాజోల్ నటించిన ఈ ఉషారైన పాటను ఈ దిగ్గజ గాయని పాడారు.
10) రంగీలా రే - రంగీలా (1995)
62 ఏళ్ల ఆశా భోస్లే 1995లో విడుదలైన 'రంగీలా' చిత్రంలో 20 ఏళ్ల వయసున్న ఊర్మిళ మటోండ్కర్ కోసం పాడి, దానికి ప్రత్యేక జ్యూరీ అవార్డును అందుకున్నారు. ఎ.ఆర్. రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఈ చార్ట్ బస్టర్ ఇప్పటికీ స్పెషల్ సాంగ్గా నిలిచింది.
