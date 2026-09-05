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Athreyapuram Brothers: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ షూటింగ్ పూర్తి.. త్వరలో కొత్త అప్డేట్స్

Athreyapuram Brothers: కామెడీతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. రాజేష్ జగన్నాధం దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనివాస గవిరెడ్డి, సన్నీ పత్సా, గీత్ సాయిని, నేహా పఠాన్‌తో పాటు రాజీవ్ కనకాల, శివాజీ రాజా, అన్నపూర్ణమ్మ, రఘు బాబు, శ్రీనివాస రెడ్డి, హరితేజ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. షూటింగ్ ముగియడంతో త్వరలోనే సినిమా ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభించేందుకు మేకర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు. మరిన్ని వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 05, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:52 PM IST
Athreyapuram Brothers: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ షూటింగ్ పూర్తి.. త్వరలో కొత్త అప్డేట్స్
Image Credit: Athreyapuram Brothers(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Athreyapuram Brothers: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ షూటింగ్ పూర్తి.. త్వరలో కొత్త అప్డేట్స్
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