/Athreyapuram Brothers: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ షూటింగ్ పూర్తి.. త్వరలో కొత్త అప్డేట్స్

Athreyapuram Brothers: టాలీవుడ్లో మరో కామెడీ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రముఖ నటీనటులు కలిసి నటిస్తున్న ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ సినిమాకు సంబంధించిన తాజా అప్డేట్ను చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తయినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. దీంతో సినిమా నిర్మాణంలో కీలకమైన దశ పూర్తయింది.
ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ చిత్రానికి రాజేష్ జగన్నాధం కథను రాసి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి, సన్నీ పత్సా, గీత్ సాయిని, నేహా పఠాన్ ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వీరితో పాటు రాజీవ్ కనకాల, శివాజీ రాజా, అన్నపూర్ణమ్మ, దేవి ప్రసాద్, రజిత, ప్రభావతి, హరితేజ, రఘు బాబు, శ్రీనివాస రెడ్డి, ప్రవీణ్, సిద్ధార్థ్ గొల్లపూడి, భద్రం, అరుణ్ దలై, నవీన్ తదితరులు ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
సినిమా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తవడంతో చిత్రబృందం గుమ్మడికాయ కొట్టేసింది. ఇక నుంచి సినిమా ప్రమోషన్పై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. టీజర్, ట్రైలర్ లేదా ఇతర ప్రచార కంటెంట్పై కూడా త్వరలో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ను పూర్తిస్థాయి కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. సినిమా అంతటా వినోదానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుందని చిత్రబృందం చెబుతోంది. కుటుంబంతో కలిసి చూసేలా ఈ మూవీని రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కామెడీతో పాటు కథలోని పాత్రలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉండనున్నాయి.
S2S సినిమాస్, ది ఫెర్వెంట్ ఇండీ ప్రొడక్షన్స్, గద్దె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై VSK సంజీవ్, వంగపల్లి సందీప్, వంగపల్లి సంకీర్త్, ప్రవీణ్ గద్దె, రాజేష్ గద్దె, రాకేష్ గద్దె ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాకు రమీజ్ నవీత్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు. సంతు ఓంకార్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. అనిల్ పసల ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రకీర్తి ఉప్పలపాటి, ధీరజ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. మేఘన కాస్ట్యూమ్స్ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. దాత్య విజువల్స్ VFX పనులను నిర్వహిస్తుండగా, సాయి సతీష్ పీఆర్వోగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
షూటింగ్ పూర్తయిన నేపథ్యంలో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈ సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కానుంది, ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఎప్పుడు వస్తాయి వంటి విషయాలను మేకర్స్ త్వరలో ప్రకటించనున్నారు.
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