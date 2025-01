Chiranjeevi and Jr NTR Reacts on Saif Issue: బాలీవుడ్ న‌టుడు సైఫ్ అలీఖాన్‌పై ఈ రోజు తలెత్తిన దాడి సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. సైఫ్‌పై దాడి జర‌గ‌డంపై టాలీవుడ్ ప్రముఖ హీరోలు చిరంజీవి, జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ ఘటన చూసి వారు షాక‌య్యామ‌ని ట్వీట్స్ చేశారు.

సైఫ్ అలీఖాన్‌పై దాడి ఘటన చాలా క‌లిచి వేసిన‌ట్టు చిరంజీవి చెప్పారు. "సైఫ్‌పై దాడి విషయమై నేను చాలా క‌ల‌వ‌డానికి కారణం. ఆయన త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను" అని ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, ఎన్టీఆర్ కూడా ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ "ఈ దాడి వార్త నాకు షాకింగ్‌గా తెలిసింది. సైఫ్ భద్రంగా తిరిగి కోలుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను" అని పేర్కొన్నారు.

Deeply Disturbed by news of the attack by an intruder on #SaifAliKhan

Wishing and praying for his speedy recovery.

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 16, 2025