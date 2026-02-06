Barabar Premistha Review: బరాబర్ ప్రేమిస్తా రివ్యూ.. ఆటిట్యూడ్ స్టార్ హిట్ అందుకున్నాడా..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Barabar Premistha Review and Rating: ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌, మేఘన ముఖర్జీ జంటగా నటించిన చిత్రం బరాబర్ ప్రేమిస్తా. శుక్రవారం ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి మొదలుపెట్టింది. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న చంద్రహాస్ హిట్ అందుకున్నాడా..? సినిమా ఎలా ఉంది..?

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 6, 2026, 07:01 PM IST

Barabar Premistha Review and Rating: ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌ ప్రస్తుతం ఓ కాంట్రవర్సీతో ఎంతగా వైరల్ అవుతున్నాడో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ వివాదం ఎందుకు వచ్చిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే బరాబర్ ప్రేమిస్తా అంటూ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వచ్చేశాడు. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీని సీసీ క్రియేషన్స్, ఏవీఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఏవీఆర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా యాక్ట్ చేయగా.. "ఇష్టంగా" ఫేమ్ అర్జున్ మహీ విలన్ రోల్ పోషించాడు. నేడు (ఫిబ్రవరి 6) థియేటర్లలో సందడి మొదలుపెట్టిన ఈ సినిమా ఎలా ఉంది..? చంద్రహాస్ మరో హిట్ అందుకుని.. తనపై వస్తున్న కాంట్రవర్సీకి చెక్ పెట్టాడా..? రివ్యూలో చూద్దాం పదండి..

కథ ఏంటంటే..?

ఈ నినిమా కథ అంతా రుద్రారం అనే గ్రామం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆ గ్రామంలో రెండు కులాలు కర్మాన, ధర్మాన మధ్య నిత్యం గొడవలు జరుగుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రెండు వేర్వేరు వర్గాలకు చెందిన చందు (చంద్రహాస్), బుజ్జమ్మ (మేఘన ముఖర్జీ) ప్రేమలో పడతారు. తమ ప్రేమను ఇటు ఇంట్లో వాళ్లు.. అటు ఊరి పెద్దలు కూడా అంగీకరించరని ఈ జంట కేరళకు పారిపోతుంది. అయితే అక్కడ కూడా ఈ జంటకు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురుకావడంతో మళ్లీ సొంతూరుకే తిరిగి వస్తారు. తమ ప్రేమను గెలిపించుకోవడానికి ఈ జంట ఏం చేసింది..? ఊర్లో రెండు వర్గాలు ఏకమై వీరి పెళ్లి చేశాయా..? లేదా విడగొడుతుందా..? అనేది తెరపై చూడాల్సిందే.

ఎవరు ఎలా నటించారంటే..?

చందు పాత్రలో చంద్రహాస్‌ చాలా చలకీగా నటించాడు. బయట ఎలా ఉంటాడో.. తెరపై కూడా అలానే కనిపించాడు. తన ఎనర్జీతో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. యాక్షన్, డైలాగ్ డెలివరీ, డ్యాన్స్‌తో మెప్పించాడు. బుజ్జమ్మ పాత్రలో హీరోయిన్‌ మేఘన ముఖర్జీ జీవించేసింది. తన యాక్టింగ్‌తో కుర్రకారును ప్రేమలో పడేసింది. విలన్‌ రోల్‌లో అర్జున్ యాక్టింగ్ బాగుంది. మీసాల లక్ష్మణ్ పాత్ర సర్‌ప్రైజింగ్‌గా అనిపిస్తుంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు.

విశ్లేషణ..

డైరెక్టర్ సంపత్ రుద్ర పాత పాయింట్‌ తీసుకున్నా.. ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు తగినట్లు తీయడంతో దాదాపు విజయవంతం అయ్యాడని చెప్పొచ్చు. ఇది అందరికీ తెలిసిన కథే అయినా.. రెండున్నర గంటలు ఆడియన్స్‌ను ఎంగేజ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. కథ మొదలు పెట్టినప్పుడే.. ఎండింగ్ ఎలా ఉండబోతుందో ప్రేక్షకులకు అర్థం అవుతుంది. అయితే ఆరంభం నుంచి క్లైమాక్స్‌ వరకు ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా తెరకెక్కించాడు. ఇద్దరు ప్రేమించుకోవడమే కాదు.. మతాలు, కులాల అడ్డంకులు దాటుకుని ఎలా ఒక్కటయ్యారనే చూపించే ప్రయత్నంతో  సక్సెస్ అయినట్లే అనిపిస్తుంది. టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన ప్రస్తుతం సమాజంలో కుల వ్యవస్థ ఎలా ఉందని చక్కగా చూపించాడు.

ప్రథమార్థం అంతా గ్రామంలోని సమస్యలు, కులాల ఆధిపత్య పోరు, హీరో, హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్‌తో వచ్చే సీన్లు, లవ్ సీన్స్‌తో సాగిపోతుంది. ఇంటర్వెల్‌కు ముందు ఓ చిన్న ట్విస్ట్‌ ఇవ్వగా.. సెకండాఫ్‌లో ఫన్ మోడ్‌లోకి మారుతుంది. తమ ప్రేమను గెలిపించుకునేందుకు హీరోహీరోయిన్స్ ప్రయత్నాలతో సాఫీగా సాగిపోతుంది. ప్రీక్లైమాక్స్‌లో ట్విస్ట్ ఇవ్వగా.. క్లైమాక్స్‌ మాత్రం ఊహించినట్లే జరుగుతుంది. ధృవన్ అందించిన సంగీతం ప్రధాన బలం. కెమెరా వర్క్, ఎడిటింగ్ బాగుంది. మాటలు, సాంగ్స్ అలరిస్తాయి. నిర్మాతల ఖర్చు ప్రతీ ఫ్రేమ్‌లోనూ కనిపిస్తుంది. ప్రేమ కథలు ఇష్టపడేవారికి బరాబర్ ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్‌.

రేటింగ్: 3/5

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

