Avatar Fire and Ash:‘అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్’ IMAX బుకింగ్స్ ఓపెన్..

అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ IMAX బుకింగ్స్ ఓపెన్ కావడంతో ఫ్యాన్స్లో భారీ ఎక్స్సైట్మెంట్ నెలకొంది. టికెట్స్ కోసం వెయిట్ చేసిన అభిమానులు .. తాజాగా బుకింగ్స్ ఓపెన్ కావడంతో వెంటనే టికెట్ బుక్ చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. దాదాపు చాలా చోట్ల టికెట్స్ హాట్ కేకుల్లా బుక్ అయిపోతున్నాయి. ఇక శ్రీ మహా విష్ణువు దశావతారాలను బేస్ చేసుకొని పంచభూతాల నేపథ్యంలో వరుసగా చిత్రాలను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ముందుగా భూమి, నీరు, తర్వాత ఇపుడు అగ్నిపై సినిమా రాబోతుంది. ఆ తర్వాత గాలి, ఆకాశాం లేదా అంతరిక్షం నేపథ్యంలో సినిమాలు రానున్నాయి. మన మొత్తంగా మన సనాతన హైందవ ధర్మంలోని అంశాలను బేస్ చేసుకొని జేమ్స్ కామెరూన్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించడం భారతీయులకు గర్వించదగ్గ విషయమనే చెప్పాలి. ఇప్పటికే బుక్ మై షోలో ఈ సినిమా టికెట్స్ కోసం ప్రేక్షకులు ఎగబడుతున్నారు.
మొదటి రెండు ఫ్రాంఛైజీలు బ్లాక్ బస్టర్స్ కావడంతో మూడో ఫ్రాంఛైజీపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సినిమా కోసం ఎంపిక చేసిన కొన్ని థియేటర్స్ లో ప్రత్యేకమైన బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. IMAX స్క్రీన్లను నిర్వహిస్తున్న PVR INOX, ఈసారి ముందుగానే యాక్షన్లోకి దిగి ముఖ్యమైన థియేటర్లలో ప్రత్యేక బుకింగ్ కౌంటర్లను రెడీ చేసింది. యాప్, వెబ్సైట్, థియేటర్ కౌంటర్ వంటి మూడు ఆప్షన్ల ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించారు. ఈ సినిమా ప్రచారం కూడా శరవేగంగా చేస్తున్నారు మేకర్స్.
అవతార్ సిరీస్లో మూడో భాగంగా వస్తున్న ‘ఫైర్ అండ్ యాష్’, పండోరా ప్రపంచానికే మరో కొత్త షేడ్ ఇవ్వబోతోంది. ఫైర్ క్లాన్ నాయకుడు వరంగ్ పాత్ర కథకు ముఖ్య దిశా నిర్దేశం చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. కొత్త క్లాన్లు, కొత్త కల్చర్స్, ఎమోషనల్ డెప్త్ ఇవన్నీ కలిసి విజువల్గా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆకట్టుకునే ఛాన్సులు ఉన్నాయి.
డిసెంబర్ 19న సినిమా ఇంగ్లీష్తో పాటు భారతీయ భాషలైన తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో భారీగా విడుదల కానుంది. IMAX షోలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండడంతో ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు ప్రేక్షకులు. అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ IMAX బుకింగ్స్ ఓపెన్ కావడంతో ఫ్యాన్స్లో భారీ ఎక్స్సైట్మెంట్ నెలకొంది.
