Avatar Fire and Ash: భారత్ లో 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' బిగ్ ఈవెంట్.. జేమ్స్ కామెరూన్ ప్లాన్ అదుర్స్..

Avatar Fire and Ash Big Event in Bharat: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ ప్రజలతో అతిపెద్ద మార్కెట్ గా భారత్ ఉంది. అందుకే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినీ ప్రేమికులు తమ సినిమాలను భారతీయ ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేస్తూ స్థానిక భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఇక్కడ ఓ రేంజ్ లో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక జేమ్స్ కామెరూన్ డైరెక్ట్ చేసిన ‘అవతార్’ రెండు భాగాలకు భారత్ లో మంచి కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. అందుకే రాబోయే ‘అవతార్’ సిరీస్ లో మూడో భాగాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఈవెంట్ కార్యక్రమాన్ని భారత్ లో నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అతి ఎక్కడా చేస్తారనేది చెప్పలేదు. బహుశా హైదరాబాద్ లోనే ‘అవతార్ .. ఫైర్ అండ్ యాష్’ ఈవెంట్ ను నిర్వహించబోతున్నట్టు సమాచారం. అతి కూడా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో చేస్తారా లేకపోతే మరో చోట చేస్తారా అనేది చూడాలి.
ఈ దీపావళికి భారతదేశంలోని ఇతర చిత్రాలకు భిన్నంగా సినిమా వేడుకను నిర్వహించబోతున్నట్టు సమాచారం. పాండోరా అధికారికంగా జేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ తో థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. ఇది భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం అతిపెద్ద సినిమాటిక్ ఈవెంట్ గా గుర్తుండిపోయేలా తీర్చిదిద్దబోతున్నారు.
మొదటి రెండు భాగాలు హిట్ అయినట్టుగానే మూడో భాగంపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు తెలుగు, హిందీ సహా భారతీయ భాషల్లో థియేట్రికల్ గా మంచి బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఈ దీపావళి సందర్భంగా ఎంపిక చేసిన థియేటర్స్ లో అవతార్ లోని ‘A’ అక్షరంతో ప్రత్యేకంగా దీపాల వెలుగులతో డిజైన్ చేసిన ప్రచారానికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. భారతీయ గడ్డపై ఈ సినిమా ఈవెంట్ ద్వారా ఇక్కడ ప్రేక్షకులకు దగ్గర కావాలని చూస్తున్నారు. ఇక అవతార్ అనే పదం.. మన సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో దశావతారాల్లో ఒకటి. దాన్ని ప్రేరణగా తీసుకొని జేమ్స్ కామెరూన్ పంచభూతాలను నేపథ్యంగా వరుసగా ‘అవతార్’ సిరీస్ లను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. జేమ్స్ కామెరూన్ కథను చెప్పే విధానం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పటికే ఆయన సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి.
ఈ చిత్రాన్ని 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ డిసెంబర్ 19, 2025న 6 భాషలలో అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడలలో ఈ చిత్రం భారతదేశంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. భారతీయ ప్రేక్షకులు మొదటి రెండు చిత్రాల మాదిరే ఈ సినిమాను ఏ మేరకు ఆదరిస్తారనేది చూడాలి.
