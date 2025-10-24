English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Avatar Fire and Ash: భారత్ లో 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' బిగ్ ఈవెంట్.. జేమ్స్ కామెరూన్ ప్లాన్ అదుర్స్..

Avatar Fire and Ash: భారత్ లో 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' బిగ్ ఈవెంట్.. జేమ్స్ కామెరూన్ ప్లాన్ అదుర్స్..

Avatar Fire and Ash Big Event in Bharat: దర్శకుడు  జేమ్స్ కామెరూన్ అద్భుత సృష్టి ‘అవతార్’. ఇందులో ఇప్పటికే రెండు పార్టులు రిలీజ్ అయ్యాయి. త్వరలో మూడో భాగం విడుదల కాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్ ఈవెంట్ ను భారత్ లో నిర్వహించడానికి జేమ్స్ కామెరూన్ సన్నాహాలు మొదలు పెట్టారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 24, 2025, 12:10 AM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Avatar Fire and Ash: భారత్ లో 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' బిగ్ ఈవెంట్.. జేమ్స్ కామెరూన్ ప్లాన్ అదుర్స్..

Avatar Fire and Ash Big Event in Bharat: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ ప్రజలతో అతిపెద్ద మార్కెట్ గా భారత్ ఉంది. అందుకే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినీ ప్రేమికులు తమ సినిమాలను భారతీయ ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేస్తూ స్థానిక భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఇక్కడ ఓ రేంజ్ లో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక జేమ్స్ కామెరూన్ డైరెక్ట్ చేసిన ‘అవతార్’ రెండు భాగాలకు భారత్ లో మంచి కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. అందుకే రాబోయే ‘అవతార్’ సిరీస్ లో మూడో భాగాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఈవెంట్ కార్యక్రమాన్ని భారత్ లో నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అతి ఎక్కడా చేస్తారనేది చెప్పలేదు. బహుశా హైదరాబాద్ లోనే ‘అవతార్ .. ఫైర్ అండ్ యాష్’ ఈవెంట్ ను నిర్వహించబోతున్నట్టు సమాచారం. అతి కూడా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో చేస్తారా లేకపోతే మరో చోట చేస్తారా అనేది చూడాలి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ దీపావళికి భారతదేశంలోని ఇతర చిత్రాలకు భిన్నంగా సినిమా వేడుకను నిర్వహించబోతున్నట్టు సమాచారం. పాండోరా అధికారికంగా జేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ తో  థియేటర్లలోకి రాబోతుంది.  ఇది భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం అతిపెద్ద సినిమాటిక్ ఈవెంట్ గా గుర్తుండిపోయేలా తీర్చిదిద్దబోతున్నారు. 

మొదటి రెండు భాగాలు హిట్ అయినట్టుగానే మూడో భాగంపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు తెలుగు, హిందీ సహా భారతీయ భాషల్లో థియేట్రికల్ గా మంచి బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఈ దీపావళి సందర్భంగా ఎంపిక చేసిన థియేటర్స్ లో అవతార్ లోని ‘A’ అక్షరంతో ప్రత్యేకంగా దీపాల వెలుగులతో డిజైన్ చేసిన ప్రచారానికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. భారతీయ గడ్డపై ఈ సినిమా ఈవెంట్ ద్వారా ఇక్కడ ప్రేక్షకులకు దగ్గర కావాలని చూస్తున్నారు. ఇక అవతార్ అనే పదం.. మన సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో దశావతారాల్లో ఒకటి. దాన్ని ప్రేరణగా తీసుకొని జేమ్స్ కామెరూన్ పంచభూతాలను నేపథ్యంగా వరుసగా ‘అవతార్’ సిరీస్ లను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. జేమ్స్ కామెరూన్ కథను చెప్పే విధానం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పటికే ఆయన సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి.  

ఈ చిత్రాన్ని 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ డిసెంబర్ 19, 2025న 6 భాషలలో అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్‌ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడలలో ఈ చిత్రం భారతదేశంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. భారతీయ ప్రేక్షకులు మొదటి రెండు చిత్రాల మాదిరే ఈ సినిమాను ఏ మేరకు ఆదరిస్తారనేది చూడాలి. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Avatar Fire and AshAvatar Fire and Ash big Event in BharatAvatar Fire and Ash james cameronHollywoodEnglish

Trending News