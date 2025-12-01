Avatar: Fire and Ash: IMAX ఫార్మాట్ లో అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్’.. ఆ రోజు నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం..

Avatar -Fire and Ash: ‘అవతార్ - ఫైర్ అండ్ యాష్’ అవతార్ సిరీస్ లో ఈ గ్లోబల్ ఫ్రాంచైజీ కోసం భారత్లో మాస్ హైప్ నెలకొంది. త్వరలో ఈ సినిమా IMAX ఫార్మాట్ లో రిలీజ్ కానుంది. డిసెంబర్ 5 నుంచి నేషన్ వైడ్గా ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ను ఓపెన్ చేయబోతున్నారు. IMAX, డాల్బీ విజన్ స్క్రీన్ లలో ఈ ఫస్ట్ డే–ఫస్ట్ షోగా చూడాలని కోరుకునే ఆడియన్స్ కు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్గా మారింది. అవతార్ను ప్రత్యేకంగా ప్రెజెంట్ చేయడానికి IMAX ప్రత్యేక ప్లాన్తో ముందుకు రాబోతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని IMAX థియేటర్లలో అవతార్-థీమ్తో డిజైన్ చేసిన బాక్స్ ఆఫీస్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసారు.
ఈ సినిమా కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన క్షణం నుంచే ఫ్యాన్స్ ఎనర్జీ, ఫోటో సెటప్లు, థీమ్లతో ప్రాంగణంతో అద్భుతంగా మారబోతోంది. డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని, IMAX ఫార్మాట్ లో “బెస్ట్ సీట్స్, బెస్ట్ ఎక్స్పీరియెన్స్” కేవలం ముందుగానే బ్లాక్ చేసుకునే వారికి మాత్రమే లభిస్తుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. అవతార్ చిత్రాన్ని పంచభూతాల నేపథ్యంలో ఆకాశం, నీరు, అగ్ని, గాలి, భూమి ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆకాశం, నీరు అయిపోయింది. త్వరలో అగ్నినేపథ్యంలో సినిమా రాబోతుంది.
అవతార్ విజువల్స్ను భారీ స్కేల్లో చూడాలనుకునే వారికి ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా మారిందనే చెప్పాలి. ఫస్ట్ టైమ్ ఈ ఫ్రాంచైజీ డాల్బీ విజన్ సినీ అనుభవంలో అందుబాటులోకి రాబోతుంది. క్లారిటీ విజువల్స్, అద్భుతమైన కలర్ డెప్త్, ఇమర్సివ్ సౌండ్తో అవతార్ వరల్డ్ ను మరో స్థాయిలో ఫీల్ చేసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. జేమ్స్ కామెరన్ సృష్టించిన ఈ అద్భుతమైన కథ ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్’ ను 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ డిసెంబర్ 19న ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతుంది. డిసెంబర్ 5 నుంచి IMAX బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతుండటంతో అవతార్ ఫెస్ట్ అధికారికంగా స్టార్ట్ అయినట్టే చెప్పాలి.
