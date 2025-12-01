English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Avatar: Fire and Ash: IMAX ఫార్మాట్ లో అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్’.. ఆ రోజు నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం..

Avatar: Fire and Ash: IMAX ఫార్మాట్ లో అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్’.. ఆ రోజు నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం..

Avatar - Fire and Ash: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో  ఎదురు చూస్తున్న సినిమాల్లో ‘అవతార్’ సిరీస్ కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ కోవలో వస్తోన్న  అతిపెద్ద విజువల్ ఈవెంట్ ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్.  ఈ నెల 19న విడుదల కానున్న ఈ  సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఆ రోజు నుంచి ప్రారంభం కానుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:41 PM IST

Trending Photos

Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
5
Washing Feet
Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!
5
Divya Eliminated
Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!
Indian soldiers Fitness secret: భారత సైనికులు ప్రతిరోజు ఏం తింటారు? వారి ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ తెలిస్తే.. సెల్యూట్ చేస్తారు..!!
6
Indian Army diet
Indian soldiers Fitness secret: భారత సైనికులు ప్రతిరోజు ఏం తింటారు? వారి ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ తెలిస్తే.. సెల్యూట్ చేస్తారు..!!
Samantha Second Marriage: సింపుల్ గా సమంత, రాజ్ నిడుమోరుల రెండో పెళ్లి.. హాజరైన ప్రముఖులు వీళ్లే..
5
Samantha Second Marriage
Samantha Second Marriage: సింపుల్ గా సమంత, రాజ్ నిడుమోరుల రెండో పెళ్లి.. హాజరైన ప్రముఖులు వీళ్లే..
Avatar: Fire and Ash: IMAX ఫార్మాట్ లో అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్’.. ఆ రోజు నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం..

Avatar -Fire and Ash: ‘అవతార్ - ఫైర్ అండ్ యాష్’  అవతార్ సిరీస్ లో ఈ గ్లోబల్ ఫ్రాంచైజీ కోసం భారత్‌లో మాస్ హైప్ నెలకొంది.  త్వరలో ఈ సినిమా IMAX ఫార్మాట్ లో రిలీజ్ కానుంది. డిసెంబర్ 5 నుంచి నేషన్‌ వైడ్‌గా ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ను ఓపెన్ చేయబోతున్నారు. IMAX, డాల్బీ విజన్ స్క్రీన్ లలో  ఈ ఫస్ట్ డే–ఫస్ట్ షోగా చూడాలని కోరుకునే ఆడియన్స్ కు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్‌గా మారింది. అవతార్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రెజెంట్ చేయడానికి IMAX ప్రత్యేక ప్లాన్‌తో ముందుకు రాబోతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని IMAX థియేటర్లలో అవతార్-థీమ్‌తో డిజైన్ చేసిన బాక్స్ ఆఫీస్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సినిమా కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన క్షణం నుంచే ఫ్యాన్స్ ఎనర్జీ, ఫోటో సెటప్‌లు, థీమ్‌లతో ప్రాంగణంతో అద్భుతంగా మారబోతోంది. డిమాండ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని, IMAX  ఫార్మాట్ లో “బెస్ట్ సీట్స్, బెస్ట్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్” కేవలం ముందుగానే బ్లాక్ చేసుకునే వారికి మాత్రమే లభిస్తుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. అవతార్ చిత్రాన్ని పంచభూతాల నేపథ్యంలో ఆకాశం, నీరు, అగ్ని, గాలి, భూమి ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆకాశం, నీరు అయిపోయింది. త్వరలో అగ్నినేపథ్యంలో సినిమా రాబోతుంది. 

అవతార్ విజువల్స్‌ను భారీ స్కేల్‌లో చూడాలనుకునే వారికి ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా మారిందనే చెప్పాలి. ఫస్ట్ టైమ్  ఈ ఫ్రాంచైజీ డాల్బీ విజన్ సినీ అనుభవంలో  అందుబాటులోకి రాబోతుంది. క్లారిటీ విజువల్స్, అద్భుతమైన కలర్ డెప్త్, ఇమర్సివ్ సౌండ్‌తో అవతార్ వరల్డ్ ను  మరో స్థాయిలో ఫీల్ చేసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. జేమ్స్ కామెరన్ సృష్టించిన ఈ అద్భుతమైన కథ ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్’ ను 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ డిసెంబర్ 19న ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది.  డిసెంబర్ 5 నుంచి IMAX బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతుండటంతో అవతార్ ఫెస్ట్ అధికారికంగా స్టార్ట్ అయినట్టే చెప్పాలి. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Avatar Fire and Ash in IMAXAvatar Fire and AshAvatar Fire and Ash big Event in BharatAvatar Fire and Ash james cameronHollywood

Trending News