Avatar Re Release: జేమ్స్ కామెరూన్ అద్భుత సృష్టి ‘అవతార్’. ఇందులో ఇప్పటికే రెండు భాగాలు విడుదలయ్యాయి. తాజాగా ఇందులో ‘అవతార్’ సినిమాను మళ్లీ రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 26, 2025, 02:10 PM IST

Avatar Re Release: మరోసారి థియేటర్స్ లో అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్.. మళ్లీ కొత్త లోకంలోకి ప్రేక్షకులు..

Avatar Re Release: జేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హాలీవుడ్ చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్ తో పాటు హిందీ, తెలుగు సహా ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో  అక్టోబర్ 2, 2025 నుండి ఒక వారం పాటు ఈ చిత్రం 3Dలో థియేటర్లలో మళ్లీ విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్. మరోవైపు 2025 డిసెంబర్ 19న  అవతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో భాగంగా మూడో  చిత్రం ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ విడుదలకు ముందుగా ప్రేక్షకులు స్పెషల్ ట్రీట్ అని చెప్పాలి. ఈ ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకున్న చిత్రం పండోరా యొక్క అద్భుతమైన నీటి అడుగుని ప్రపంచాన్ని మరోసారి ప్రేక్షకులకు అందించబోతుంది.  

2022లో విడుదలైన ఈ చిత్రం ఉత్తమ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో  ఆస్కార్ అవార్డును గెలుచుకుంది. సామ్ వర్తింగ్టన్, జో సల్దానా, సిగౌర్నీ వీవర్, కేట్ విన్స్‌లెట్, స్టీఫెన్ లాంగ్ నటించిన సులీ కుటుంబం యొక్క భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని మరోసారి ఆస్వాదించమని చెబుతున్నారు.  

20th సెంచరీ స్టూడియోస్ ఇండియా ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2, 2025 నుండి భారతదేశంలోని అన్ని థియేటర్లలో 3Dలో ఒక వారం పాటు ప్రదర్శించనున్నారు. ఇది అమెరికా రీ-రిలీజ్ కంటే ఒక రోజు ముందు మన దేశంలో మళ్లీ రీ రిలీజ్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

avatar Re ReleaseAvatar ReleaseAvataravatar OscarAvatar the way of water review

