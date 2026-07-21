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'అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే'.. ట్రైలర్ ధమాకా..!

Avengers Doomsday Trailer Talk:  మార్వెల్ స్టూడియోస్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే' చిత్ర ట్రైలర్‌ రానే వచ్చింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆకట్టుకునేలా ఉంది. అంతేకాదు ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 18న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 12:35 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:40 AM IST
'అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే'.. ట్రైలర్ ధమాకా..!
Image Credit: Avengers (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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