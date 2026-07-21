Marvel Another Magic Avengers: మార్వెల్ స్టూడియోస్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే.. ప్రేక్షకులు ఆ ఫ్రాంఛైజీలో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘అవెంజర్స్ డూమ్స్ డే’ మూవీకి సంబంధించిన ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. భారత్లో ఈ చిత్రం ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. విడుదలైన ట్రైలర్లో థోర్, కెప్టెన్ అమెరికా, ఫాంటాస్టిక్ ఫోర్, బ్లాక్ పాంథర్ వంటి ప్రముఖ మార్వెల్ సూపర్ హీరోలు ఒకే కథలో చూపించారు. ఈ సూపర్ హీరోలు కలిసి ప్రపంచాన్ని ఎలా రక్షంచారనే కాన్సెప్ట్తో రాబోతున్నారు. అలాగే ఎక్స్-మెన్ ప్రపంచానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ ఎక్స్ (పాట్రిక్ స్టీవర్ట్), మ్యాగ్నెటో (ఇయాన్ మెక్కెలెన్), సైక్లోప్స్ (జేమ్స్ మార్స్డెన్) కూడా ఈ సినిమాలో ముఖ్యపాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఐరన్ మ్యాన్ నటుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణ..
ఈ చిత్రంలో మరో ప్రధాన ఆకర్షణ రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్. గతంలో ఐరన్ మ్యాన్గా అలరించిన ఈ యాక్టర్ ఈసారి శక్తివంతమైన విలన్ డాక్టర్ డూమ్ పాత్రలో అలరించనున్నారు. ఇది మార్వెల్ అభిమానులకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాలి. 'అవెంజర్స్: ఇన్ఫినిటీ వార్', 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' చిత్రాలను తెరకెక్కించిన ఆంథోనీ రుస్సో, జో రుస్సో ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. కెవిన్ ఫైగీ, లూయిస్ డి'ఎస్పోసిటో, జోనాథన్ ష్వార్ట్జ్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో క్రిస్ ఎవాన్స్, క్రిస్ హేమ్స్వర్త్, పెడ్రో పాస్కల్, సెబాస్టియన్ స్టాన్, టామ్ హిడిల్స్టన్, పాల్ రడ్, ఆంథోనీ మాకీ, ఫ్లోరెన్స్ ప్యూ, వెనెస్సా కిర్బీ, లెటీషియా రైట్ తదితర ప్రముఖ నటీనటులు కీ రోల్లో నటిస్తున్నారు. మూడు వేర్వేరు మార్వెల్ ప్రపంచాలకు చెందిన హీరోలు ఒకే సినిమాలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎదురుకాని అత్యంత ప్రమాదకరమైన శత్రువుతో చేసే పోరాటమే 'అవెంజర్స్: డూమ్స్డే' కథగా ఉండనున్నట్టు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఈ సినిమా మార్వెల్ సినీ విశ్వంలో మరో భారీ అధ్యాయంగా నిలవనుందని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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