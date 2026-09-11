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‘అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్ - ఎన్‌కోర్’ ఐమాక్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్.. ఈ నెల 25న రీ రిలీజ్..

Avengers Endgame Encore Re Release Imax Bookings Open: గత కొన్నేళ్లుగా అన్ని భాషల్లో పాత బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను ప్రస్తుత టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా అప్‌గ్రేడ్ చేసి రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హాలీవుడ్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన ‘అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్ - ఎన్‌కోర్’ సినిమాను ఈ నెల 25న రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించిన బుకింగ్స్‌ను ఓపెన్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:09 PM IST
‘అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్ - ఎన్‌కోర్’ ఐమాక్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్.. ఈ నెల 25న రీ రిలీజ్..
Image Credit: Avengers Endggame Encore (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్ - ఎన్‌కోర్’ ఐమాక్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్.. ఈ నెల 25న రీ రిలీజ్..
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