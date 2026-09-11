Avengers Endgame Encore Bookings: మార్వెల్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్. మార్వెల్ స్టూడియోస్ ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్ – ఎన్కోర్’ సినిమాకు బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 25 ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రీరిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈసారి ‘ఎండ్గేమ్’ను ఐమాక్స్, ఇన్ఫినిటీ విషన్ సమర్పణలో మార్వెల్ స్టూడియోస్, 4DX, MX4D, SCREEN X, డాల్బీ విషన్, HDR BARCO, ICE వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందకు తీసుకురాబోతున్నారు. పెద్ద స్క్రీన్లు, బ్రైట్ ఇమేజ్, అద్భుతమైన సౌండ్తో ప్రేక్షకులకు మరింత గ్రాండ్ థియేట్రికల్ అనుభూతిని ఈ సినిమాతో పొందవచ్చు.
డిసెంబర్ 18న ‘అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్’..
ముఖ్యంగా ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్ – ఎన్కోర్’లో ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ సినిమాకు సంబంధించిన ఎక్స్క్లూజివ్ లుక్ను కూడా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 18, 2026న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
‘ఎండ్గేమ్’ కథలో థానోస్ కారణంగా విశ్వంలోని సగం జనాభా నాశనం అవుతుంది. మిగిలిన సూపర్ హీరోలు ఆ విషాదం నుంచి తేరుకునే ప్రయత్నిస్తారు. చివరికి తమ ఇష్టమైన వారిని తిరిగి తీసుకురావడంతో పాటు విశ్వంలో శాంతితో పాటు సమతుల్యతను తిరిగి పునరుద్ధరించేందుకు థానోస్తో తలపడాల్సి వస్తుందనేది ఈ సినిమా ప్రధాన కథ.
కెవిన్ ఫైజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆంథోనీ రస్సో, జో రస్సో ద్వయం దర్శకత్వం బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్ – ఎన్కోర్’ సెప్టెంబర్ 25న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు భాషల్లో IMAX సహా అన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. అపుడు చూసిన ప్రేక్షకులతో పాటు చూడని ఆడియన్స్ ఈ సరికొత్త ఫార్మాట్లో ఈ సినిమా చూసి ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
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