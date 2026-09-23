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‘అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్ ఎంకోర్’ చూడడానికి 5 కారణాలు ఇవే.. రీ రిలీజ్‌లో సంచలనం..

Avengers endgame encore re Release: మార్వెల్ అభిమానులకు పండగ లాంటి వార్త.  2019లో విడుదలైన ‘అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్’ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. థియేటర్లలో హౌస్‌ఫుల్ షోలు, మిడ్ నైట్ షోలు, ఫ్యాన్స్  తమకు ఇష్టమైన సూపర్‌ హీరోల వేషధారణలో థియేటర్లకు రావడం అప్పట్లో  ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దాదాపు మళ్లీ రీ రిలీజ్ కాబోతున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను ఎందుకు చూడాలనే పాయింట్స్ మేకర్స్ తెలియజేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 23, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:10 PM IST
‘అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్ ఎంకోర్’ చూడడానికి 5 కారణాలు ఇవే.. రీ రిలీజ్‌లో సంచలనం..
Image Credit: Avengers Endgame (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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