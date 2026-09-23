5 Reasons to Watch Avengers Endgame Encore: దాదాపు ఏడేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్’ ఈ సారి ‘అవెంజర్స్ ఎండ్గేమ్: ఎంకోర్’ పేరుతో థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. ఇంకోవైపు ఈ డిసెంబర్లో ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ రాబోతున్న నేపథ్యంలో ఎండ్గేమ్ను మరోసారి బిగ్ స్క్రీన్ పై చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
1.మార్వెల్లో అతిపెద్ద ఈవెంట్.. మార్వెల్ సిరీస్ మరోసారి వెండితెరపై ఆస్వాదించడానికి ఫ్యాన్స్ ఇప్పటి నుంచే రెడీ అయిపోయారు. 22 సినిమాల్లో కొనసాగిన కథలు, పాత్రలను ఒకే సినిమాలో కలిపిన ఘనత ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్’కు దక్కుతుంది. ఈ సినిమాను మరోసారి బిగ్ స్క్రీన్ పై చూస్తే ఆ మజాయే వేరు. చూడకపోతే మరోసారి ఆ భారీ అనుభూతిని మళ్లీ బిగ్ స్క్రీన్ పై ఆస్వాదించవచ్చు.
2.కెప్టెన్ అమెరికా ఐకానిక్ సీన్.. ‘ఎండ్గేమ్’లో కెప్టెన్ అమెరికా, థానోస్తో పోరాడే సన్నివేశం అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండి పోతుంది. అవెంజర్స్ హీరోలు ఒక్కొక్కరుగా రావడం, ఆ సన్నివేశం ప్రేక్షకుల్లో కలిగించిన ఉత్సాహం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉండనున్నాయి.
3. బ్లాక్ విడోకు నివాళి.. నటాషా రోమానోఫ్ (బ్లాక్ విడో) త్యాగం ‘ఎండ్గేమ్’లో అత్యంత భావోద్వేగభరితమైన సీన్స్లో ఒకటి. అవెంజర్స్ కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన ఆమె, అందరినీ తిరిగి తీసుకురావడానికి తన ప్రాణాలను త్యాగం చేసే సీన్ హైలెట్. ‘ఎంకోర్’ ద్వారా అభిమానులు మరోసారి బ్లాక్ విడోను ఓ సారి గుర్తు చేసుకోవచ్చు.
4. ఐరన్ మ్యాన్ను మరోసారి తెరపై చూసే అవకాశం..
‘ఎండ్గేమ్’లో టోనీ స్టార్క్ (ఐరన్ మ్యాన్)కు వీడ్కోలు ఫ్యాన్స్ను ఎంతో ఎమోషనల్కు గురి చేసింది. ఐరన్ మ్యాన్గా రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్కు ఇదొక కీలకమైన ముగింపు. ఇప్పుడు ఆయన మళ్లీ MCUలో డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్న నేపథ్యంలో, ఎండ్గేమ్ను మరోసారి చూడటం ఫ్యాన్స్కు తీపిగుర్తు అని చెప్పాలి.
5. ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’పై ప్రత్యేక ఆసక్తి..
‘ఎండ్గేమ్: ఎంకోర్’లో మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’కు సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రివ్యూ. మార్వెల్ యూనివర్స్లోని విభిన్న ప్రాంతాలకు చెందిన హీరోలను కలుపుతూ కొత్త కథను తీసుకు రాబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎంకోర్ ప్రదర్శన తదుపరి అవెంజర్స్ కథపై ఆసక్తిని పెంచనుంది.
‘అవెంజర్స్ ఎండ్గేమ్: ఎంకోర్’ సెప్టెంబర్ 25న భారత్లో రీ రిలీజ్ కానుంది. ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇది ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్’ రీ-రిలీజ్ కాగా, రాబోయే ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’కు వేదికగా నిలవనుంది.
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