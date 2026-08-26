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‘అవెంజర్స్ ఎండ్‌గేమ్’ ఎంకోర్.. తెలుగు ట్రైలర్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్ రిలీజ్..

Avengers Endgame encore Telugu Trailer: ‘అవెంజర్స్ ఎండ్‌గేమ్: ఎంకోర్’తో మరోసారి థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. ఇప్పటికే అవెంజర్స్‌ సిరీస్‌లో పలు చిత్రాలు విజయవంతం అయ్యాయి. అంతేకాదు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ మెప్పించాయి. ఈ కోవలో ‘అవెంజర్స్ ఎండ్‌గేమ్.. ఎంకోర్’ రాబోతుంది. తాజాగా విడుదలైన తెలుగు ట్రైలర్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్‌తో దూసుకుపోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 26, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:50 PM IST
‘అవెంజర్స్ ఎండ్‌గేమ్’ ఎంకోర్.. తెలుగు ట్రైలర్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్ రిలీజ్..
Image Credit: Avengers 2 Telugu Trailer (Youtube Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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