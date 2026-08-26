Avengers Endgame encore Release Date: మార్వెల్ అభిమానులకు మరోసారి బిగ్ స్క్రీన్పై అద్భుతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్వెల్ స్టూడియోస్ రెడీ అవుతుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్’కు ప్రత్యేకమైన ఎంకోర్గా ‘అవెంజర్స్ ఎండ్గేమ్: ఎంకోర్’ సెప్టెంబర్ 25, 2026న భారతదేశంలోని థియేటర్లలో భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కాబోతుంది.
ఈ చిత్రాన్ని ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. ఐమాక్స్ ఫార్మాట్తో పాటు.. ఇన్ఫినిటీ విజన్ సర్టిఫైడ్ ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ (PLF) స్క్రీన్స్లోనూ ఈ స్పెషల్ ప్రెజెంటేషన్తో పెద్ద స్క్రీన్స్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ మూవీలో విజువల్స్, అత్యుత్తమ సౌండ్తో ప్రేక్షకులకు మరింత గొప్ప థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లోని ఇన్ఫినిటీ సాగాకు ముగింపుగా నిలిచిన ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్’ను మరోసారి థియేటర్లలో చూసే అవకాశం ఫ్యాన్స్కు లభించబోతుంది. అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’కు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన స్నీక్ పీక్ కూడా ఈ సినిమాలో ప్రదర్శించనున్నారు.
ప్రత్యేకంగా ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. మార్వెల్ స్టూడియోస్ ప్రెజెంట్స్ ఇన్ఫినిటీ విజన్ సర్టిఫైడ్ స్క్రీన్స్లో ‘అవెంజర్స్ ఎండ్గేమ్: ఎంకోర్’ను వీక్షించే ప్రేక్షకులకు ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ నుంచి అదనపు ప్రత్యేక స్నీక్ పీక్ను చూసే చాన్స్ లభించనుంది.
‘అవెంజర్స్ ఎండ్గేమ్: ఎంకోర్’లో థానోస్ కారణంగా ప్రపంచ జనాభాలో సగం మంది కనుమరుగైన తర్వాత మిగిలిన సూపర్ హీరోలు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొబోతున్నాయి. తమ ప్రియమైన వారిని తిరిగి తీసుకురావడానికి వారు చేసే పోరాటం ప్రధానంగా ఈ చిత్రం రాబోతుంది. విశ్వంలో శాంతి, సమతుల్యతను పునరుద్ధరించేందుకు అవెంజర్స్ మరోసారి ఏకమై థానోస్తో తలపడే మహా సంగ్రామం ప్రేక్షకులకు మరోసారి అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని కెవిన్ ఫైజీ నిర్మించగా, ఆంథనీ, జో రూసో సంయుక్తంగా డైరెక్ట్ చేశారు. లూయిస్ డి’ఎస్పొసిటో, విక్టోరియా అలోన్సో, మైఖేల్ గ్రిల్లో, ట్రిన్ ట్రాన్, జాన్ ఫావ్రూ, జేమ్స్ గన్, స్టాన్ లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరించారు. మార్వెల్ స్టూడియోస్ ‘అవెంజర్స్ ఎండ్గేమ్: ఎంకోర్’ సెప్టెంబర్ 25, 2026 నుంచి భారతదేశంలోని థియేటర్లలో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతుంది.
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