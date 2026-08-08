Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Avika Gor Dengue: డెంగ్యూ బారిన పడిన నటి అవికా గోర్.. తీవ్ర జ్వరంతోనూ షూటింగ్ పూర్తి చేసిన వైనం!

Avika Gor Dengue: డెంగ్యూ బారిన పడిన నటి అవికా గోర్.. తీవ్ర జ్వరంతోనూ షూటింగ్ పూర్తి చేసిన వైనం!

Avika Gor Dengue News: ప్రముఖ టెలివిజన్ నటి, 'చిన్నారి పెళ్లికూతురు' ఫేమ్ అవికా గోర్ డెంగ్యూ బారిన పడ్డారు. గత ఐదు రోజులుగా 103 నుంచి 104 డిగ్రీల తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతున్న ఆమె ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి భర్త మిలింద్ చంద్వానీ సోషల్ మీడియా వేదికగా వివరాలను పంచుకుంటూ, ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకోవాలని అభిమానులను అభ్యర్థించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:54 PM IST
Avika Gor Dengue: డెంగ్యూ బారిన పడిన నటి అవికా గోర్.. తీవ్ర జ్వరంతోనూ షూటింగ్ పూర్తి చేసిన వైనం!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Avika Gor Dengue: డెంగ్యూ బారిన పడిన నటి అవికా గోర్.. తీవ్ర జ్వరంతోనూ షూటింగ్ పూర్తి చేసిన వైనం!
2
3
4
5