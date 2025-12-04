English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AVM M Saravanan Died: చిరంజీవిని స్టార్ ను చేసిన ఏవీయం అధినేత శరవణన్ ప్రస్థానం..

AVM M Saravanan Passes Away: ప్రముఖ నిర్మాత, ఏవీఎం సంస్థ అధినేత ఏవీఎం శవరణన్‌ కన్నుమూశారు. ఆయన వయస్సు 85 యేళ్లు. వృద్ధాప్య సమస్యలో బాధపడుతున్న ఆయన నిన్న 85వ పుట్టిన రోజు జరుపుకున్న తర్వాతి రోజే తుదిశ్వాస వీడటం యాదృచ్ఛికం. దీంతో  సినిమా ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఈయన నిర్మించిన సినిమాతోనే చిరంజీవి స్టార్ హీరో అయ్యాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:13 AM IST

తమిళ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత గౌరవనీయమైన నిర్మాణ ఐకానిక్‌గా ఏవీఎం ప్రొడక్షన్ నిలిచింది. తమిళ, తెలుగు,కన్నడ  హిందీ, మలయాళ భాషల్లో 300లకు పైగా సినిమాలను నిర్మించి, సినీ పరిశ్రమలో ఒక అత్యున్నత వ్యక్తిగా శరవణన్‌ నిలిచారు. 1945లో ఏవీఎం ప్రొడక్షన్స్ వ్యవస్థాపకుడు, తమిళ సినిమాకు ఆద్యులు అయిన తన తండ్రి ఏ.వి. మెయ్యప్పన్  పితృస్వామ్య వారసత్వాన్ని విజయవంతంగా శరవణన్‌ ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఏవీఎం స్టూడియోస్ యజమానిగా ఆయన ఆధునిక కాలంలో కూడా ఏవీఎం వారసత్వాన్ని నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 1986లో ఆయన మద్రాస్ షెరీఫ్‌గా కూడా ప్రజలకు సేవ చేశారు. ఇది సినిమా రంగానికి మించి సమాజంలో ఆయనకున్న గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఏవీఎం శరవణన్ అనేక మైలురాయి లాంటి సినిమాలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. వారి సినిమాలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయి.

ఆయన నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా ఎంజీఆర్, శివాజీ గణేశన్, జెమినీ గణేశన్, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి ఐదు తరాలకు చెందిన నటులతో సినిమాలు తీశారు. ఆయన నిర్మించిన ముఖ్యమైన తెలుగు చిత్రాలలో సంసారం ఒక చదరంగం, ఆ ఒక్కటీ అడక్కు, మెరుపు కలలు, జెమిని, శివాజీ, లీడర్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలు వాణిజ్యపరంగా విజయం సాధించడమే కాకుండా, సాంస్కృతిక, సినీ పరంగా చెరగని ముద్ర వేశాయి. నిర్మాతగా, సినిమాకు ఆయన చేసిన అపారమైన కృషికి గుర్తింపుగా అనేక అవార్డులు గెలుచుకున్నారు.

ఈ బ్యానర్ లో ఏవీఎం బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ‘పున్నమి నాగు’ సినిమాతోనే స్టార్ హీరో అయ్యాడు. ఆ తర్వాత చిరంజీవితో ‘నాగు’ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అంతేకాదు తెలుగులో ఎన్టీఆర్, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, కృష్ణ, కృష్ణంరాజు, శోభన్ బాబు, రాజేంద్ర ప్రసాద్, సుమన్, వెంకటేష్ వంటి అగ్ర హీరోలతో సినిమాలను నిర్మించారు. అటు తెలుగులో బాలయ్య, నాగార్జునలతో మాత్రం ఏవీఎం సినిమాలను నిర్మించ లేదు. 

