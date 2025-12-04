English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AVM Saravanan: లెజండరీ నిర్మాత.. ఏవీఎం స్టూడియోస్‌ అధినేత ఎం శరవణన్‌ కన్నుమూత..!

AVM Saravanan: లెజండరీ నిర్మాత.. ఏవీఎం స్టూడియోస్‌ అధినేత ఎం శరవణన్‌ కన్నుమూత..!

AVM Saravanan Passes Away: లెజండరీ నిర్మాత, ఏవీఎం స్టూడియోస్‌ అధినేత ఎం శరవణన్‌ (86) ఈరోజు ఉదయం కన్నుమూశారు. వృద్ధాప్య సమస్యల నేపథ్యంలో ఆయన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. ఈరోజు ఉదయం 7:30 గంటలకు ఏవీఎం స్టూడియోస్‌లో సందర్శనార్థం ఉంచారు. ఈరోజు సాయంత్రం 3వ అంతస్తులో అంతిమ సంస్కారణలు నిర్వహించనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:49 AM IST

AVM Saravanan: లెజండరీ నిర్మాత.. ఏవీఎం స్టూడియోస్‌ అధినేత ఎం శరవణన్‌ కన్నుమూత..!

 AVM Saravanan Passes Away: చిత్ర సినిమాలో విషాదం నెలకొంది. భారతీయ సినీ ప్రముఖ నిర్మాత ఏవీఎం శరవణన్‌ ఈరోజు మృతి చెందారు. 86 ఏళ్ల వయసులో ఈ లెజండరీ నిర్మాత వృద్ధాప్య సమస్యల వల్ల కన్నుమూశారు. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎం శరవణన్‌ అందరికంటే ప్రత్యేకమే. అందరికీ సుపరిచితమే.. ఏవీఎం సంస్థను తన తండ్రి ఏవీ మెయ్యప్పన్‌ చెట్టియార్ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు. తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన శివాజీ చిత్రానికి భారీ పెట్టుబడులతో అంతర్జాతీయంగా తమిళ సినిమాకు ద్వారాలు తెరిచిన ప్రముఖుడు .

ఎల్లప్పుడూ తెల్లటి దుస్తులు.. మొదటి ఫై బొట్టు.. ఆయన సున్నితమైన మాటలతో ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి. ఎవరితో మాట్లాడిన రెండు చేతులు జోడించి అప్యాయతగా పలకరించే ఏవీఎం అధినేత ఇక లేరు. ఏవీఎం సినిమా నిర్మాణలకు ప్రత్యేక పేరుగాంచింది. ప్రముఖ నటులు అయినా రజినీకాంత్ ,కమలహాసన్ కూడా చిత్ర సీమకు పరిచయం చేసింది ఈ ఏవీఎం సంస్థ. ఈ సంస్థను 1946 లోనే ఏర్పాటు ఆయన తండ్రి ఏవీ మెయ్యప్పన్‌ ప్రారంభించగా.. ఆ తర్వాత శరవణన్‌ సంస్థ అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లారు. ఏవీఎం సంస్థ కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాలేదు.. అనేక సీరియల్స్‌ కూడా తీశారు. వాటిని ఇతర భాషల్లోకి కూడా డబ్బింగ్‌ చేశారు. ఏవీఎం సంస్థ అంటేనే ఎంతో మంది ట్యాలెంటెడ్ నటులను, టెక్నీషియన్లు చిత్రసీమకు అందించింది అనే పేరు కలిగింది. ప్రస్తుతం ఈ ఏవీఎం సంస్థ బాధ్యతలను ఆయన కుమారుడు ఎం ఎస్ కుగన్‌ చూసుకుంటున్నారు.

ప్రస్తుత సూపర్‌స్టార్‌లను మాత్రమే కాదు.. అలనాటి సూపర్ స్టార్స్ అయినా శివాజీ గణేషన్, ఎంజీఆర్ వంటి ప్రముఖ నటులను కూడా చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం చేసి హిట్ చిత్రాలను అందించింది ఏవీఎం. తమిళనాడులో ప్రతి ఒక్క నటుడి కళ ఏవీఎం సంస్థ బ్యానర్లో కనీసం ఒక్క చిత్రంలో అయిన నటించాలనే కోరిక. ఎంతోమంది ఉద్యోగులు ఈ సంస్థ కింద పని చేస్తున్నారు. ఎన్నో హిట్లు సంపాదించిన ఈ లెజెండరీ సంస్థ అంటే సూపర్ స్టార్‌లకు కూడా సుపరిచితమే. రెండేళ్లుగా శరవణన్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితులు బాగ లేకపోవడం వల్ల ఆయన ఇంటికే పరిమితం అయ్యారు.  ఇక నిన్ననే ఆయన పుట్టిన రోజు కూడా జరిగింది. ఆ మరుసటిరోజే ఆయన మరణించారు. 

 ఇక ఈ లెజెండరీ నిర్మాత ఫిలిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా.. అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర నిర్మాతల మండలి ఉపాధ్యక్షుడిగా.. తమిళనాడు పర్యాటక బోర్డు సంస్కృతి వ్యవహారాల డైరెక్టర్‌గా కూడా పదవులు నిర్వహించడం గమనార్హం. కేవలం తమిళ సినిమాలు మాత్రమే కాదు తెలుగు మలయాళం హిందీ భాషలో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలను తీశారు. ఆయన మొత్తంగా 300 కు పైగా చిత్రాలు నిర్మించినట్లు సమాచారం.

 తెలుగు సినిమాలు..
 లెజెండరీ నిర్మాత అయిన శరవణన్‌ తెలుగులో జెమిని, ఎవరైనా ఎప్పుడైనా, లీడర్, ఆ ఒక్కటి అడక్కు, బామ్మ మాట బంగారు బాట వంటి హిట్స్ చిత్రాలను అందించారు. ఆయన తమిళంలో నిర్మించిన శివాజీ, మెరుపు కలలు వంటి చిత్రాలు తెలుగులో కూడా సుపరిచితమే

