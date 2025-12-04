AVM Saravanan: లెజండరీ నిర్మాత.. ఏవీఎం స్టూడియోస్‌ అధినేత ఎం శరవణన్‌ కన్నుమూత..!

AVM Saravanan Passes Away: చిత్ర సినిమాలో విషాదం నెలకొంది. భారతీయ సినీ ప్రముఖ నిర్మాత ఏవీఎం శరవణన్ ఈరోజు మృతి చెందారు. 86 ఏళ్ల వయసులో ఈ లెజండరీ నిర్మాత వృద్ధాప్య సమస్యల వల్ల కన్నుమూశారు. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎం శరవణన్ అందరికంటే ప్రత్యేకమే. అందరికీ సుపరిచితమే.. ఏవీఎం సంస్థను తన తండ్రి ఏవీ మెయ్యప్పన్ చెట్టియార్ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు. తమిళ సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన శివాజీ చిత్రానికి భారీ పెట్టుబడులతో అంతర్జాతీయంగా తమిళ సినిమాకు ద్వారాలు తెరిచిన ప్రముఖుడు .
ఎల్లప్పుడూ తెల్లటి దుస్తులు.. మొదటి ఫై బొట్టు.. ఆయన సున్నితమైన మాటలతో ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి. ఎవరితో మాట్లాడిన రెండు చేతులు జోడించి అప్యాయతగా పలకరించే ఏవీఎం అధినేత ఇక లేరు. ఏవీఎం సినిమా నిర్మాణలకు ప్రత్యేక పేరుగాంచింది. ప్రముఖ నటులు అయినా రజినీకాంత్ ,కమలహాసన్ కూడా చిత్ర సీమకు పరిచయం చేసింది ఈ ఏవీఎం సంస్థ. ఈ సంస్థను 1946 లోనే ఏర్పాటు ఆయన తండ్రి ఏవీ మెయ్యప్పన్ ప్రారంభించగా.. ఆ తర్వాత శరవణన్ సంస్థ అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లారు. ఏవీఎం సంస్థ కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాలేదు.. అనేక సీరియల్స్ కూడా తీశారు. వాటిని ఇతర భాషల్లోకి కూడా డబ్బింగ్ చేశారు. ఏవీఎం సంస్థ అంటేనే ఎంతో మంది ట్యాలెంటెడ్ నటులను, టెక్నీషియన్లు చిత్రసీమకు అందించింది అనే పేరు కలిగింది. ప్రస్తుతం ఈ ఏవీఎం సంస్థ బాధ్యతలను ఆయన కుమారుడు ఎం ఎస్ కుగన్ చూసుకుంటున్నారు.
ప్రస్తుత సూపర్స్టార్లను మాత్రమే కాదు.. అలనాటి సూపర్ స్టార్స్ అయినా శివాజీ గణేషన్, ఎంజీఆర్ వంటి ప్రముఖ నటులను కూడా చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం చేసి హిట్ చిత్రాలను అందించింది ఏవీఎం. తమిళనాడులో ప్రతి ఒక్క నటుడి కళ ఏవీఎం సంస్థ బ్యానర్లో కనీసం ఒక్క చిత్రంలో అయిన నటించాలనే కోరిక. ఎంతోమంది ఉద్యోగులు ఈ సంస్థ కింద పని చేస్తున్నారు. ఎన్నో హిట్లు సంపాదించిన ఈ లెజెండరీ సంస్థ అంటే సూపర్ స్టార్లకు కూడా సుపరిచితమే. రెండేళ్లుగా శరవణన్ ఆరోగ్య పరిస్థితులు బాగ లేకపోవడం వల్ల ఆయన ఇంటికే పరిమితం అయ్యారు. ఇక నిన్ననే ఆయన పుట్టిన రోజు కూడా జరిగింది. ఆ మరుసటిరోజే ఆయన మరణించారు.
ఇక ఈ లెజెండరీ నిర్మాత ఫిలిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా.. అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర నిర్మాతల మండలి ఉపాధ్యక్షుడిగా.. తమిళనాడు పర్యాటక బోర్డు సంస్కృతి వ్యవహారాల డైరెక్టర్గా కూడా పదవులు నిర్వహించడం గమనార్హం. కేవలం తమిళ సినిమాలు మాత్రమే కాదు తెలుగు మలయాళం హిందీ భాషలో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలను తీశారు. ఆయన మొత్తంగా 300 కు పైగా చిత్రాలు నిర్మించినట్లు సమాచారం.
తెలుగు సినిమాలు..
లెజెండరీ నిర్మాత అయిన శరవణన్ తెలుగులో జెమిని, ఎవరైనా ఎప్పుడైనా, లీడర్, ఆ ఒక్కటి అడక్కు, బామ్మ మాట బంగారు బాట వంటి హిట్స్ చిత్రాలను అందించారు. ఆయన తమిళంలో నిర్మించిన శివాజీ, మెరుపు కలలు వంటి చిత్రాలు తెలుగులో కూడా సుపరిచితమే
Also Read: వాహనదారులకు బిగ్ షాక్.. 100 శాతం రాయితీ ఫేక్, అది వారికి మాత్రమే..!
Also Read: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్.. ఇక ఆ డెడ్లైన్ పొడగించే అవకాశమే లేదు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి