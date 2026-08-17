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Ayesha Gilani Death: ప్రముఖ టిక్‌టాకర్ అయేషా గిలానీ దారుణ హత్య..నడిరోడ్డుపై కాల్చి చంపారు!

Ayesha Gilani Murder News: పాకిస్తాన్‌కు చెందిన ఫేమస్ సోషల్ మీడియా స్టార్ అయేషా గిలానీ దారుణ హత్యకు గురైంది. 13 లక్షల మంది టిక్‌టాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్న ఆమెను పట్టపగలు కారులో ప్రయాణిస్తుండగా దుండగులు కాల్పులు జరిపి హతమార్చారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 17, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:58 PM IST
Ayesha Gilani Death: ప్రముఖ టిక్‌టాకర్ అయేషా గిలానీ దారుణ హత్య..నడిరోడ్డుపై కాల్చి చంపారు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ayesha Gilani Death: ప్రముఖ టిక్‌టాకర్ అయేషా గిలానీ దారుణ హత్య..నడిరోడ్డుపై కాల్చి చంపారు!
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