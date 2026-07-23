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Ayesha Khan Arrest: 'ఓం భీమ్ బుష్' హీరోయిన్ ఆయేషా ఖాన్ అరెస్ట్..నడిరోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లిన ముంబై పోలీసులు!

Ayesha Khan Arrested: బాలీవుడ్ నటి ఆయేషా ఖాన్‌ను ముంబై పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నడిరోడ్డుపై ఆందోళనలు చేస్తుందనే ఆరోపణలతో ఆమెను పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. తనను అన్యాయంగా పోలీసులు అరెస్టు చేశారని నటి ఆయేషా ఖాన్ తన సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:30 AM IST
Ayesha Khan Arrest: 'ఓం భీమ్ బుష్' హీరోయిన్ ఆయేషా ఖాన్ అరెస్ట్..నడిరోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లిన ముంబై పోలీసులు!

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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