Ayesha Khan Arrest: 'ఓం భీమ్ బుష్' హీరోయిన్ ఆయేషా ఖాన్ అరెస్ట్..నడిరోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లిన ముంబై పోలీసులు!

Ayesha Khan Arrested: ఇటీవలే విడుదలైన 'ధురందర్' సినిమాతో పాటు తెలుగులో 'ఓం భీమ్ బుష్' చిత్రంలో తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి అయేషా ఖాన్. తాజాగా ఈమెను ముంబై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను అయేషా స్వయంగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
తనను పోలీసులు వ్యాన్లోకి ఈడ్చుకెళ్లి ఎక్కించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ "నేను ఎలాంటి నినాదాలు చేయలేదు, ఏ నిరసనలోనూ పాల్గొనలేదు. కేవలం శాంతియుతంగా రోడ్డుపై నిలబడి ఉన్నాను. మరి నన్నెందుకు అరెస్టు చేశారు?" అని ఆమె పోలీసుల చర్యను ప్రశ్నించారు.
ఘటనకు సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు..
రోడ్డుపై ప్రశాంతంగా నిలబడి ఉన్నప్పటికీ తనను అదుపులోకి తీసుకున్నారని, తీవ్ర భయాందోళనకు గురికావడంతో తన చేతులు వణుకుతున్నాయని అయేషా వీడియోలో తెలిపారు. మొదట పోలీసులు తన సోదరుడిని, స్నేహితులను అదుపులోకి తీసుకోవడంతోనే తాను రోడ్డుపై వేచి ఉన్నానని, అసలు గొడవకే దిగనప్పుడు ఏ ప్రాతిపదికన అరెస్టు చేశారని నిలదీశారు.
నలుగురు మహిళా పోలీసులు తనను బలవంతంగా వ్యాన్లోకి లాక్కెళ్లారని ఆరోపించారు. తాము ఐదుగురి కంటే ఎక్కువ మంది లేమని, అలాంటప్పుడు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించారనే నెపంతో కేసు పెట్టడం సరికాదని వాపోయారు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో చెప్పాలని అడిగినా అధికారులు సమాధానం ఇవ్వలేదని చెప్పారు.
పోలీసు వ్యాన్ లో విద్యార్థుల ఆందోళన
ఆయేషా షేర్ చేసిన వీడియోల్లో ఆమెతో పాటు కొందరు విద్యార్థులు కూడా పోలీసు వ్యాన్లో కనిపించారు. ఎలాంటి కారణం లేకుండానే తమను పట్టుకున్నారని ఒక విద్యార్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తనకు గణితం ప్రాక్టికల్ పరీక్ష ఉందని, సమయానికి వెళ్లకపోతే తన భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుందని వాపోయాడు. విద్యార్థుల పట్ల పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుపై కూడా అయేషా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
బుల్లితెర రియాలిటీ షోలు, మ్యూజిక్ వీడియోల ద్వారా క్రేజ్ సంపాదించిన అయేషా ఖాన్.. 'ధురందర్' చిత్రంతో మరింత పాపులర్ అయ్యారు. ఈ ఘటనతో ఆమె అభిమానులు, సోషల్ మీడియా నెటిజన్లు ముంబై పోలీసుల ప్రవర్తనపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ వివరణ కోరుతున్నారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలపై గానీ, ఆమెను అదుపులోకి తీసుకోవడానికి గల కారణాలపై గానీ ముంబై పోలీసుల నుండి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook