English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Ayesha Takia Photo: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన నాగార్జున హీరోయిన్..సూపర్ హీరోయిన్ ఆయేషా ఇప్పుడెలా ఉందంటే?

Ayesha Takia Photo: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన నాగార్జున హీరోయిన్..'సూపర్' హీరోయిన్ ఆయేషా ఇప్పుడెలా ఉందంటే?

Ayesha Takia Plastic Surgery: సినిమా ఇండస్ట్రీలో నటీనటుల కెరీర్ చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది. కొందరు ఏళ్లపాటు సినిమాల్లో వరుస అవకాశాలతో దశాబ్దాల పాటు రాణిస్తే, మరికొందరు ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్‌ తెచ్చుకొని..అంతే వేగంగా కనుమరుగవుతారు. అయితే 'సూపర్' మూవీ హీరోయిన్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడెలా ఉందంటే?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 17, 2025, 04:22 PM IST

Trending Photos

Gold Price Today: పసిడి ప్రియులు ఊరిపిపీల్చుకోండి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
7
Gold Price Today
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులు ఊరిపిపీల్చుకోండి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Nagma Marriage: ప్రముఖ క్రికెటర్‌తో 50 ఏళ్ల స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ప్రేమ, డేటింగ్‌ కూడా?
5
Nagma
Nagma Marriage: ప్రముఖ క్రికెటర్‌తో 50 ఏళ్ల స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ప్రేమ, డేటింగ్‌ కూడా?
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు బంద్..3 రోజులు గ్యాప్ లేకుండా..?!
7
School Holiday
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు బంద్..3 రోజులు గ్యాప్ లేకుండా..?!
Highest Currency World Oman Riyal : మోదీ ఒమన్ పర్యటన వెనకున్న సీక్రెట్ ఇదే.. రూపాయితో పోలిస్తే రియాల్ ఎంత శక్తివంతమైందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
6
Oman
Highest Currency World Oman Riyal : మోదీ ఒమన్ పర్యటన వెనకున్న సీక్రెట్ ఇదే.. రూపాయితో పోలిస్తే రియాల్ ఎంత శక్తివంతమైందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
Ayesha Takia Photo: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన నాగార్జున హీరోయిన్..'సూపర్' హీరోయిన్ ఆయేషా ఇప్పుడెలా ఉందంటే?

Ayesha Takia Plastic Surgery: సినిమా ఇండస్ట్రీలో నటీనటుల కెరీర్ చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది. కొందరు ఏళ్లపాటు సినిమాల్లో వరుస అవకాశాలతో దశాబ్దాల పాటు రాణిస్తే, మరికొందరు ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్‌ తెచ్చుకొని..అంతే వేగంగా కనుమరుగవుతారు. అలాంటి వాళ్లలో అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా నటించిన 'సూపర్' మూవీ హీరోయిన్ అయేషా టాకియా ఒకరు. టాలీవుడ్‌లో చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా.. ఇప్పటికీ ఆమె అందచందాలతో కుర్రాళ్ల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

టాలీవుడ్‌లో మెరుపు తీగలా వచ్చెళ్లింది..
కింగ్ నాగార్జున, డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన 'సూపర్' సినిమాతో అయేషా టాకియా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ఆ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ఆశించిన విజయం సాధించకపోయినా.. హీరోయిన్ ఆయేషా టకియా అందానికి సినీ ప్రేమికులు ఫిదా అయ్యారు. "తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మరో క్రేజీ బ్యూటీ దొరికింది" అని అందరూ అనుకునేలోపే ఆమె టాలీవుడ్‌కు దూరమై బాలీవుడ్‌ బాట పట్టింది. ఆ సినిమా తర్వాత ఆయేషా మరో తెలుగు సినిమాలో నటించలేదు. 

పెళ్లి..మత మార్పిడి..సినిమాలకు స్వస్తి
హీరోయిన్‌గా కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉండగానే అయేషా టాకియా పెళ్లి చేసుకొని సినిమాలకు పూర్తిగా దూరమైంది. సమాజ్ వాదీ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అబూ అజ్మీ కొడుకు, వ్యాపారవేత్త ఫర్హాన్ అజ్మీని హీరోయిన్ ఆయేషా టకియా వివాహం చేసుకుంది. ఫర్హాన్‌ను పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం అయేషా..మత మార్పిడి కూడా చేసుకుంది. దాదాపు పదమూడేళ్లుగా ఆమె వెండితెరకు దూరంగా ఉంటూ తన వ్యక్తిగత జీవితానికే ప్రాధాన్యతనిస్తోంది.

గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిన రూపం
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అయేషా టాకియాకు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 'సూపర్' సినిమాలో ఎంతో ముద్దుగా, గ్లామరస్‌గా ఉన్న ఈ భామ.. ఇప్పుడు పూర్తిగా గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయింది. ముఖ కవళికల్లో వచ్చిన మార్పులు చూసి ఆమె ఏవైనా సర్జరీలు చేయించుకుందా? అని నెటిజన్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు తన చిరునవ్వుతో వెండితెరను ఏలిన ఈ డ్రీమ్ గర్ల్, ఇప్పుడు లైమ్ లైట్‌కు దూరంగా సామాన్య గృహిణిగా తన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.

ALso Read: 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్..DA పెంపు, ఇతర ప్రయోజనాలు రద్దు..క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం!

Also REad: IPL Auction 2026: ఐపీఎల్ 2026 వేలం పూర్తయ్యింది..ఐపీఎల్‌లో ఇప్పుడన్న డేంజరస్ టీమ్ ఏదో తెలుసా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Ayesha TakiaAyesha Takia photosAkkineni NagarjunaDo you knowAyesha Takia fans

Trending News