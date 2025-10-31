English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Azharuddin Oath as Minister: మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న అజారుద్దీన్.. రేవంత్ వ్యూహం వర్కౌట్ అయినట్టేనా..!

Azharuddin Oath as Minister: మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న అజారుద్దీన్.. రేవంత్ వ్యూహం వర్కౌట్ అయినట్టేనా..!

Azharuddin Minister: తెలంగాణ కేబినెట్‌ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారైంది.  మధ్యాహ్నం 12.15 నిమిషాలకు కొత్తమంత్రిగా అజారుద్దీన్‌ ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 09:15 AM IST

Trending Photos

Gold : బంగారాన్ని భూమిలో దాచుకుని.. ప్రపంచ దేశాలకు షాకిస్తున్న బుల్లి దేశం..!!
7
Largest Copper Gold Silver Deposits discovered
Gold : బంగారాన్ని భూమిలో దాచుకుని.. ప్రపంచ దేశాలకు షాకిస్తున్న బుల్లి దేశం..!!
Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
pawan kalyan
Pawan Kalyan: సెట్స్ కి కూడా రారు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒజీలో విలన్ ఇమ్రాన్ హస్మి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Venus Transit 2025: తులసి వివాహం రోజే శుక్రుడు సంచారం.. 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!
5
Venus Transit
Venus Transit 2025: తులసి వివాహం రోజే శుక్రుడు సంచారం.. 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!
Gold Mine: టన్నుల కిలోల కొద్దీ బంగారం దాచిన ఆర్‌బీఐ.. ఎందుకో తెలుసా?
6
Gold Rate Reduces
Gold Mine: టన్నుల కిలోల కొద్దీ బంగారం దాచిన ఆర్‌బీఐ.. ఎందుకో తెలుసా?
Azharuddin Oath as Minister: మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న అజారుద్దీన్.. రేవంత్ వ్యూహం వర్కౌట్ అయినట్టేనా..!

Azharuddin Minister: గత తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్ నుంచి పోటీ చేసిన ఓడిపోయిన అజారుద్దీన్ కు .. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ అకాల మరణంతో ఉప ఎన్నిక జరగబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో  జూబ్లిహిల్స్ టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డ అజారుద్దీన్ కు ఇపుడు ఏకంగా మంత్రి కాబోతున్నారు. తెలంగాణ మంత్రి వర్గం ఏర్పాటై దాదాపు రెండేళ్లు కావొస్తోంది. బీసీలకు మేమే పెద్ద దిక్కు అని చెప్పుకునే  క్యాబినేట్ లో రేవంత్ రెడ్డి సహా ఎక్కువగా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారికే అగ్ర తాంబూలం ఇచ్చారు. మరోవైపు కమ్మ, వెలమ, బ్రాహ్మణ ఇలా మరో ముగ్గరు ఓసీలు మంత్రులుగా ఉన్నారు. కానీ మైనారిటీలకు దేశ వ్యాప్తంగా తమ పార్టీనే అండ దండా అని చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ పార్టీ.. తెలంగాణ మంత్రి వర్గంలో కనీసం ఒక్కరికి కూడా మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు. బేసిక్ గా ఆ పార్టీ నుంచి ఏ ముస్లిమ్ అభ్యర్ధి అసెంబ్లీకి ఎన్నిక కాలేదు. మరోవైపు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ పాటికే ఎవరైనా ముస్లిమ్ అభ్యర్ధిని ఎమ్మెల్సీకి ఎన్నిక చేసి మంత్రిని చేయవచ్చు. కానీ చేయలేదు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పుణ్యామా అని ఇపుడు అజారుద్దీన్ రొట్టె విరిగి నేతిలో పడింది. జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మైనారిటీ ఓట్ల కోసం రేవంత్ సర్కార్.. ఏకంగా అజారుద్దీన్ ను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటున్నారు. ఆయన శాసనసభ, మండలిలో ఎందులో సభ్యుడు కాదు. ఆరు నెలల్లో రెండింట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో సభ్యుడిగా ఉండి తీరాలి. మంత్రిగా ప్రమాణ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆయన్ని పెద్దల సభకు పంపించనుంది కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇందులో భాగంగా  రాజ్ భవన్‌లో అజారుద్దీన్  ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాజ్ భవన్ దర్బార్ హాల్‌ను ప్రోటోకాల్ అధికారులు పరిశీలించారు. మంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి సీటింగ్, తదితర అంశాలపై అధికారుల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ స్థానానికి వచ్చే నెల 11న ఉప ఎన్నికలు జరగనుండగా, ఈ నెల 31న మాజీ క్రికెటర్‌ ముహమ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌తో రాష్ట్రమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకార ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చి వచ్చే డిసెంబర్‌ ఏడో తేదీతో రెండేళ్లు పూర్తికాబోతుంది.  ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ముస్లింలకు చోటు కల్పించలేదు. జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ స్థానం పరిధిలో గణనీయ సంఖ్యలో ఉన్న ముస్లిం ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో అజారుద్దీన్‌ను మంత్రిగా ప్రభుత్వం నియమించనుండటం ఆసక్తికరంగా మారింది. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Azharuddin Oath as MinisterAzharuddin Minister OathJubilee hills by pollsRevanth Reddy Minority PlanRevanth Plan

Trending News