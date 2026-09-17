/Ba Ba Black Sheep: బా బా బ్లాక్ షీప్ నుంచి సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్.. అక్టోబర్ 9న సినిమా

Ba Ba Black Sheep: టాలీవుడ్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో రూపొందుతున్న మరో సినిమా బా బా బ్లాక్ షీప్. సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇప్పటికే టీజర్ను విడుదల చేశారు. అలాగే ఆజా మేరీ జానీ అనే పాటకు కూడా మంచి స్పందన వచ్చినట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. తాజాగా మూవీ నుంచి మరో పాటను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. వే వేల ఊహలే చూపినా.. అంటూ సాగే ఈ సెకండ్ సాంగ్ను దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి విడుదల చేశారు. పాటను రిలీజ్ చేసిన అనిల్ రావిపూడి చిత్రబృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ పాటకు కిట్టు విస్సాప్రగడ సాహిత్యం అందించారు. శ్రీ సాగర్ పాటను ఆలపించారు. విభిన్నమైన మ్యూజిక్, బ్యాక్డ్రాప్తో ఈ పాటను రూపొందించారు. సినిమాలోని క్రైమ్ కామెడీ కథకు తగ్గట్టుగా పాటను ప్రత్యేకంగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.
వే వేల ఊహలే చూపినా.. పాట వచ్చే సన్నివేశం కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. సినిమాలోని విలన్ గ్యాంగ్ ఒక అరుదైన బాక్స్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటుంది. ఆ బాక్స్ హీరో, హీరోయిన్ దగ్గర ఉందని వారు భావిస్తారు. ఈ క్రమంలో హీరో, హీరోయిన్ విలన్ గ్యాంగ్కు కనిపిస్తారు. మరోవైపు హీరో చేతిలో ఉన్న గన్ అనుకోకుండా పేలుతుంది. దీంతో విలన్స్ ఎదురుగా కాల్పులు ప్రారంభిస్తారు.
ఇలాంటి ఉత్కంఠభరితమైన పరిస్థితిలో హీరో, హీరోయిన్ చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాలను చూపిస్తూ ఈ పాట సాగుతుంది. రెట్రో స్టైల్ టచ్తో పాటను రూపొందించడం మరో ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది.
ఈ సినిమాను పూర్తిగా మేఘాలయలో చిత్రీకరించారు. మేఘాలయలో మొత్తం షూటింగ్ పూర్తి చేసిన తొలి దక్షిణాది సినిమాగా బా బా బ్లాక్ షీప్ నిలుస్తుందని చిత్రబృందం చెబుతోంది. చిరపుంజి వంటి అందమైన ప్రాంతాల్లో కూడా షూటింగ్ నిర్వహించారు.
టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర, జార్జ్ మరియన్, అక్షయ్, కార్తికేయ, విస్మయశ్రీ, మాళవి మల్హోత్రా, విష్ణు, కశ్యప్, రాజా రవీంద్ర తదితరులు ఈ సినిమాలో నటించారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 9న ఈ క్రైమ్ కామెడీ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.