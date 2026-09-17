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Ba Ba Black Sheep: బా బా బ్లాక్ షీప్ నుంచి సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్.. అక్టోబర్ 9న సినిమా

Ba Ba Black Sheep: టాలీవుడ్‌లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో రూపొందుతున్న మరో సినిమా బా బా బ్లాక్ షీప్. న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై ఇప్పటికే ఆసక్తి ఏర్పడింది. దోనేపూడి చక్రపాణి సమర్పణలో చిత్రాలయం స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై వేణు దోనేపూడి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. గుణి మంచికంటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 17, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:15 PM IST
Ba Ba Black Sheep: బా బా బ్లాక్ షీప్ నుంచి సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్.. అక్టోబర్ 9న సినిమా
Image Credit: Ba Ba Black Sheep(Source:FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Ba Ba Black Sheep: బా బా బ్లాక్ షీప్ నుంచి సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్.. అక్టోబర్ 9న సినిమా
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