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దసరా బరిలో ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’.. అక్టోబర్ 9న థియేటర్లలోకి క్రైమ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్..!

Baa Baa Black Sheep Movie: దసరా సందర్బంగా ప్రేక్షకులను నవ్వించడానికి సిద్ధమవుతోంది ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’ మూవీ. గుణి మంచికంటి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ క్రైమ్ కామెడీ సినిమా నుంచి ‘ఆజా మేరీ జాని’ అంటూ సాగే సాంగ్‌ను రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీప్రసాద్ రిలీజ్ చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 15, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:28 PM IST
దసరా బరిలో ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’.. అక్టోబర్ 9న థియేటర్లలోకి క్రైమ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్..!
Image Credit: Baa Baa Black Sheep movie

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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దసరా బరిలో ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’.. అక్టోబర్ 9న థియేటర్లలోకి క్రైమ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్..!
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