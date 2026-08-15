Baa Baa Black Sheep Movie: న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీ అంటూ దసరా సందర్భంగా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వచ్చేస్తోంది ‘బా బా బ్లాక్ షీప్’ మూవీ. గుణి మంచికంటి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను చిత్రాలయం స్టూడియోపై వేణు దోనేపూడి నిర్మిస్తున్నారు. టిను ఆనంద్, ఉపేంద్ర , జార్జ్ మరియన్, విష్ణు ఓయ్, అక్షయ్, కార్తికేయ, అభినవ్, హర్ష తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా మేకర్స్ ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ ‘ఆజా మేరీ జాని’ని విడుదల చేశారు. స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాక్స్టార్ దేవిశ్రీప్రసాద్ ఈ పాటను రిలీజ్ చేసి చిత్ర యూనిట్కు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేశారు.
దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలోనే తొలిసారిగా మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని చిరపుంజితో సహా పలు అద్భుతమైన లొకేషన్లలో పూర్తిస్థాయి షూటింగ్ను జరుపుకోవడం ఈ చిత్ర ప్రత్యేకత. ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయిన టీజర్తో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఆజా మేరీ జాని’ పూర్తిస్థాయి ఎనర్జిటిక్ పార్టీ నంబర్గా అలరిస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్ కిలి, ఆనంద్ (ఆర్కాడొ) స్వరపరిచిన ఈ పాటకు కిట్టు విస్సా ప్రగడ క్యాచీ లిరిక్స్ అందించగా.. ప్రముఖ గాయకుడు బెన్నీ దయాల్ తనదైన శైలిలో ఉత్సాహంగా ఆలపించారు. అక్షయ్ లగుసాని, విష్ణు ఓయ్లపై చిత్రీకరించిన ఈ కలర్ఫుల్ సాంగ్ యువతను ఆకట్టుకునేలా సాగింది. జీవితంలో అనుకోకుండా చోటుచేసుకునే ఓ కీలక సంఘటన చుట్టూ తిరిగే ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో ఈ సినిమాను రూపొందించారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రొడ్యూసర్ వేణు దోనేపూడి మాట్లాడుతూ.. చిత్ర యూనిట్ సమష్టి కృషితో షూటింగ్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశామన్నారు. దసరా పండుగ కానుకగా అక్టోబర్ 9న సినిమాను గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి తీసుకువస్తున్నామని తెలిపారు. ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ చుట్టూ కాన్సెప్ట్తో సినిమా రూపొందించామన్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు తుది దశకు చేరుకున్నాయని తెలిపారు. చిరపుంజి వంటి అద్భుతమైన లొకేషన్స్లో షూటింగ్ చేశామని.. పక్కా ప్లానింగ్తో చిత్రీకరణతో పూర్తయిందన్నారు. త్వరలోనే మరిన్ని అప్డేట్స్ను అందిస్తామన్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్: