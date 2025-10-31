Baahubali The Epic Review: బాహుబలి రివ్యూ.. ఆ సీన్లన్నీ అవుట్.. కొత్త సీన్స్ తో గూస్ బంప్స్..!

Baahubali Epic Review :
కథ:
కథ అందరికీ తెలిసినదే అయినా..ప్రేక్షకులు మళ్లీ మహిష్మతి రాజ్యాన్ని పెద్ద తెరపై చూడటానికి ఉత్సాహంగా థియేటర్లకు వెళ్తున్నారు. ఈసారి కథ కంటే కూడా భావోద్వేగాలు, విజువల్ ప్రెజెంటేషన్, సంగీతం ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మొదటి భాగం.. రెండో భాగం కలిపి చూపించినప్పుడు అనుభూతి మరింత బలంగా ఉంది. రెండు భాగాలను కలిపి మూడు గంటల 45 నిమిషాలలో చూపించారు దర్శకుడు..
నటినటుల పర్ఫామెన్స్ టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు..
ప్రభాస్ రాయల్ లుక్ మళ్లీ పెద్ద తెరపై చూడటం అభిమానులకు పండుగలా మారింది. రానా దగ్గాబాటి.. భల్లాలదేవుడిగా అద్భుతంగా నటించాడు. రమ్యకృష్ణ, అనుష్క, తమన్నా, సత్యరాజ్ అందరూ తమ పాత్రలతో మళ్లీ మెప్పించారు. కీరవాణి సంగీతం కొత్త సౌండ్ మిక్స్తో మరింత గ్రాండ్గా ఆకట్టుకుంది. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, యాక్షన్ సీన్స్, ఎడిటింగ్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కనిపిస్తాయి.
విశ్లేషణ:
కొత్త సన్నివేశాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ..కొన్ని కొత్త డైలాగులు ఈ సినిమాలో జోడించడం వల్ల.. అక్కడ వచ్చేసి సీన్లు మరింత ఎలివేట్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా మొదటి భాగం ఇంట్రవెల్ సీన్ కి ఈసారి మరిన్ని హంగులు దిద్దారు. శివుడు మహిష్మతి లోకంలోకి అడుగు పెట్టే సీన్కి థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొడుతున్నారు.
ఎడిటింగ్ మరింత చక్కగా చేయబడింది. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్.. మరింత కొత్తగా ఆకట్టుకుంటుంది. రాజమౌళి వాయిస్ ఓవర్తో శివుడు–అవంతిక ప్రేమ కథను కుదించి చూపించారు. యుద్ధ సన్నివేశాలు మరింత పదునుగా తీర్చిదిద్దారు. అలానే సుబ్బరాజు కామెడీ కూడా తీసేశారు.
ఇక రెండో భాగం మొదలైన వెంటనే సినిమా భావోద్వేగాలతో నిండిపోతుంది. ప్రతి సీన్లో ఒక ఎలివేషన్ కనిపిస్తుంది. తొంభై నిమిషాలకు పైగా ఫుటేజీ తీసేసినా సినిమా ప్రభావం తగ్గలేదు. సంగీతం, విజువల్స్, ఎడిటింగ్ పరంగా రాజమౌళి టీమ్ మరింత శ్రద్ధ తీసుకుంది.సినిమా చివర్లో బాహుబలి: ది ఎటర్నల్ వార్ అనే యానిమేషన్ సినిమాకి టీజర్ చూపించారు. ఈ టీజర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమవుతోంది.
కొత్త ప్రయోగం, కొత్త పంథా
భారతదేశంలో పాన్-ఇండియా సినిమాల ట్రెండ్కి శ్రీకారం చుట్టిన బాహుబలి ఇప్పుడు మరో ప్రయోగం చేసింది.. రెండు భాగాలను కలిపి ఒకే సినిమాలో చూపించడం. ఈ ప్రయత్నం విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో మరెన్నో చిత్రాలకు ఆదర్శంగా నిలవడం ఖాయం
తీర్పు:
మొత్తంగా బాహుబలి: ది ఎపిక్ ప్రేక్షకులను మళ్లీ మహిష్మతి లోకానికి తీసుకెళ్లి.. పాత జ్ఞాపకాలను కొత్త అనుభూతిగా మార్చే ఒక మాయాజాలం.
