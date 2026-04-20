Babu Mohan: నటుడు బాబు మోహన్ కు అరుదైన గౌరవం..

Babu Mohan: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో బాబు మోహన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తనదైన కామెడీతో పాటు విలనిజంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించారు. అంతేకాదు రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి అక్కడ రాణించారు. తాజాగా ఈ నటుడికి కీర్తి కిరిటంలో మరో అవార్డు వచ్చి చేరింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 20, 2026, 11:56 AM IST

Babu Mohan Got Relangi Award: బాబు మోహన్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విలక్షణమైన కామెడీ టైమింగ్ తో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 1986లో కోడిరామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఈ ప్రశ్నకు బదులేది’ సినిమాతో నటుడిగా తన ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత ‘అహా నా పెళ్లంట’, రాము, ఆహుతి వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించారు. కానీ  కోడిరామకృష్ణ దర్శకత్వంలో డాక్టర్ రాజశేఖర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘అంకుశం’  సినిమాలో పొలిటికల్ బ్రోకర్ పాత్ర బాబు మోహన్ కు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమాలో పాయే అనే డైలాగుతో ఓవర్ నైట్ పాపులర్ అయిపోయారు. ఆ తర్వాత ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘మామగారు’చిత్రంతో బాబు మోహన్ కు తిరుగులేకుండా పోయింది. ఓ దశలో తెలుగులో బాబు మోహన్ కామెడీ లేని సినిమా లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ముఖ్యంగా కోటతో ఈయన పండించిన కామెడీ.. అటు బ్రహ్మానందంతో బాబు మోహన్ జోడికి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. 

అంతేకాదు నటుడిగా 4 దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. అంతేకాదు 41 యేళ్లలో  దాదాపు 2 వేలకు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు. తాజాగా తెలుగు ఫిల్మ్ టెలివిజన్ వెల్ఫేర్ ఫార్మ్ అండ్ భారత్ కల్చరల్ అకాడమీ వారు బాబు మోహన్ ను ‘రేలంగి అవార్డు’ తో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కమెడియన్స్ లో తొలి పద్మశ్రీ అవార్డు అందుకున్న రేలంగి అవార్డు రావడం పట్ట వక్తలు బాబు మోహన్ ను కొనియాడారు. తెలుగు సినీ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసి ఈయనకు పద్మ శ్రీ అవార్డు రావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ  సందర్భంగా తెలుగు చలన చిత్ర నిర్మాతల మండలి అధ్యక్షుడు తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్ తోపాటు పలువురు వక్తలు బాబు మోహన్ తెలుగు సినీ రంగానికి చేసిన కృషిని గుర్తు చేసుకున్నారు. 

ఈ సందర్భంగా తనకు ఈ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంగా బాబు మోహన్ మాట్లాడుతూ.. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన ముఖ్య వ్యక్తులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో పాటు  నమస్కారం. లేబర్ మంత్రిగా పని చేయడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. నేను అప్పటికే  రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో పని చేయడం వల్ల నాకు  ఆ శాఖ సులభంగా అర్ధమైంది.  నాకు ఎందుకో తొలిసారి ఛాంబర్ లో ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచేయాలి అనిపించింది. నాటి మాయాబజార్ చిత్రంలో రేలంగి  పాత్రను కొత్త ‘మాయాబజార్’లో  వేయడం చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. నాకు ఈ అవార్డు రావడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని సినిమాలలో నటిస్తున్నాను. ఆ చిత్రాలలో నా పాత్రలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయని తెలిపారు. నా తొలి చిత్రాలలో నా నటన చూసి అందరూ నన్ను మరింత ప్రోత్సహించారు. నాకు వివిధ చిత్రాలలో వివిధ పాత్రలు ఇచ్చి, నన్ను నా దర్శకులు మంచి నటుడుని చేశారు. ఎంతో మందికి సేవలు చేశాను.  చదివించాను, పెళ్ళిళ్ళు చేశాను. రాజకీయాలకు దూరం అయిన తర్వాత ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి, సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. లా చేస్తున్నందుకు, మీ అందరితో కలిసి ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు.   నాకు ఇప్పటికే ఎన్నో అవార్డులు వచ్చాయి.  అంతకంటే ప్రజల ఆశీస్సులే నాకు గొప్ప దీవెనగా తీసుకుంటాను. ఇక పద్మ అవార్డు వస్తే సంతోషం, రాకపోయినా పర్వాలేదని ఒకింత భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.  

బాబు రాజకీయాల విషయానికొస్తే.. సినిమాల్లో పీక్స్ లో ఉన్న సమయంలో  ఎన్టీఆర్ తెలుగు దేశం (లక్ష్మీ పార్వతి) పార్టీతో  రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి మొదటిసారి అమలాపురం ఎంపీగా 1998లో  పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. అదే యేడాది చంద్రబాబు తెలుగు దేశం పార్టీలో జాయిన్ అయి 1998 ఉప ఎన్నికల్లో ఆందోల్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత 1999లో కూడా అదే స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి చంద్రబాబు క్యాబినేట్ లో కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2004,2009లో టీడీపీ తరుపున పోటీ చేసి దామోదర్ రాజనరసింహ చేతిలో ఓడిపోయాడు. ఆ తర్వాత 2014లో టీఆర్ఎస్ తరుపున గెలిచి ఎమ్మెల్యేగా అయ్యారు. ఆ తర్వాత బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం కేఏ పాల్ ప్రజా శాంతి పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు. 

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

