/OTT Best Movie: 20 ఏళ్ల యువ దర్శకుడి మ్యాజిక్.. రూ.95 కోట్లతో రూ.3500 కోట్ల సంచలనం!

Backrooms OTT Release:హాలీవుడ్లో సంచలన విజయం సాధించిన సైకాలజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'బ్యాక్రూమ్స్' త్వరలో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రానుండటంతో హారర్ మూవీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక సోనీ లివ్ ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. త్వరలో విడుదల తేదీని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఈ సినిమా మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీనికి దర్శకత్వం వహించింది కేవలం 20 ఏళ్ల యువ దర్శకుడు కేన్ పార్సన్స్. ఆయన మొదట యూట్యూబ్లో "ది బ్యాక్రూమ్స్" పేరుతో ఒక చిన్న హారర్ వీడియో రూపొందించాడు. ఆ వీడియో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ కాన్సెప్ట్ నచ్చడంతో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ A24 అతడికి పూర్తి స్థాయి సినిమా తెరకెక్కించే అవకాశం ఇచ్చింది.
ఈ చిత్రం సుమారు 10 మిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్తో నిర్మించబడింది. భారత కరెన్సీలో ఇది దాదాపు రూ.95 కోట్లకు సమానం. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 330 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసి అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకుంది. తక్కువ బడ్జెట్తో భారీ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.
సినిమా కథ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఒక ఫర్నిచర్ స్టోర్ బేస్మెంట్లోకి వెళ్లిన వ్యక్తి అక్కడ అంతం లేని వింత ప్రపంచాన్ని కనుగొంటాడు. పసుపు రంగు గోడలు, విచిత్రమైన లైటింగ్, భయపెట్టే నిశ్శబ్దం మధ్య అతను ఎదుర్కొనే సంఘటనలు ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేస్తాయి. అక్కడి నుంచి బయటపడతాడా లేదా అనే అంశం కథలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
ఈ చిత్రంలో చివెటెల్ ఎజియోఫర్, రెనేట్ రీన్స్వే, మార్క్ డ్యూప్లాస్, ఫిన్ బెన్నెట్, లుకిటా మాక్స్వెల్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. వారి నటనకు ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల నుంచి కూడా మంచి ప్రశంసలు లభించాయి.
భారతదేశంలో థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు పెద్దగా ప్రచారం లభించకపోవడంతో చాలామంది ప్రేక్షకులు దీన్ని పెద్ద తెరపై చూడలేకపోయారు. ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదల అవుతుండటంతో ఈ సినిమాను చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
సోనీ లివ్లో ఇంగ్లీష్తో పాటు కొన్ని భారతీయ భాషల్లో కూడా డబ్బింగ్ వెర్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. హారర్, సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'బ్యాక్రూమ్స్' తప్పకుండా మంచి అనుభూతిని అందించే చిత్రంగా నిలుస్తుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
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