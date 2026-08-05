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OTT Best Movie: 20 ఏళ్ల యువ దర్శకుడి మ్యాజిక్.. రూ.95 కోట్లతో రూ.3500 కోట్ల సంచలనం!

Backrooms OTT Release:ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయం సాధించిన హాలీవుడ్ సైకాలజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'బ్యాక్‌రూమ్స్' త్వరలో ఓటీటీలోకి రానుంది. కేవలం 20 ఏళ్ల దర్శకుడు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా రూ.95 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొంది, దాదాపు రూ.3500 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. ఇప్పుడు సోనీ లివ్‌లో ప్రేక్షకులను భయపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 05, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:39 PM IST
OTT Best Movie: 20 ఏళ్ల యువ దర్శకుడి మ్యాజిక్.. రూ.95 కోట్లతో రూ.3500 కోట్ల సంచలనం!
Image Credit: Backrooms OTT Release(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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