  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bad Girlz: డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు చేతుల మీదుగా విడుదలైన ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ టీజర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Bad Girlz: డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు చేతుల మీదుగా విడుదలైన ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ టీజర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Bad Girlz: కొన్ని సినిమాలు టైటిల్ తోనే ఆసక్తి రేకిస్తాయి. అందులో  ‘బ్యాడ్ గర్ల్స్’  సినిమా ఒకటి. టైటిల్ తోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, రోహన్ సూర్య, లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. డిసెంబర్ 25న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా టీజర్ ను పెద్ది సినిమా ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సన సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:25 PM IST

Bad Girlz: డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు చేతుల మీదుగా విడుదలైన ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ టీజర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ఎన్‌వీఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్‌ సంయుక్త నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ కానీ చాలా మంచోళ్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్. ‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ చిత్రంతో మంచి సక్సెస్ ను  అందుకున్న డైరెక్టర్ ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి  డైరెక్షన్ లో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 25న విడుదల కానుంది. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ ను బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్ట్ చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా పెద్ది చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా మాట్లాడుతూ.. ఈ బ్యాడ్ గాళ్స్ సినిమా కథ నాకు మున్నా చెప్పారు. స్టోరీ బాగుంది. క్లైమాక్స్ కూడా  చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది. దర్శకుడు సుకుమార్  దగ్గర నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేస్తున్నప్పుడు మున్నా సుకుమార్  దగ్గరకు వచ్చేవాడు.  సుకుమార్ కి  తాను రాసుకున్న కథలు చెప్పేవాడు.  ఆయన ఓకే చెప్పిన తర్వాత  మున్నా డైరెక్టర్ అయిపోతున్నాడు  మనం కూడా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అనుకునేవాడిని. ఉప్పెన చిత్రం లో 'నీ కన్ను నీలి సముద్రం' పాట ఎంత హిట్ అయిందో దానికి డబుల్ హిట్ అయింది 'నీలి నీలి ఆకాశం' పాట. సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్ ఈ మూవీకి మంచి సాంగ్స్ అందించారు. 'మనం' మూవీ పాటల కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ని. ఈ చిత్రంలో రేణు దేశాయ్ కీ రోల్ చేశారు. రేణు దేశాయ్ ఈ చిత్రం ఒప్పుకున్నారు అంటే సినిమా ఎంత బాగుంటుందో అర్ధమవుతుంది. డిసెంబర్ 25న ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతుందని చెప్పుకొచ్చారు. 

ఈ చిత్ర డైరెక్టర్  ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి మాట్లాడుతూ.. ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ పూర్తి ఎంటర్టైనర్ చిత్రం. జాతి రత్నాలు, మ్యాడ్ లాంటి హిలేరియస్ చిత్రాలు అమ్మాయిలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి చిత్రమే మా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ చిత్రం. ఈ సినిమా చాలా కొత్తగా ఫ్రెష్ గా ఉండబోతుంది. మా చిత్రం ఎలా ఉంటుందో తెలియజేయటానికి ఈరోజు టీజర్ ను విడుదల చేసామన్నారు.  

మా సినిమా టీజర్ ని ‘పెద్ది’ చిత్ర దర్శకుడు నా శ్రేయోభిలాషి బుచ్చి బాబు సానా రిలీజ్  చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. నా మనసులో కష్టం ఉన్న ఆనందం ఉన్న పంచుకునే మొదటి వ్యక్తి దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా. ఈ సినిమా కథ తనకి చేసినపుడు చాలా బాగుందన్నారు. ఈరోజు మా చిత్ర టీజర్ ను విడుదల చేసారు. మా సినిమా అందరికీ బాగా నచ్చుతుందన్నారు.   మా చిత్రాన్ని క్రిస్మస్ పండుగ కానుకగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ చేయబోతున్నాము. ఇది మంచి ఎంటర్టైనర్ చిత్రం. అనూప్ రూబెన్స్ మంచి సంగీతం అందించారు.  ఆస్కార్ చంద్ర బోస్ అని పాటలకు లిరిక్స్ అందించారు. ఇటీవల రిలీజ్  అయినా 'ఇలా చూసుకుంటానే', 'లేలో'బ్యాడ్ గర్ల్స్ టైటిల్ సాంగ్స్ కి మంచి ఆదరణ లభిస్తుందన్నారు. డిసెంబర్ 25న విడుదల కాబోతున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆదరణ పొందుతుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bad Girlz TeaserBad Girlz Teaser TalkBad Girlz Teaser Talk reviewBad Girlz ReviewBad Girlz Release Date

