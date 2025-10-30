Bahubali Epic Release booking: కిరాక్ పుట్టిస్తోన్న ‘బాహుబలి ఎపిక్’ ప్రీ బుకింగ్స్ రిపోర్ట్స్.. ఇది మాస్ బీభీత్సమే..

Bahubali Epic Release Pre Bookings: రెండు భాగాలుగా విడుదలైన ఓ చిత్రాన్ని ఒకే సినిమాగా విడుదల చేయడం బహుశా ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఇదే ఫస్ట్ టైమ్. ఇక రెండు పార్టులు కలిపి దాదాపు 5 గంటల 45 నిమిషాలు ఉంటుంది. తాజాగా ఈ సినిమా రెండు భాగాలను కలిపి 3 గంటల 45 నిమిషాల రన్ టైమ్ తో ‘బాహుబలి ఎపిక్’ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో పచ్చబొట్టేసినా, ఇరుక్కుపో వంటి ఒకటి రెండు పాటలను ఎడిటింగ్ లో లేపేసినట్టు రాజమౌళి చెప్పుకొచ్చారు. ఫస్ట్ పార్ట్ తో పాటు సెకండ్ పార్ట్ లో యుద్ధ సన్నివేశాలను కొన్ని ట్రిమ్ చేసారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రెండు పార్టులను కలిపి ఒకే సినిమాగా ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో రేపు (అక్టోబర్ 31న) రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా బుక్ మై షోలో సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తోంది. అంతేకాదు కొత్త సినిమాలకు మించి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ సినిమాను చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఎగబడుతున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని యూఎస్ఏలో 401, యూకే ఐర్లాండ్ లో 201.. మిడిల్ ఈస్ట్ లో 152.. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో 103.. రష్యాలో 558.. ఫ్రాన్స్.. 40.. ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లో 144 .. ఆఫ్రికాలో 30.. కెనడాలో 20.. రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ 9 స్క్రీన్స్ కలిపి దాదాపు 1658 స్క్రీన్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో విడుదల అవుతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమా కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారనేది ఈ థియేటర్స్ లిస్ట్ చూస్తే తెలుస్తోంది. ఇక నార్త్ అమెరికాలో 3 లక్షల రేంజ్ లో డాలర్స్ అందుకుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్స్ లెంట్ రాంపేజ్ చూపెడుతోంది. అంతేకదు రీ రిలీజ్ లో ఈ సినిమా సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ సినిమాకు ఓపెనింగ్స్ డబుల్ డిజిట్ దాటే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. హిందీలో కూడా మంచి బుకింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా రీ రిలీజ్ లో ‘బాహుబలి ఎపిక్’ నిజంగానే సరికొత్త ఎపిక్ గా నిలవడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు.
A tale of destiny, betrayal, love, and power - once told in two grand chapters, now reborn as one monumental experience.
🔥
Relive the entire legend in #BaahubaliTheEpic - from Tomorrow#BaahubaliTheEpicOn31stOct pic.twitter.com/AZXFzLQxjZ
— Baahubali (@BaahubaliMovie) October 30, 2025
బాహుబలి చిత్రాన్ని ముందుగా తెలుగు సినిమాగా మొదలు పెట్టి.. ఆపై ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ ను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ చిత్రాన్ని రాజమౌళి రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించాడు. ముందుగా మొదటి భాగానికి నెగిటివ్ టాక్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మంచి టాక్ తో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము దుమారం రేపింది. ‘బాహుబలి’ భారతీయ సినిమాకు కొత్త దిశా నిర్దేశం చేసింది. ఆడియన్స్ ను కట్టిపడేసేలా థియేట్రికల్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇచ్చిన ‘బాహుబలి’ దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని భాషల్లో సరికొత్త రికార్డులను తిరగ రాసింది. ఒక ప్రాంతీయ భాష చిత్రం హిందీ సహా అన్ని భాషల్లో వీర విహారం చేయడం రేర్ అని చెప్పాలి. అది కూడా తక్కువ టికెట్ రేట్ తో ఈ సినిమా దాదాపు రూ. 1800 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు. ఈ సినిమాను ముందుగా రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేయాలనుకోలేదు. సాధారణ సినిమాలగానే రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు.
తీరా నిడివి ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయాలనే ఆలోచనకు వచ్చారు. తాజాగా బాహుబలి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చిన పదేళ్లు అవుతున్న సందర్భంగా బాహుబలి పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 రెండు భాగాలను రీ ఎడిట్ చేసి అందులో కొన్ని డిలీట్ సీన్స్ ను పెట్టి దాదాపు మూడు గంటల 45 నిమిషాల నిడివితో ‘బాహుబలి ఎపిక్’మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతుంది. మరి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ నిజంగా ఎపిక్ రికార్డును క్రియేట్ చేయడం పక్కా అని చెప్పాలి.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.