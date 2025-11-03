English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bahubali Epic Collections: కలెక్షన్స్ లో ‘బాహుబలి ఎపిక్’ సంచలన రికార్డ్స్.. రీ రిలీజ్ లో ఇండియన్ రికార్డ్..

Bahubali Epic Collections: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ టైటిల్ రోల్లో రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి’. మొదటి భాగాన్ని ‘బాహుబలి ది బిగినింగ్’ పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. రెండో భాగాన్ని ‘బాహుబలి ది కంక్లూజన్’ పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమాను మొదటి భాగం విడుదలైన పదేళ్ల తర్వాత రెండు భాగాలను కలిపి ట్రిమ్ చేసి ‘బాహుబలి ది ఎపిక్’ పేరుతో ఒకే సినిమాగా రీ రిలీజ్ చేశారు. ఇపుడీ సినిమా సంచలన వసూళ్లతో దుమ్ము దులుపుతోంది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 3, 2025, 02:31 PM IST

Bahubali Epic Collections: రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా. రానా విలన్ గా రాజమౌళి డైరెక్షన్ చేసిన చిత్రం ‘బాహుబలి’. రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్ బాహుబలి పార్ట్ 1 ఈ మధ్య దశాబ్ధ కాలం  పూర్తి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను రెండు భాగాలను కలిపి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో రీ రిలీజ్ చేశారు. గత నెల 31న విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ తోనే సంచలనం రికార్డులకు వేదికగా నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమా మొదటి మూడు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 40 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో ఇండియన్ సినిమాల్లో రీ రిలీజ్ లో సంచలన రికార్డు దిశగా దూసుకుపోతుంది. 

బాహుబలి ది ఎపిక్ మూవీ ప్రీమియర్స్ ద్వారా .. రూ. 1.20 కోట్ల గ్రాస్.. ఫస్ట్ డే 7.85 కోట్ల గ్రాస్.. రెండో రోజు.. రూ. 4.75 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లు రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇక ఆదివారం రోజున దాదాపు రూ. 6 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవర్సీస్ లో దాదాపు రూ. 12 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా మూడు రోజు రోజుల్లో దాదాపు రూ. 40 కోట్ల గ్రాస్ ను దాటింది. రెండు భాగాలుగా విడుదలైన  ఓ చిత్రాన్ని ఒకే సినిమాగా విడుదల చేయడం బహుశా ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఇదే మొదటి సారి. 

ముఖ్యంగా తెలుగులో ఈ సినిమాకు మంచి వసూళ్లు దక్కుతున్నాయి. ఓవర్సీస్ లో తెలుగు వెర్షన్ కు మాత్రమే మన తెలుగు వాళ్లే వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. హిందీలో అనుకున్నంత రేంజ్ లో లేదు. మిగతా భాషల వాళ్లు ‘బాహుబలి ది ఎపిక్’ చిత్రాన్ని అంతగా పట్టించకోవడం లేదు. ఏదో కొంత చిల్లర మాత్రమే వచ్చింది. మొత్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు వెర్షన్ లోనే ఈ జోరు చూపిస్తోంది. మొత్తంగా ప్రేక్షకులు 3 గంటల 45 నిమిషాల సినిమాను చూసి తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. 

అంతేకాదు రీ రిలీజ్ లో ఇండియన్ రికార్డులను బద్దలు కొడుతోంది. ఇప్పటికే రూ. 40 కోట్ల గ్రాస్ దాటిన ఈ సినిమా త్వరలో రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ ను దాటే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ లో  ఏ మేరకు వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. అంతేకాదు ఏది ఏమైనా రీ రిలీజ్ లో కూడా ‘బాహుబలి’ చిత్రం అసలు సిసలు బాహబలి అనిపించుకుంది. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

