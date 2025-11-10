English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bahubali Epic Collections: రీ రిలీజ్ లో ‘బాహుబలి ఎపిక్’ రికార్డ్స్.. ఇది ఊహించలేదు..

Bahubali Epic Collections: రీ రిలీజ్ లో ‘బాహుబలి ఎపిక్’ రికార్డ్స్.. ఇది ఊహించలేదు..

Bahubali Epic Collections: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ టైటిల్ రోల్లో రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకులను అలరించిన చిత్రం ‘బాహుబలి’.తాజాగా ఈ సినిమాను రెండు భాగాలను కలిపి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో గత నెల 31న విడుదల చేసారు. ఇక ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ లో మంచి వసూళ్లను సాధిస్తూ సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 10, 2025, 07:30 AM IST

Trending Photos

Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
7
capsicum farming
Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
Negative Energy: మీపై చెడు కన్ను ప్రభావం పడిందా? మీ అదృష్టాన్ని శాపంగా మార్చారా? తక్షణం ఈ నివారణ చర్యను పాటించండి!
7
Negative Energy
Negative Energy: మీపై చెడు కన్ను ప్రభావం పడిందా? మీ అదృష్టాన్ని శాపంగా మార్చారా? తక్షణం ఈ నివారణ చర్యను పాటించండి!
Tilak Varma: టీమ్ ఇండియా తిలకం.. క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
5
Tilak Varma
Tilak Varma: టీమ్ ఇండియా తిలకం.. క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Chandrababu Diet Plan: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డైట్ సీక్రెట్ ఇదే.. అందుకే 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎనర్జీతో ఉరకలేస్తున్నారు.. మీరూ ఫాలో అవ్వండి..!!
6
Chandrababu Naidu
Chandrababu Diet Plan: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డైట్ సీక్రెట్ ఇదే.. అందుకే 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎనర్జీతో ఉరకలేస్తున్నారు.. మీరూ ఫాలో అవ్వండి..!!
Bahubali Epic Collections: రీ రిలీజ్ లో ‘బాహుబలి ఎపిక్’ రికార్డ్స్.. ఇది ఊహించలేదు..

Bahubali Epic Collections: బాహుబలి చిత్రం మొదటి భాగాన్ని ‘బాహుబలి ది బిగినింగ్’ తో రిలీజ్ చేశారు. రెండో భాగాన్ని ‘బాహుబలి ది కంక్లూజన్’ పేరుతో రిలీజ్ చేస్తే సెన్సేషనల్ విజయం సాధించింది.  రీసెంట్ గా ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా  గత నెల 31న రీ రిలీజ్ చేశారు. అంతేకాదు కొత్త సినిమా రేంజ్ లో  ప్రీమియర్స్ కు ప్రదర్శిస్తే ఒక్క టికెట్ ముక్క మిగల్లేదు. రీసెంట్ గా ఈ సినిమాను మొదటి భాగం విడుదలైన పదేళ్ల తర్వాత రెండు భాగాలను కలిపి ఎడిటింగ్ చేసి ‘బాహుబలి ది ఎపిక్’ పేరుతో ఒకే సినిమాగా రీ రిలీజ్ చేశారు. ఇపుడీ సినిమా సంచలన వసూళ్లు సాధించి రీ రిలీజ్ లలో మన దేశంలో ఓ బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ‘బాహుబలి ఎపిక్’ ఫస్ట్ డే ప్రీమియర్స్ తో  ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి రీ రిలీజ్ లో ఎవరు అందుకోనంత ఎత్తులో నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమా రిలీజ్ ముందు వచ్చిన హైప్ తో ఈ చిత్రం రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ రాబడుతుందని అందరు అనుకున్నారు. కానీ వీకెండ్ తర్వాత ఈ సినిమా నెమ్మదించి.. చివరకు రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ దగ్గర ఆగిపోయింది. మిగిలిన రన్ లో ఈ సినిమా ఏ మేరకు కలెక్షన్స్ ను రాబడుతుందో చూడాలి. 

రెండు భాగాలుగా విడుదలైన  ఓ చిత్రాన్ని ఒకే సినిమాగా విడుదల చేయడం బహుశా ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఇదే మొదటి సారి అని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులు నెత్తిన పెట్టుకున్నారు. మిగత భాషల వాళ్లు బాహుబలి ఎపిక్ సినిమాను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఆల్రెడీ ఎన్నో సార్లు ఓటీటీ , టీవీల్లో చూడటంతో వాళ్లు బాహుబలి రీ రిలీజ్ ను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అటు ఓవర్సీస్ లో కేవలం తెలుగు వెర్షన్ మాత్రమే మంచి వసూళ్లు రాబట్టాయి. పైగా తెలుగు హీరో ప్రభాస్, రాజమౌళి వంటివి  రీ రిలీజ్ లో మంచి ప్రమోషన్స్ చేయడంతో ప్రేక్షకులు రెండు పార్టులు తెరపై ఎలా చూపించరనే ఆతృతతో చూశారు.  మొత్తంగా ప్రేక్షకులు 3 గంటల 45 నిమిషాల సినిమాను చూసి తెగ ఎంజాయ్ చేశారు. 

అంతేకాదు రీ రిలీజ్ లో ఇండియన్ సినిమా రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. వరల్డ్ వైడ్ గా బాహుబలి ఎపిక్  సినిమా రీ రిలీజ్ లో  ఏ మేరకు వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. అంతేకాదు ఏది ఏమైనా రీ రిలీజ్ లో కూడా ‘బాహుబలి’ చిత్రం అసలు సిసలు బాహబలి అనిపించుకుంది.కానీ వీళ్లు ఆశించింది ఒకటి. వచ్చిన వసూళ్లు మరొకటి. అయినా.. ఈ రేంజ్ వసూళ్లు రాబట్టడం అనేది కూడా పెద్ద విషయమే అంటున్నారు సినీ విశ్లేషకులు.  

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bahubali Epic Re Release CollectionsBahubali epic 50 Crore ClubBahubali epic Re ReleaseBahubali epic Releasebahubali 10 Years

Trending News