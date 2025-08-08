English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bakasura Restaurent Review : ‘బకాసుర’ మూవీ ఎలా ఉంది.. మెప్పించిందా..!

Bakasura Restaurent Review : ‘బకాసుర’ అనే టైటిల్ తోనే సినిమా పై ఆసక్తి రేకెత్తించాడు నటుడు  ప్రవీణ్. కమెడియన్ గా తన కంటూ సెపరేట్ స్టైల్ ఏర్పరుచుకున్న ప్రవీణ్.. తాజాగా ‘బకాసుర’ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ఈ సినిమాతో ప్రవీణ్ హీరోగా సక్సెస్ అందుకున్నాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:48 PM IST

Bakasura Restaurent Review : ‘బకాసుర’ మూవీ ఎలా ఉంది.. మెప్పించిందా..!

ప్రముఖ కమెడియన్‌, నటుడు ప్రవీణ్   ‘బకాసుర’ అనే రెస్టారెంట్‌ను స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు చెప్పి  ప్రేక్షకుల్లో అటెన్షన్ క్రియేట్ చేసాడు. ఆ తర్వాత సినిమా కోసమే ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు మేకర్స్.  లక్ష్మయ్య ఆచారి, జనార్థన్‌ ఆచారి, నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని ఎస్‌జే శివ డైరెక్ట్ చేసాడు.  మరి ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 
పరమేష్ (ప్రవీణ్)  ఓ చిరుద్యోగి. నగరంలో తన నలుగురు మిత్రులతో కలిసి ఉంటాడు. ఇతనికి ఎప్పటికైనా సొంతంగా హోటల్ బిజినెస్ చేసి పైకి రావాలనుకుంటాడు. దీనికి పరమేష్ దోస్తులు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. హోటల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి పరమేష్ అతని స్నేహితులు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసారు. ఈ క్రమంలో వారి జీవితంలో ఓ అనుకోని సంఘటన జరగుతుంది. దాంతో వీళ్ల జీవితమే మారిపోతంది. ఇంతకీ వీళ్ల జీవితాల్లో వచ్చిన సంఘటన ఏమిటి.. ? చివరకు పరమేష్ తాను కోరకున్న హెటల్ బిజినెస్ ను స్టార్ట్ చేసాడా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 
‘బకాసుర రెస్టారెంట్’ అనే టైటిల్ తోనే సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ చేశాడు దర్శకుడు ఎస్ జే శివ.  అలా సినిమా పోస్టర్ తోనే మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో ఓ రకమైన అంచనాలు పెంచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. ఇక దర్శకుడు తాను ఎంచుకున్న కథ బాగానే ఉన్నా.. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో తెరకెక్కించడంలో అక్కడక్కడ తడబడ్డ చివరకు నిలబడ్డాడు.  సినిమాలో హీరో, నలుగురు స్నేహితులు అనే కాన్సెప్ట్ సినిమా పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది. హీరోకు హోటల్ బిజినెస్ చేయాలనేది కల. కానీ అందుకు వాళ్ల దగ్గర అనుకున్నంత డబ్బు ఉండదు. దీంతో వారికో అదృశ్య శక్తి తోడవుతుంది. దీంతో వారు వ్యాపారంలో ఎదగడం బాగున్నా.. దాన్ని ఇంకాస్త ఎమోషనల్ గా చెప్పి ఉంటే బాగుండేది. కొన్ని చోట్ల భావోద్వేగాలు బాగానే పండాయి. మధ్యలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుంది. ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ హీరో అతని ఫ్రెండ్స్  జీవితానికి అంతగా సింక్ కాదు.  మధ్యలో కామెడీ సీన్స్. ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉన్నంత ఉత్కంఠ.. సెకండాఫ్ లో కాస్త తగ్గినట్టు ఉంటుంది. . లేకపోతే సినిమా రేంజ్ మరే లెవల్లో ఉండేది. సినిమాటోగ్రఫీ నాచురల్ లోకేషన్స్ లో తీసిన దృష్యాలు బాగున్నాయి. ఎడిటింగ్ పర్వాలేదు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి

నటీనటుల విషయానికొస్తే.

నటుడు ప్రవీణ్ తను ఎంత మంచి నటుడూ మరోసారి ‘బకాసుర’లో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. భావోద్వేగాలు మంచిగా పలికించాడు. అలా అని తన సహజ సిద్ధమైన పంచ్, కామెడీలకు ఒదలిపెట్టలేదు. హీరోగా అతనికి పర్ఫెక్ట్ మూవీ అని చెప్పాలి. వైవా హర్ష ఈ సినిమాకు మెయిన్ పిల్లర్ గా నిలిచారు. తన నాచురల్  యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు ఓ మోస్తరుగా మెప్పించారు.

పంచ్ లైన్.. ‘బకాసుర’ .. ఓ మోస్తరుగా ఆకట్టుకునే ఎమోషనల్ కామెడీ డ్రామా.. 

రేటింగ్:2.75/5

