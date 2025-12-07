English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ వల్ల నష్టపోయిన ఇద్దరు చిన్న హీరోలు..!

Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ వల్ల నష్టపోయిన ఇద్దరు చిన్న హీరోలు..!

Nandamuri Balakrishna : కొన్ని రోజులుగా ‘అఖండ 2’ విడుదల తేదీ తెలుగుఫిలిం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా మొదట భారీగా దసరా కానుకగా విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ తేదీ నుంచి సినిమా వాయిదా పడింది. 

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:05 PM IST

Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ వల్ల నష్టపోయిన ఇద్దరు చిన్న హీరోలు..!

Balakrishna Akhanda 2 Release Date : దసరాకు విడుదల కావలసిన బాలకృష్ణ సినిమా.. అక్కడి నుంచి పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది. ప్రభాస్ సినిమా.. రాజా సాబ్ డిసెంబర్ స్లాట్ నుంచి.. సంక్రాంతి స్లాట్ కి వెళ్లిపోవడంతో.. డిసెంబర్ 5న ‘అఖండ 2’ను రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ భావించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహం ఏర్పడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే అనుకున్నట్టే డిసెంబర్ 5న సినిమా వస్తుందని అందరూ నమ్మిన సమయంలో.. మరోసారి అనుకోకుండా వాయిదా పడటం అందరినీ షాక్‌కు గురి చేసింది. ఇది కేవలం అభిమానులకే కాకుండా.. మొత్తం ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఊహించని పరిణామంగా మారింది. ఇప్పుడు అందరూ కొత్త విడుదల తేదీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కొన్ని కథనాల ప్రకారం సినిమా సంక్రాంతికి రావొచ్చని చెబుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం డిసెంబర్లోనే ఎప్పుడైనా విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం చిన్న, మధ్యస్థాయి సినిమాల నిర్మాతల్లో టెన్షన్ పెరిగిపోయింది. ఇప్పటికే పలువురు తమ సినిమాలకు తేదీలు ఖరారు చేసుకున్నారు. ‘అఖండ 2’ ఆ తేదీలకు దగ్గరగా వస్తే తమ సినిమాల వసూళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందనే భయం వారిలో ఉంది. ముఖ్యంగా నందు, ఆది సాయికుమార్.. సినిమాలు డిసెంబర్లో విడుదల కావాల్సి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అఖండ 2 విడుదల పోస్ట్ పోన్ అవ్వడం వల్ల ఆ చిన్న హీరోలు అందరూ కూడా సతమతమైపోతున్నారు. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 12న ఇప్పటికే రెండు సినిమాలు రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో బాలకృష్ణ సినిమా వస్తే..ఆ రెండింటికి పెద్ద ఇబ్బంది తప్పదని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ ఇద్దరు చిన్న హీరోలకి కూడా ఇప్పుడు విజయం చాలా అవసరం. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ వల్ల వాళ్లు ఇబ్బంది పడడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది.

డిసెంబర్ 19 కూడా అంత సురక్షితమైన తేదీ కాదని టాక్ నడుస్తోంది. ఆ సమయంలో హాలీవుడ్‌ భారీ సినిమా అయిన Avatar 3 విడుదలకు రానుంది. ఇది ఓవర్సీస్ మార్కెట్లలో పెద్ద పోటీగా మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే మేకర్స్ ఆ తేదీని కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నారని సమాచారం.

డిసెంబర్ 25 మాత్రం ఒక బలమైన ఆప్షన్‌గా కనిపిస్తోంది. కానీ ఆ రోజుకి కూడా ఇప్పటికే రెండు తెలుగు సినిమాలు నెలల కిందటే తేదీలు లాక్ చేసుకున్నాయి. అవి కూడా చాలా రోజుల గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్న హీరోల సినిమాలు కావడంతో నిర్మాతలు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఇప్పటికే డిజిటల్ డీల్స్ కూడా ఫైనల్ కావడంతో తేదీ మార్చడం వారికి చాలా కష్టం.

ఇక ‘అఖండ 2’ సంక్రాంతికి వెళ్తే కూడా, ఆ సీజన్‌కు ఫిక్స్ అయిన పలు మిడిల్ రేంజ్ సినిమాలపై ప్రభావం పడే అవకాశముంది. సెలవులపై ఆధారపడి బిజినెస్ చేసే ఆ సినిమాలకు వాయిదా వేయడం కష్టమైన పరిస్థితి. మొత్తానికి ‘అఖండ 2’ కొత్త విడుదల తేదీపై ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ మొత్తం దృష్టి పెట్టుకుంది. అతి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వస్తుందనే ఆశతో అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

