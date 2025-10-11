English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Akhanda 2 Thandavam movie Rights: బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘అఖండ 2’. ఇప్పటికే  ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ పూర్తైయింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు నడుస్తున్నాయి. ఇక ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 5న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన థియేట్రికల్, ఓటీటీ, శాటిలైట్ రైట్స్ భారీ రేటుకు అమ్ముడు పోయినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 08:08 AM IST

Akhanda 2 Rights: బాలయ్య కెరీర్ లోనే అఖండమైన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేస్తోన్న ‘అఖండ 2’.. విడుదలకు ముందే రికార్డు..

Akhanda 2 Thandavam Movie Rights: బాలయ్య  తన కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైమ్  తన సూపర్ హిట్ చిత్రాం ‘అఖండ’ మూవీకి సీక్వెల్ గా ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా చేశారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి షూటింగ్ పూర్తైయింది. బాలయ్య కూడా తన డబ్బింగ్ పూర్తి చేశారు. తమన్ ఈ సినిమాకు తన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ తో ప్రాణం పోసే పనిలో పడ్డాడు. అఖండ హిట్ లో తమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. అప్పట్లో తమన్ ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ కు కొన్ని థియేటర్స్ లో బాక్సులు బద్దలైపోయాయి. ఇపుడు ‘అఖండ 2’కు అంతకు మించి బ్యాక్ గ్రౌండ్ అందించడానికి తమన్ రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నాడు. ఈ సినిమా ముందుగా నిర్ణయించుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 25న విడుదల కావాల్సింది. కానీ తమన్ ఆ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందించడంలో బిజీగా ఉండటంతో ‘అఖండ 2’ విడుదలను పోస్ట్ పోన్ చేశారు. ఈ సినిమా కోసం తమన్ అందించే బ్యాక్ గ్రౌండ్  స్కోర్ ఎలా ఉండబోతుందో అని ఫ్యాన్స్ తో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 

ఇక బాలయ్య పుట్టినరోజు సందర్బంగా విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ పలు రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. అంతకాదు సీనియర్ హీరోల పరంగా ఈ టీజర్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన థియేట్రికల్ ప్లస్ ఓటీటీ, శాటిలైట్ రైట్స్ భారీ రేటుకు అమ్ముడుపోయినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

ఈ సినిమాను తెలంగాణ (నైజాం) రూ. 36 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 55 కోట్లు.. సీడెడ్ (రాయలసీమ)లో రూ. 24 కోట్లు.. నార్త్ అమెరికా ఓవర్సీస్ రైట్స్ కలిపి రూ. 31 కోట్లు ($3.5 యూఎస్ డాలర్స్)కు అమ్ముడు పోయినట్టు సమాచారం. మొత్తంగా థియేట్రికల్ గా బాలయ్య కెరీర్ లో హైయ్యెస్ట్ బిజినెస్ రూ. 146 కోట్లు చేసింది. ఇక ఓటీటీ హక్కులు .. రూ 104 కోట్లు ఐదు భాషలకు కలిపి.. శాటిలైట్ ..రూ. 60 కోట్లు.. మ్యూజిక్ .. రూ. 8 కోట్లు.. కలిపి రూ. 172 కోట్లకు అమ్ముడు పోయింది. మొత్తంగా థియేట్రికల్ + నాన్ థియేట్రికల్ కలిసి ఈ సినిమా రూ. 318 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అందులో నిర్మాతలకు నాన్ థియేట్రికల్ గానే  రూ. 172 కోట్లు టేబుల్ ప్రాఫిట్ ను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లో తొలి ప్యాన్ ఇండియా సినిమా. ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులను నెట్ ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. 

అఖండ 2 మూవీ హిందీ, కన్నడ, తమిళ వెర్షన్ కు బాలయ్యనే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం విశేషం. అఖండ 2 తాండవం సినిమాలో విలన్ గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశాడు. ఇందులో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి ఎపిసోడ్ ను కూడా పెట్టినట్టు సమాచారం.  మరోవైపు బాలయ్య రీసెంట్ గా ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ లో ఆయన పేరు నమోదు అయింది. అంతేకాదు ముంబై లోని నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ లో ఘంట వాయించిన తొలి దక్షిణాది హీరోగా రికార్డు చేసారు. అంతేకాదు బాలయ్య నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు తెలుగులో జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా అవార్డు గెలుచుకోవడం.. అంతేకాదు జనవరిలో  పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకోవడం సహా 2025లో బాలయ్యకు ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. అంతేకాదు ‘అన్ స్టాపబుల్’ టాక్ షోతో పాటు 60 యేళ్ల పై బడిన వయసులో వరసగా కమర్షియల్ యాడ్స్ చేస్తూ దూసుకుపోతున్న హీరో మరెవరు లేరు. మరి ఈ ఇయర్ ఎండ్ ను ‘అఖండ 2 తాండవం’ మూవీతో ఎలా ఎండ్ కార్డ్ వేస్తాడనేది సినీ ఇండస్ట్రీ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది.  మరి అభిమానుల, ప్రేక్షకుల అంచనాలను అఖండ 2 తాండవం ఏ మేరకు అందుకుంటుందో చూడాలి. 

