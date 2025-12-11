English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2 Premieres Cancelled: మరోసారి రద్దయిన అఖండ 2 షోలు.. బాలకృష్ణ కి హైకోర్ట్ షాక్

Akhanda 2 Postponed ఇప్పటికే బాలకృష్ణ అఖండ సినిమా పలుమార్లు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12 కి వాయిదా పడదం అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. ఇప్పుడు అఖండ 2 ప్రీమియర్ షో టికెట్ రేట్ల పెంపుపై తెలంగాణ హైకోర్టు స్టే విధించింది. బాలకృష్ణ సినిమా విడుదలపై మళ్లీ సందేహాలు తలెత్తగా..ప్రీమియర్ షోలు అనిశ్చితిలో పడ్డాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:43 PM IST

నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2 చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో మరో పెద్ద సమస్య తలెత్తింది. ఈ సినిమా రిలీజ్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ప్రీమియర్ షో టికెట్ రేట్ల పెంపు వల్ల ఇప్పుడు సినిమా టీమ్ ఇబ్బందులు పడుతోంది.

తెలంగాణ హైకోర్టు ఈ టికెట్ ధరల పెంపుపై కఠినంగా స్పందించింది. సాధారణ ప్రేక్షకులు భరించలేని విధంగా ఎందుకు టికెట్లను అధిక రేట్లకు విక్రయిస్తున్నారో అని కోర్టు ప్రశ్నించింది. ఈ విషయంపై ఫిలిం డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ మరియు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకు నోటీసులు జారీ చేసింది.

ఇప్పటికే డిసెంబర్ 11న జరగాల్సిన ప్రీమియర్ షోలు అనిశ్చితిలో పడ్డాయి. గతంలో కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు ఇలా టికెట్ రేట్లు పెంచకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక జీవోలు జారీ చేసి రేట్లు పెంచడంపై కోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఇదే విధానం కొనసాగితే కోర్టు ధిక్కారణ కేసులు కూడా నమోదు చేయవచ్చని హెచ్చరించింది.

ఇప్పటికే అఖండ 2 ప్రీమియర్ షోలకు చాలా మంది ప్రేక్షకులు టికెట్లు కొనుగోలు చేశారు. నైజాం ఏరియాలోని పలు థియేటర్లలో హౌస్‌ఫుల్ బోర్డులు కనిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రీమియర్ షోలు జరుగుతాయా? లేక వాయిదా పడతాయా? అనే సందేహం అభిమానుల్లో నెలకొంది.

బాలకృష్ణ చిత్రాలకు ఎప్పుడూ భారీ స్పందన ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అఖండ సిరీస్‌కు ప్రత్యేక క్రేజ్ ఉంది. అందుకే అఖండ 2 కోసం కూడా అభిమానులు భారీగా వేచి ఉన్నారు. కానీ టికెట్ రేట్ల వివాదం వల్ల విడుదలపై మళ్లీ ఒత్తిడులు వచ్చాయి.

సినిమా విడుదలను మరింత ఆలస్యం చేస్తారా? లేక అధికారికంగా రేట్లు తగ్గించి ముందుకెళ్తారా? అన్నది త్వరలోనే స్పష్టమవుతుంది. అభిమానులు మాత్రం సినిమా ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా విడుదల కావాలని కోరుకుంటున్నారు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

