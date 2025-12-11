Akhanda 2 Premieres Cancelled: మరోసారి రద్దయిన అఖండ 2 షోలు.. బాలకృష్ణ కి హైకోర్ట్ షాక్

Akhanda 2 Release
నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2 చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో మరో పెద్ద సమస్య తలెత్తింది. ఈ సినిమా రిలీజ్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ప్రీమియర్ షో టికెట్ రేట్ల పెంపు వల్ల ఇప్పుడు సినిమా టీమ్ ఇబ్బందులు పడుతోంది.
తెలంగాణ హైకోర్టు ఈ టికెట్ ధరల పెంపుపై కఠినంగా స్పందించింది. సాధారణ ప్రేక్షకులు భరించలేని విధంగా ఎందుకు టికెట్లను అధిక రేట్లకు విక్రయిస్తున్నారో అని కోర్టు ప్రశ్నించింది. ఈ విషయంపై ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మరియు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఇప్పటికే డిసెంబర్ 11న జరగాల్సిన ప్రీమియర్ షోలు అనిశ్చితిలో పడ్డాయి. గతంలో కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు ఇలా టికెట్ రేట్లు పెంచకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక జీవోలు జారీ చేసి రేట్లు పెంచడంపై కోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఇదే విధానం కొనసాగితే కోర్టు ధిక్కారణ కేసులు కూడా నమోదు చేయవచ్చని హెచ్చరించింది.
ఇప్పటికే అఖండ 2 ప్రీమియర్ షోలకు చాలా మంది ప్రేక్షకులు టికెట్లు కొనుగోలు చేశారు. నైజాం ఏరియాలోని పలు థియేటర్లలో హౌస్ఫుల్ బోర్డులు కనిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రీమియర్ షోలు జరుగుతాయా? లేక వాయిదా పడతాయా? అనే సందేహం అభిమానుల్లో నెలకొంది.
బాలకృష్ణ చిత్రాలకు ఎప్పుడూ భారీ స్పందన ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అఖండ సిరీస్కు ప్రత్యేక క్రేజ్ ఉంది. అందుకే అఖండ 2 కోసం కూడా అభిమానులు భారీగా వేచి ఉన్నారు. కానీ టికెట్ రేట్ల వివాదం వల్ల విడుదలపై మళ్లీ ఒత్తిడులు వచ్చాయి.
సినిమా విడుదలను మరింత ఆలస్యం చేస్తారా? లేక అధికారికంగా రేట్లు తగ్గించి ముందుకెళ్తారా? అన్నది త్వరలోనే స్పష్టమవుతుంది. అభిమానులు మాత్రం సినిమా ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా విడుదల కావాలని కోరుకుంటున్నారు.
