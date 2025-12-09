English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2 Release Date: బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ కొత్త విడుదల తేది ఇదే.. నిర్మాతల అఫీషియల్ ప్రకటన..

Akhanda 2 Release Date Officially Annonced: గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి నట సింహా బాలకృష్ణ అభిమానులు గత కొన్ని రోజులుగా అనుభవిస్తున్న క్షోభకు ఎండ్ కార్డ్ పడింది. 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థ తాజాగా బాలయ్య  ఎగిరి గంతేసే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అంతేకాదు కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా ప్రకటించడంతో బాలయ్య అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:23 PM IST

నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో వస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘అఖండ 2’. గతంలో వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘అఖండ’ మూవీకి సీక్వెల్ గా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ నెల 5న రిలీజ్  కావాల్సిన ఈ చిత్రం అనుకోకుండా ఆర్ధిక పరమైన కారణాలతో చివరి నిమిషాల్లో విడుదల ఆగిపోయింది.తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోయాయి. దీంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను తాజాగా 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థ అధినేతలైన రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట ప్రకటించారు. ఈ రోజు మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ సినిమా విడుదలపై ఉన్న స్టే తొలిగిపోయింది. మరోవైపు ఏరోస్ సంస్థ ఉన్న ఆర్ధిక పరమైన చిక్కులు కూడా ఒక్కొక్కటిగా తొలిగిపోవడంతో తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను కాసేపటి క్రితమే అనౌన్స్ చేశారు. ముందు నుంచి అనుకున్నట్టుగానే డిసెంబర్ 12న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. 11వ తేదిన ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నట్టు తెలిపారు. 

ఈ నెల 11నే ఒక రోజు ముందే  బాక్సాఫీస్ దగ్గర బాలయ్య సునామీ క్రియేట్ చేయడం ఖాయమని చెబుతున్నారు ట్రేడ్ పండితులు.  ఇప్పటికే సెన్సార్ టాక్ కూడా పాజిటివ్ టాక్ రావడం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అంశం. విడుదల తేది ఓ వారం వాయిదా పడినా.. బొమ్మపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ సినిమా బాలకృష్ణ కెరీర్ లో అత్యధిక బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన సినిమా కావడం విశేషం.

అంతేకాదు 60 ప్లస్ ఏజ్ లో తొలిసారి ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ లో అడుగుపెట్టబోతున్నారు బాలయ్య.  ఇక బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో వచ్చిన అన్ని చిత్రాల్లో డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఇపుడు మరోసారి ద్విపాత్రాభినయంతో పలకరించబోతున్నారు. 

 

‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లో అత్యధికంగా రూ. 200 కోట్ల బడ్జెట్  తెరకెక్కినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా కోసం బాలయ్య..రూ. 40 కోట్లకు పైగా పారితోషికం అందుకున్నట్టు సమాచారం. అయితే.. సినిమా విడుదల కోసం ఈ రెమ్యునరేషన్ మొత్తాన్ని త్యాగం చేసినట్టు సినీ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.  అంతేకాదు ‘అఖండ 2’  బాలయ్య కెరీర్ లో నే అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మొత్తంగా వారం లేట్ గా వస్తోన్న అఖండ 2 తాండవం సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి అఖండమైన విజయం సాధిస్తుందా లేదా వెయిట్ అండ్ సీ. 

