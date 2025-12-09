Akhanda 2 Release Date: బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ కొత్త విడుదల తేది ఇదే.. నిర్మాతల అఫీషియల్ ప్రకటన..

నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో వస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘అఖండ 2’. గతంలో వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘అఖండ’ మూవీకి సీక్వెల్ గా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ నెల 5న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రం అనుకోకుండా ఆర్ధిక పరమైన కారణాలతో చివరి నిమిషాల్లో విడుదల ఆగిపోయింది.తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోయాయి. దీంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను తాజాగా 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థ అధినేతలైన రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట ప్రకటించారు. ఈ రోజు మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ సినిమా విడుదలపై ఉన్న స్టే తొలిగిపోయింది. మరోవైపు ఏరోస్ సంస్థ ఉన్న ఆర్ధిక పరమైన చిక్కులు కూడా ఒక్కొక్కటిగా తొలిగిపోవడంతో తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను కాసేపటి క్రితమే అనౌన్స్ చేశారు. ముందు నుంచి అనుకున్నట్టుగానే డిసెంబర్ 12న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. 11వ తేదిన ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ నెల 11నే ఒక రోజు ముందే బాక్సాఫీస్ దగ్గర బాలయ్య సునామీ క్రియేట్ చేయడం ఖాయమని చెబుతున్నారు ట్రేడ్ పండితులు. ఇప్పటికే సెన్సార్ టాక్ కూడా పాజిటివ్ టాక్ రావడం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అంశం. విడుదల తేది ఓ వారం వాయిదా పడినా.. బొమ్మపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ సినిమా బాలకృష్ణ కెరీర్ లో అత్యధిక బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన సినిమా కావడం విశేషం.
All set for the Divine Destruction at the box office 🔥
Feel the MASSive power of #Akhanda2 in theatres from 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟏𝟐 with grand premieres on December 11th 💥🔱
BOOKINGS OPEN SOON!#Akhanda2Thaandavam
‘GOD OF MASSES’ #NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu… pic.twitter.com/LVmTNIObEr
— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 9, 2025
అంతేకాదు 60 ప్లస్ ఏజ్ లో తొలిసారి ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ లో అడుగుపెట్టబోతున్నారు బాలయ్య. ఇక బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో వచ్చిన అన్ని చిత్రాల్లో డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఇపుడు మరోసారి ద్విపాత్రాభినయంతో పలకరించబోతున్నారు.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లో అత్యధికంగా రూ. 200 కోట్ల బడ్జెట్ తెరకెక్కినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా కోసం బాలయ్య..రూ. 40 కోట్లకు పైగా పారితోషికం అందుకున్నట్టు సమాచారం. అయితే.. సినిమా విడుదల కోసం ఈ రెమ్యునరేషన్ మొత్తాన్ని త్యాగం చేసినట్టు సినీ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు ‘అఖండ 2’ బాలయ్య కెరీర్ లో నే అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మొత్తంగా వారం లేట్ గా వస్తోన్న అఖండ 2 తాండవం సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి అఖండమైన విజయం సాధిస్తుందా లేదా వెయిట్ అండ్ సీ.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.