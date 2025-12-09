Akhanda 2 Big Update: బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ విడుదలపై బిగ్ అప్డేట్..

Balakrishna: బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అఖండ 2’. బాలయ్య, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ నెల 5న విడుదల కావాల్సిన సినిమా .. అనుకోకుండా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ తో ఆగిపోయింది. ఈ రోజు ఈ సినిమాకు రిలీజ్ సంబంధించిన అప్ డేట్ తెలియనుంది. మరోవైపు ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉందనేది టాక్.
ఇక ఈ నెల 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు మూవీ వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో ఆ రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బాలయ్య సునామీ సృష్టించడం ఖాయమని అంచనా టాలీవుడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీంతో పాటు బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘అఖండ 2 తాండవం’ మొదలవడం ఖాయం అనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. దీంతో అభిమానులు ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లో అత్యధిక బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. అంతేకాదు బాలయ్య కెరీర్ లో నే అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మాత్రం ఈ నెల 12న విడుదల చేస్తే గతంలో ఏదైతే రేట్లు చెప్పారో అదే ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తామని నిర్మాతలకు హామి ఇచ్చారు. మరి లేట్ అయితే వివిధ సినిమాలతో పోటీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మరి ఈ విషయమై నిర్మాతలు ఏం హామి ఇస్తారో చూడాలి.
