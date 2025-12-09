English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Akhanda 2 Big Update: బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ విడుదలపై బిగ్ అప్డేట్..

Akhanda 2 Release Date Big Update: గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ కు ఎగిరి గంతేసే గుడ్ న్యూస్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తోన్న అభిమానులకు అఖండ మూవీ యూనిట్ ఇవాళ అదిరిపోయే న్యూస్ చెప్పనుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:02 AM IST

Balakrishna: బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అఖండ 2’. బాలయ్య, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా  ఈ నెల 5న  విడుదల కావాల్సిన సినిమా .. అనుకోకుండా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ తో ఆగిపోయింది. ఈ రోజు ఈ సినిమాకు రిలీజ్ సంబంధించిన  అప్ డేట్ తెలియనుంది. మరోవైపు ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉందనేది టాక్.

ఇక ఈ నెల 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు మూవీ వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో ఆ రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బాలయ్య సునామీ సృష్టించడం ఖాయమని అంచనా టాలీవుడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీంతో పాటు బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘అఖండ 2 తాండవం’ మొదలవడం ఖాయం అనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. దీంతో అభిమానులు ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లో అత్యధిక బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. అంతేకాదు బాలయ్య కెరీర్ లో నే అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మాత్రం ఈ నెల 12న విడుదల చేస్తే గతంలో ఏదైతే రేట్లు చెప్పారో అదే  ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తామని నిర్మాతలకు హామి ఇచ్చారు. మరి లేట్ అయితే వివిధ సినిమాలతో పోటీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మరి ఈ విషయమై నిర్మాతలు ఏం హామి ఇస్తారో చూడాలి. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 New Release dateAkhanda 2 Thandavam New Release DateAkhanda 2 December 12 ReleaseBalakrishna returned Half of his RemunarationBalayya Remunaration

