Akhanda 2: థియేటర్స్ వద్ద బాలయ్య మేనియా.. అఖండ 2 పబ్లిక్ టాక్..

Balakrishna akhanda 2 Premiers Public Talk: బాలయ్య నటించిన అఖండ 2 సినిమా ప్రీమియర్ షో గురువారం రాత్రి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రదర్శించారు. థియేటర్ల వద్ద బాలయ్య అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోయారు. సినిమా ఒకసారి వాయిదా పడడంతో నిరుత్సాహానికి గురైన అభిమానులు గురువారం రాత్రి ప్రీమియర్ షోకు వెల్లువలా తరలివచ్చారు. తీన్మార్ డప్పుల నృత్యాలు, బాణాసంచా కాల్పులు, స్వీట్లు పంపిణీ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. బాలయ్య జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు ఇచ్చారు. పూనకాలు లోడింగ్ అంటూ యువత ఊగిపోయారు. థియేటర్స్వద్ద బాలయ్య మేనియా పట్టుకుంది. అటు అమెరికాలో కూడా అఖండ 2 ప్రదర్శించే థియేటర్స్ దగ్గర అభిమానులు పూనకాలు లోడింగ్ బాలయ్య శివ తాండవానికి ఊగిపోయారు.
అటు బాలకృష్ణకు కంచుకోట అయిన రాయలసీమలో అభిమానులు సందడి చేశారు. ముఖ్యంగా అనంతపురంలో అభిమానులు, ఎమ్మెల్యేలు సందడి చేశారు. MLA లు దగ్గుపాటి ప్రసాద్, ఎమ్మెస్ రాజు ఆధ్వర్యంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. తెలుగు దేశం కార్యాలయం నుంచి గౌరీ కాంప్లెక్స్ వరకు వందలాది మంది అభిమానులు జై బాలయ్య నినాదాలతో హోరెత్తించారు.
గౌరీ థియేటర్లో బాలయ్య అభిమాని జగన్ ఏర్పాటు చేసిన 12 అడుగుల శివలింగానికి రుద్రాభిషేకం చేశారు. ఈ సినిమా అఖండ-1కు మించి విజయం సాధిస్తుందని ఎమ్మెల్యేలు తెలిపారు.
కాషాయం కట్టుకున్న ఆ దేశాన్ని చూడు, తిశ్రూలాన్ని పట్టుకున్న ఆ దైవాన్ని చూడు, ఎవర్రా ఆ విబూది కొండను ఆపేది.. కొండల్లో తొండలని పట్టుకుని తినే మీరెక్కడా.. ప్రతి కొండను దైవంలా కొలిచే మేమక్కడా.. ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశం వెళ్లినా కనిపించేది మతం… ఈ దేశంలో కనిపించేది ధర్మం… సనాతన హైందవ ధర్మం” అంటూ థియేటర్స్ లో బాలయ్య చెప్పిన డైలాగులు మారు మోగుతున్నాయి.
