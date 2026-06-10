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NBK111 Glimpse Review: పుట్టినరోజు కానుకగా బాలయ్య స్టైలిష్ ఎంట్రీ.. NBK111 గ్లింప్స్‌లో అదిరిపోయిన లుక్!

Balakrishna Birthday:నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన NBK111 గ్లింప్స్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. ముఖ్యంగా బైక్‌పై కూర్చొని చేతిలో గన్‌తో కనిపించిన బాలయ్య స్టైలిష్ షాట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో బాలయ్య సరికొత్త మాస్ అవతార్‌లో కనిపించనుండగా, గ్లింప్స్‌తోనే సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 10, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:25 PM IST
NBK111 Glimpse Review: పుట్టినరోజు కానుకగా బాలయ్య స్టైలిష్ ఎంట్రీ.. NBK111 గ్లింప్స్‌లో అదిరిపోయిన లుక్!
Image Credit: balakrishna(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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