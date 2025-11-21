English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BalaKrishna Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. వేదిక మీద బాలకృష్ణకే ఝలక్ ఇచ్చిన అమ్మాయి.. వీడియో వైరల్..

Bala krishna blessing lady fan vizag akhanda 2 event: విశాఖలో ఇటీవల బాలకృష్ణ అఖండ 2 సినిమాకు సంబంధించిన పాటవిడుదల ఈవెంట్ జరిగింది.ఈ క్రమంలో ఒక అమ్మాయి బాలయ్యకే బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:15 PM IST
  • బాలయ్యకే చుక్కలు చూపించిన యువతి..
  • వీడియో వైరల్..

Bala krishna Blessing a lady fan in akhanda 2 song event in vizag: ఇటీవల కాలంలో బాలకృష్ణ తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. హిందూపురంలో ఇటీవల బాలకృష్ణ పలు డెవలప్ మెంట్ పనులను ప్రారంభించారు. అంతేకాకుండా.. ఇటీవల బాలయ్య, సీఎం చంద్రబాబు ప్రొద్బలంతోనే వైఎస్సార్సీపా పార్టీ కార్యలయంపై దాడులు చేశారని ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ సంచలన ట్విట్ చేశారు. ఇటీవల బాలయ్య తరచుగా ఏదో ఒక అంశంతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఎయిర్ పోర్టులో బాలయ్య ఒక అభిమానిపై చిర్రు బుర్రులాడారు.

అంతేకాకుండా.. ఈవెంట్ లో అతను కన్పించడానికి వీల్లేదంటూ కూడా హుకుం జారీ చేశారు.ఈ నేపథ్యంలో  విశాఖపట్నంలో బాలకృష్ణ అఖండ 2 మూవీ సాంగ్ రిలీజ్ కార్యక్రమం జరిగింది. దీనిలో బాలకృష్ణ,  సంయుక్త మీనన్, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయితే.. ఈ మూవీ డిసెంబర్ 5న తెరకెక్కనుంది.

ఇదిలా ఉండగా..ఈ మూవీ ఈవెంట్ లో భారీ ఎత్తున అభిమానులు పాల్గొన్నారు. అయితే.. వేదిక మీద బాలయ్య వద్దకు ఒక యువతి వెళ్లింది. తన ఫోన్ లో ఉన్న అంశాలను బాలయ్యకు వివరించింది. కొంచెం సేపు తర్వాత యువతి స్టేజీ మీద నుంచి కిందకు దిగిపోయేందుకు మరోవైపు తిరిగింది.

ఇది తెలియని బాలయ్య చెయ్యిఎత్తి.. ఆమెను ఆశీర్వదించడం కోసం ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో యువతి బాలయ్యను చూసి షాక్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత బాలయ్య  ఆమెను ఆశీర్వదించడంతో ఆమె ఫన్నీగా నవ్వింది. మొత్తంగా ఒక్కసారి ఆ యువతి మొదట్లో తనను ఎక్కడ కొడుతారో అని కంగారు పడింది.

Read more: Up Bride Video: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా.. ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి.. ఫస్ట్ నైట్ రాత్రి వధువు ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

ఆ తర్వాత అసలు విషయంతెలిసి బాలయ్యకు థైంక్స్ చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని కొంత మంది నెటిజన్లు బాలయ్యను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. బాలయ్యతో జాగ్రత్త అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BalakrishnaAkhanda 2 MovieBala krishna videoVizagBala krishna on lady fan

