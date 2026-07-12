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Nandamuri Tejaswini: సాయి పల్లవి పాటకు స్టెప్పులు అదరగొట్టిన బాలకృష్ణ కూతురు తేజస్విని.. వీడియో వైరల్!

Nandamuri Tejaswini:బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. సాయి పల్లవి 'లవ్ స్టోరీ' పాటకు ఆమె వేసిన డాన్స్ స్టెప్పులు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ వీడియోతో ఆమె నటిగా ఎంట్రీ ఇస్తారా అనే చర్చ కూడా మరోసారి మొదలైంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 12, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:08 PM IST
Nandamuri Tejaswini: సాయి పల్లవి పాటకు స్టెప్పులు అదరగొట్టిన బాలకృష్ణ కూతురు తేజస్విని.. వీడియో వైరల్!
Image Credit: Nandamuri Tejaswini dance video(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Nandamuri Tejaswini: సాయి పల్లవి పాటకు స్టెప్పులు అదరగొట్టిన బాలకృష్ణ కూతురు తేజస్విని.. వీడియో వైరల్!
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