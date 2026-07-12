/Nandamuri Tejaswini: సాయి పల్లవి పాటకు స్టెప్పులు అదరగొట్టిన బాలకృష్ణ కూతురు తేజస్విని.. వీడియో వైరల్!

Nandamuri Tejaswini:నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇటీవల ఆమె చేసిన డాన్స్ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో తేజస్విని ప్రముఖ తెలుగు పాట "సాయి పల్లవి లవ్ స్టోరీ"లోని పాటకు ఎంతో ఉత్సాహంగా స్టెప్పులు వేసింది. ముఖ్యంగా "దాని కుడి భుజం మీద..." అనే భాగంలో ఆమె వేసిన డాన్స్ స్టెప్పులు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. వీడియో చూసిన అభిమానులు ఆమె ఎనర్జీ, ఎక్స్ప్రెషన్స్, స్టైల్ను ప్రశంసిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు.
అయితే తేజస్విని ఇలా డాన్స్ చేసి వైరల్ కావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా ఆమె చేసిన మరో డాన్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా చక్కర్లు కొట్టింది. ప్రతి వీడియోలో ఆమె ఎంతో సహజంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపించడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. అందుకే చాలామంది ఆమెను సినిమాల్లో కూడా చూడాలని కోరుకుంటున్నారు.
తేజస్విని ప్రస్తుతం తన తండ్రి బాలకృష్ణ సినిమా పనుల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కథల ఎంపిక, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, నిర్మాణానికి సంబంధించిన అనేక విషయాల్లో ఆమె చురుకుగా పాల్గొంటున్నారని సమాచారం. బాలకృష్ణ కెరీర్కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో కూడా ఆమె సలహాలు ఉంటాయని పరిశ్రమలో చాలామంది చెబుతున్నారు.
#NandamuriBalakrishna's younger daughter, #MTejeswiniNandamuri, dances to Saranga Dariya. pic.twitter.com/eCjZFzmx4z
— Gulte (@GulteOfficial) July 12, 2026
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల ఆమె హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థ ప్రకటనలో బాలకృష్ణతో కలిసి నటించారు. ఆ ప్రకటనకు మంచి స్పందన వచ్చింది. దీంతో తేజస్విని త్వరలో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇస్తారనే వార్తలు కూడా వినిపించాయి. అయితే నందమూరి కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉన్నవారి సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఆమెకు పూర్తి స్థాయి నటిగా మారే ఆలోచన లేదని తెలుస్తోంది. నిర్మాణం, కంటెంట్ డెవలప్మెంట్, క్రియేటివ్ ప్రాజెక్టులపైనే ఆమె ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్లు సమాచారం.
ఇక మరోవైపు, బాలకృష్ణ అభిమానులు మాత్రం తేజస్విని వెండితెరపై చూడాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆమె డాన్స్ వీడియోలు చూస్తుంటే కెమెరా ముందు కూడా ఎంతో సహజంగా కనిపిస్తున్నారని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మంచి కథ దొరికితే భవిష్యత్తులో ఆమె నటిగా కూడా కనిపించే అవకాశం ఉందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ గోపీచంద్ మలినేని, కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న కొత్త సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో తేజస్విని వైరల్ డాన్స్ వీడియో కూడా నందమూరి అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో లక్షలాది వ్యూస్తో ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది. అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోలు చూడాలని కోరుకుంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.