English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Balakrishna: బాలయ్యకు జోహార్.. మరోసారి తన మంచి మనసు చాటుకున్న నందమూరి హీరో..

Balakrishna Donates For Rain Victims:  సినిమాల్లోనే కాదు నిజ జీవితంలో కూడా బాలయ్య మనసుని ఇష్టపడేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ముక్కు పైన కోపం ఉన్నా కానీ తను ప్రేమించిన వ్యక్తి కోసం ఎంత దూరమైనా పోతారు అంటూ ఎంతో మంది చెబుతూ ఉంటారు.. అలాంటి బాలయ్య మరోసారి తన మంచితనాన్ని రుజువు చేసుకున్నారు..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:22 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Balakrishna: బాలయ్యకు జోహార్.. మరోసారి తన మంచి మనసు చాటుకున్న నందమూరి హీరో..

Balakrishna Latest News: బాలకృష్ణ మనసు గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా..చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సినిమాల్లో అలానే బయట కూడా.. గంభీరంగా కనిపించే బాలకృష్ణ మనసు మాత్రం మంచు కన్నా చల్లగా ఉంటుంది అంటూ ఎంతోమంది ఆయన మీద ప్రశంసలు కురిపిస్తూ ఉంటారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

కోపం వచ్చినా బయటకే చూపిస్తారు అలానే కోపం చూపించిన కాసేపటికి వెన్నలాగా కరిగిపోతారు అని ఆయన వెన్నంటే ఉండే వాళ్ళు అంతా.. చెబుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా సహాయం కావాలి అన్న వాళ్లకు బాలయ్య తప్పకుండా చేస్తారు అని ఆయనకు ఎంతో మంచి పేరు ఉంది. 

ఈ క్రమంలో మరోసారి బాలయ్య ఆయన మంచితనాన్ని రుజువు చేసుకున్నారు. తెలంగాణలోని కామారెడ్డి, జగిత్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ వరదల వల్ల సాధారణ మనుషులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

అంతేకాకుండా ఈ వరదల..ధాటికి ప్రాణాలు కోల్పోయిన రైతులు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు. అయితే ఈ వరదల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన రైతులకీ కూడా సినీనటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ అండగా నిలవడం ప్రస్తుతం ఆయన పైన ప్రశంశాలు కురిపిస్తుంది. 

అసలు విషయానికి వస్తే ఈ వరదల వల్ల ప్రాణాలు నష్టపోయిన రైతుల.. కుటుంబానికి.. తన వంతుగా రూ.50 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని 
CMRFకు అందిస్తున్నట్లు బాలకృష్ణ ప్రకటించారు.

మున్ముందు కూడా తన వంతు సహాయ సహకారాలు
అందిస్తానని ఆయన తెలిపారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన
వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ
నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం బాలయ్య తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అందరికీ.. ఆయన పైన అభిమానాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది .

Also Read: KTR Emotional: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌పై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం

Also Read: Basar Saraswathi Temple: బాసర సరస్వతమ్మ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన గోదారమ్మ

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Balakrishna donationBalakrishna rain victimsNandamuri Balakrishna charityTelangana flood reliefBalakrishna CMRF

Trending News