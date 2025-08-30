Balakrishna: బాలయ్యకు జోహార్.. మరోసారి తన మంచి మనసు చాటుకున్న నందమూరి హీరో..

Balakrishna Latest News: బాలకృష్ణ మనసు గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా..చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సినిమాల్లో అలానే బయట కూడా.. గంభీరంగా కనిపించే బాలకృష్ణ మనసు మాత్రం మంచు కన్నా చల్లగా ఉంటుంది అంటూ ఎంతోమంది ఆయన మీద ప్రశంసలు కురిపిస్తూ ఉంటారు.
కోపం వచ్చినా బయటకే చూపిస్తారు అలానే కోపం చూపించిన కాసేపటికి వెన్నలాగా కరిగిపోతారు అని ఆయన వెన్నంటే ఉండే వాళ్ళు అంతా.. చెబుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా సహాయం కావాలి అన్న వాళ్లకు బాలయ్య తప్పకుండా చేస్తారు అని ఆయనకు ఎంతో మంచి పేరు ఉంది.
ఈ క్రమంలో మరోసారి బాలయ్య ఆయన మంచితనాన్ని రుజువు చేసుకున్నారు. తెలంగాణలోని కామారెడ్డి, జగిత్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ వరదల వల్ల సాధారణ మనుషులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
అంతేకాకుండా ఈ వరదల..ధాటికి ప్రాణాలు కోల్పోయిన రైతులు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు. అయితే ఈ వరదల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన రైతులకీ కూడా సినీనటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ అండగా నిలవడం ప్రస్తుతం ఆయన పైన ప్రశంశాలు కురిపిస్తుంది.
అసలు విషయానికి వస్తే ఈ వరదల వల్ల ప్రాణాలు నష్టపోయిన రైతుల.. కుటుంబానికి.. తన వంతుగా రూ.50 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని
CMRFకు అందిస్తున్నట్లు బాలకృష్ణ ప్రకటించారు.
మున్ముందు కూడా తన వంతు సహాయ సహకారాలు
అందిస్తానని ఆయన తెలిపారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన
వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ
నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం బాలయ్య తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అందరికీ.. ఆయన పైన అభిమానాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది .
