Akhanda 2: 12న అఖండ 2 రిలీజ్..? ఫ్యాన్స్ రచ్చ రంబోలా..!!

Akhanda 2 Thandavam New Release Date: నందమూరి బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్‌ బోయపాటి కాంబినేషన్ లో తెరెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. డిసెంబర్ 4న సాయంత్రి ప్రీమియర్ షోలతో విడుదల కావాల్సిన సినిమా.. రిలీజ్ కు కొన్ని గంటల ముందు టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల విడుదల చేయడం లేదని నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా విడుదలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్టు చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఈ నెల12న సినిమాను విడుదల చేయాలని నిర్మాతలకు అల్టీమేట్ జారీ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 8, 2025, 11:50 AM IST

బాలయ్య, బోయపాలి శ్రీను కాంబినేషన్ లో  వచ్చిన అఖండ-2 విడుదలకు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటోంది. డిసెంబర్‌ 5 న రిలీజ్‌ కావలసిన సినిమా  పైనాన్స్ ప్రాబ్లెమ్స్ కారణంగా  తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది. అయితే  అఖండ-2 సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ పై నిర్మాతలు ఎలాంటి ప్రకటన చేయడంలేదు.  దీనిపై బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్‌ గుర్రుగా ఉన్నారు.  DEC 12న ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ మూవీ విడుదల చేయాల్సిందేనని సోషల్‌ మీడియాలో డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే  # We Want Akhanda2 On Dec12th ట్యాగ్‌ ను ట్రెండ్‌  చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం లక్షల్లో ఈ ట్రెండింగ్‌  కొనసాగుతోంది. కొందరైతే నిర్మాతలకు మూవీ రిలీజ్‌పై వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. కాగా ఈ శుక్రవారమే రిలీజ్ ఉండే అవకాశం ఉందని పలువురు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

మొత్తంగా ఈరోస్ కు వాళ్లకు వడ్డీతో కలిసి దాదాపు రూ. 60 కోట్లకు పైగా చెల్లించాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను రంగంలోకి దిగి తమకు సంబంధించిన రెమ్యునరేషన్ ను తిరిగి ఇచ్చేసారు. బాలయ్య పూర్తిగా తిరిగి ఇచ్చేసినట్టు సమాచారం. అటు బోయపాటి శ్రీను కూడా  తన రెమ్యునరేషన్ లో సగం నిర్మాతలకు వెనక్కి ఇచ్చాడట. త్వరలోనే ఫైనాన్స్ మ్యాటర్ ఈ రోజు లేదా రేపటి వరకు కొలిక్కి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే సినీ రంగానికి బడా నిర్మాతలు కూడా రంగంలోకి దిగి ఈ మ్యాటర్ ను సాల్వ్ చేసే పనిలో  పడ్డారు. మొత్తంగా  చూసుకుంటే ఈ నెల 12న మాగ్జిమమ్ విడుదల తేదిని ఖరారు చేసే అవకాశాలున్నాయి. లేకపోతే ఈ నెల 24న విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. 

ఏది ఏమైనా సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి హాట్రిక్ కాంబినేషన్స్ తో తెలుగు తెరపై ప్రత్యేక ముద్ర వేసిన బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో సినిమా కావడంతో ఈ సినిమా పై అంచనాలు అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లోనే రూ. 100 కోట్ల పైగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఏది ఏమైనా త్వరలోనే ఫైనాన్స్ ఇష్యూ తేలితే ఈ రోజు సాయంత్రమే దాదాపు కొత్త విడుదల తేదిని నిర్మాతలు అనౌన్స్ చేసే అవకాశాలున్నాయి.   

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akhanda 2 New Release dateAkhanda 2 Thandavam New Release DateAkhanda 2 December 12 ReleaseBalakrishna returned Half of his RemunarationBalayya Remunaration

