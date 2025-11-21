IFFI: గోవా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో బాలకృష్ణ కు ఘన సన్మానం..

Balakrsihna Feliciates IFFI: టాలీవుడ్ సీనియర్ అగ్ర కథానాయకుడు నందమూరి బాలకృష్ణ (Nandamuri Balarkrishna)కు మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే 2025 బాలయ్య నామ సంవత్సరంగా చెప్పాలి. ఈ యేడాది బాలకృష్ణను కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ భూషణ్ తో గౌరవించింది. అటు ఈయన హీరోగా నటించిన ‘భగవంత కేసరి’ తెలుగు జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపికైంది. అటు ముంబైలోని నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సెంజీలో గంట వాయించిన తొలి దక్షిణాది హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అటు 50 యేళ్లుగా హీరోగా నటిస్తున్న నట వారసుడు కమ్ హీరోగా బాలకృష్ణ అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేయడంతో ఈ పేరు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నమోదు అయింది. తాజాగా బాలయ్య కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికి తురాయి చేరింది. ఇక గత 50 యేళ్లుగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయకుడిగా కొనసాగుతున్న బాలయ్యకు గోవాలో జరగుతున్న 56 అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (56th Internation Film Festival Of India) వేడుక ప్రారంభంలో గ్రాండ్ పరేడ్ లో భాగంగా ఆయన్ని ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ వేడుకలో చివర్లో రజినీకాంత్ ను సన్మానించనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి ఎల్. మురుగన్, గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు, గోవా ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ వేదికపై బాలయ్యను శాలువతో సత్కరించి పుష్పగుచ్చం అందజేశారు. నటుడిగా సినీ పరిశ్రమలో 50 యేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈయన్ని సత్కరించారు.50యేళ్ల నట ప్రస్థానంలో చారిత్రక, పౌరాణిక, జానపద, సోషియో ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్, సాంఘిక చిత్రాల్లో నటించిన తనదైన ముద్ర వేశారు.
Legendary actor Nandamuri Balakrishna honoured at the #IFFI Grand Parade for his outstanding contribution to Indian cinema.🎬🎥
With unforgettable mass roles, commanding screen presence, and decades of impactful performances, he remains one of Telugu cinema’s most influential… pic.twitter.com/fcnvOAUWtY
— PIB in Goa 🇮🇳 (@PIB_Panaji) November 20, 2025
సన్మానం అనంతరం బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. తన తండ్రి ఎన్టీఆర్ నట వారసుడిగా అడుగుపెట్టి ఆయనతో అనేక చిత్రాల్లో నటించడం వల్ల తన కెరీర్ కు ఎంతగానో ఉపయోగపడిందన్నారు. సినిమాల్లో వచ్చి 50 యేళ్లు పూర్తైయిన విషయం నమ్మలేకపోతున్నాను. తన అసలు వయసులు అడగకూడదని చెప్పి నవ్వులు పూయించారు. ఎన్టీఆర్ నట వారసత్వంతో పాటు హిందూపురం నుంచి వరుసగా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అటు బసవ తారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి చైర్మన్ గా పేదలకు ఉచిత సేవలు అందిస్తున్నారు. మరోవైపు సినిమా నటుడిగా కొనసాగుతున్నారు.త్వరలో బాలయ్య ‘అఖండ 2’ చిత్రంతో పలకరించబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో బాలయ్య మరోసారి ద్విపాత్రాభినయంలో కనిపించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది.
