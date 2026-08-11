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బాలయ్య, కొరటాల మూవీపై బిగ్ ట్విస్ట్ ఇదే..!

Balakrishna Koratala Siva Movie update: నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులకు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తెగ వినిపిస్తోంది. బాలయ్య హీరోగా, కొరటాల శివ డైరెక్షన్‌లో  ఓ భారీ సినిమా  సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే ముహూర్తం షాట్ కూడా కుదిరింది.  ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్‌ విషయంలో అనుకున్న షెడ్యూల్‌లో చిన్న మార్పు చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:00 AM IST
బాలయ్య, కొరటాల మూవీపై బిగ్ ట్విస్ట్ ఇదే..!
Image Credit: NBK Koratala movie (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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