Balayya Injuri News: హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కలయికతో బాలయ్య 111వ చిత్రం తెరకెక్కుతుంది. దీనికి ఎన్బీకే 111అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని కాకినాడ పోర్ట్లో గత 4 రోజులుగా షూటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ రోజు పోర్టులో షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో డూప్ కు బదులు బాలయ్య స్వయంగా ఫైట్ సీన్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సందర్బంగా కాలు జారడంతో మోకాలికి స్వల్ప గాయమైంది. దీంతో షూటింగ్ను క్యాన్సిల్ చేసుకొని ముందుగా దగ్గరలోని అపోలో హాస్పిటల్ వెళ్లి అక్కడ నుంచి హోటల్కు వెళ్లిపోయారు బాలకృష్ణ. బాలయ్యకు గాయమైన విషయాన్ని తెలుసుకున్న అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున కాకినాడ పోర్ట్కు తరలివచ్చారు. అయితే పోర్ట్ అధికారులు అక్కడకి ఎవరిని అనుమతించలేదు. అంతేకాదు అక్కడ సంఘటనలను వీడియోలు తీయకుండా కట్టడి చేశారు.
బాలయ్య మనోజ్ మధ్య ఫైట్ సీన్లో గాయం..
బాలకృష్ణ, మంచు మనోజ్ మధ్య షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బాలయ్య గతేడాది ‘అఖండ 2’ మూవీతో పలకరించారు. ఈ సినిమా ఆశించిన విజయాన్ని సాధించలేదు. ఇక ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేనితో చేస్తోన్న సినిమా ముంబై బ్యాక్ డ్రాప్ మాఫియా నేపథ్యంలో వస్తోన్న సినిమా. గతంలో ముంబై బ్యాక్ డ్రాప్లో బాలయ్య ‘అశోక చక్రవర్తి’ అనే సినిమా చేశాడు. అందులో గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రలో నటించారు. ఆ తర్వాత ప్రాణానికి ప్రాణం ‘యువరత్న రాణా’, ‘సుల్తాన్’ వంటి చిత్రాల్లో బాలయ్య గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రల్లో మెప్పించారు. ఇపుడు చాలా యేళ్ల తర్వాత ముంబై గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో ఎలా ఉండబోతున్నారనేది ఆసక్తి రేకిత్తిస్తోంది. ఈ సినిమాను 90s బ్యాక్ డ్రాప్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో బాలయ్య సరసన కాజల్ అగర్వాల్ కథానాయికగా నటిస్తోంది.
టీజర్కు సూపర్ రెస్సాన్స్..
ఇప్పటికే బాలయ్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన టీజర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమా తర్వాత కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో కొత్త చిత్రానికి ఓకే చెప్పారు. రీసెంట్గా పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాకు ‘కార్పెంటర్’ అనే టైటిల్ పెట్టినట్టు సమాచారం. త్వరలో ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ చిత్రంలో బాలయ్య సరసన తమన్నా కథానాయికగా నటించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాదు సీనియర్ హీరో డాక్టర్ రాజశేఖర్ ప్రతినాయక పాత్రలో నటించబోతన్నట్టు సమాచారం.
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