Balakrishna Next Movie : ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ సమయంలో మంచు మనోజ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో చేరడం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. బాలకృష్ణ, మంచు మనోజ్ కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
నందమూరి కుటుంబం, మంచు కుటుంబం మధ్య మంచి అనుబంధం చాలా ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. గతంలో మంచు మనోజ్ నటించిన ఊ కొడతారా ఉలిక్కి పడతారా సినిమాలో బాలకృష్ణ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు బాలయ్య సినిమాలో మనోజ్ నటించడం ప్రేక్షకులకు మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోంది.
ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో కనిపించే అవకాశం ఉందని బలమైన ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై చిత్రబృందం ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ మనోజ్కు పవర్ఫుల్ రోల్ ఉంటుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఇటీవల మిరాయి, భైరవం వంటి సినిమాల్లో మంచు మనోజ్ నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆ పాత్రలకు మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో బాలయ్య సినిమాల్లో కూడా ఆయన బలమైన పాత్రలో కనిపిస్తారని టాక్ వినిపిస్తోంది.
బాలకృష్ణ సినిమాలో అవకాశం రావడం ఏ నటుడికైనా పెద్ద విషయం అని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న మంచు మనోజ్ ఇప్పుడు రెండో ఇన్నింగ్స్లో జాగ్రత్తగా కథలు ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్కు మరో కీలక మలుపు కావొచ్చని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మంచు మనోజ్ కూడా చేరడంతో సినిమా హైప్ మరింత పెరిగింది. మరి ఈ పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్ బిగ్ స్క్రీన్పై ఎలాంటి యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తుందో చూడాలి.
