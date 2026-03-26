  • Balakrishna: బాలకృష్ణ అరుదైన గౌరవం.. ఢిల్లీ సీఎం చేతులు మీదుగా లైఫ్ టైమ్ అఛీవ్ మెంట్ అవార్డు..

Balakrishna  Lifetime Achievment Award: నందమూరి బాలకృష్ణ  ఖాతాలో మరో అవార్డు వచ్చి చేరింది. తాజాగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఘనం నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఢిల్లీలో భాగంగా బాలయ్యను లైఫ్ టైమ్ అచీవ్ మెంట్ అవార్డుతో గౌరవించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 10:48 AM IST

Power Cut: హైదరాబాద్‌వాసులకు అలెర్ట్‌.. నేడు ఈ ఏరియాల్లో పవర్‌ కట్స్‌..!
5
Power Cut
Power Cut: హైదరాబాద్‌వాసులకు అలెర్ట్‌.. నేడు ఈ ఏరియాల్లో పవర్‌ కట్స్‌..!
8th Pay Commission: ఈ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. శ్రీరామ నవమికి ప్రభుత్వం భారీ కానుక..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఈ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. శ్రీరామ నవమికి ప్రభుత్వం భారీ కానుక..!
Sri Rama Navami 2026: శ్రీరామనవమి శుభవేళ.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. ఇక కెరీర్‌లో దూసుకుపోవడమే!
6
Rama Navami
Sri Rama Navami 2026: శ్రీరామనవమి శుభవేళ.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. ఇక కెరీర్‌లో దూసుకుపోవడమే!
Dhurandhar 2: పాకిస్తాన్‌లో భిక్షాటన చేసిన అజిత్‌ దోవల్‌‌.. అక్కడి ఆర్మీ ఆఫీసర్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న సెహమత్‌ ఖాన్, వీళ్లే రియల్‌ లైఫ్‌ భారత గూఢచారులు!
7
Dhurandhar 2 real story
Dhurandhar 2: పాకిస్తాన్‌లో భిక్షాటన చేసిన అజిత్‌ దోవల్‌‌.. అక్కడి ఆర్మీ ఆఫీసర్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న సెహమత్‌ ఖాన్, వీళ్లే రియల్‌ లైఫ్‌ భారత గూఢచారులు!
Balakrishna International Film Festival Delhi Life Time Achievment Award: నందమూరి తారకరామరావు నట వారసుడిగా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు నందమూరి బాలకృష్ణ. ఇన్నేళ్లు కెరీర్ లో ఎన్నో సాంఘిక, పౌరాణిక, చారిత్రక, సోషియో ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్, హార్రర్  ఇలా అన్ని జానర్స్ లో సినిమాలు చేసారు. అంతేకాదు ఓ నట వారసుడిగా అడుగుపెట్టి 50 యేళ్ల నట ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకోవడంతో పాటు ఇప్పటికీ హీరోగా కొనసాగుతున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోగా బాలకృష్ణ చరిత్ర సృష్టించారు. అంతేకాదు గత అర్ధ శతాబ్దంగా హీరోగా తప్పించి మరో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించలేదు. దాదాపు బాలకృష్ణ నటించిన 110 చిత్రాల్లో దాదాపు అన్ని చిత్రాలు టైటిల్ ఓరియంటెడ్ మూవీసే చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బాలకృష్ణ పేరు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో చోబు చేసుకుంది. 

తాజాగా బాలకృష్ణ ఢిల్లీ ప్రభుత్వం.. ఘనంగా ప్రారంభించిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఢిల్లీలో ఆయన్ని జీవిత సాఫల్య పురస్కారం (లైఫ్ టైమ్ అచీవ్ మెంట్ అవార్డు)తో సత్కరించింది. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా చేతులు మీదుగా బాలకృష్ణ ఈ అవార్డు అందుకున్నారు. మరోవైపు ఈ కార్యక్రమంలో దివంగత పద్మ విభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత ధర్మేంద్రతో పాటు షర్మిలా ఠాగూర్ ను లైఫ్ టైమ్ అచీవ్ మెంట్ అవార్డులతో సత్కరించడం విశేషం. 

బాలకృష్ణ విషయానికొస్తే.. గతేడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ తో గౌరవించింది. అటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన తండ్రి పేరిట నెలకొల్పిన ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డును అందుకున్నారు. అంతేకాదు గత 50 యేళ్లుగా హీరోగా నటిస్తున్న నట వారసుడుగా ఈయన పేరు గిన్నీస్ బుక్ లో చోటు చేసుకుంది. మరోవైపు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సెంజ్ లో గంట వాయించిన తొలి హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. మరోవైపు గతేడాది  సినీ రంగంలో 50 యేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా  56 అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (56th Internation Film Festival Of India) వేడుకలో గోవా గవర్నర్, ముక్యమంత్రి బాలయ్యను ఘనంగా సన్మానించారు. అంతేకాదు ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో బాలకృష్ణ నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు రావడం విశేషం. 

కేవలం నటుడిగానే కాకుండా .. తండ్రి ఎన్టీఆర్ నట వారసత్వంతో పాటు హిందూపురం నుంచి వరుసగా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. సినీహీరోగా ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి వరుసగా మూడుసార్లు ఎన్నికైన నటుడిగా కూడా బాలయ్య పేరిట రికార్డు ఉంది.  అటు బసవ తారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి చైర్మన్ గా పేదలకు ఉచిత సేవలు అందిస్తున్నారు. మరోవైపు సినిమా నటుడిగా కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేని సహా ఇతర ప్రాజెక్టులు లైన్ లో ఉన్నాయి. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

