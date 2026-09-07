/మరోసారి బాక్సాఫీస్ పోటీలో బాలయ్య వర్సెస్ నాగ్.. కింగ్‌ 10 Vs దాదా..

NBK Vs Nagarjuna: మరోసారి నందమూరి, అక్కినేని హీరోలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఢీ అంటే ఢీ అనబోతున్నారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు వీళ్లిద్దరు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటీ పడ్డారు. ఈ సారి ఒకేరోజు ఇద్దరు సీనియర్ టాప్ స్టార్స్ క్రిస్మస్కు పోటీగా తమ సినిమాలను రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించడంతో మరోసారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్ వార్ తప్పడం లేదు.
అక్కినేని వర్సెస్ నందమూరి..
నాగార్జున తన కెరీర్లో కీలమైన వందో చిత్రానికి ‘కింగ్ 100’ అని టైటిల్ ఫిక్స్ చేశాడు. అంతేకాదు తనకు కలిసొచ్చిన డిసెంబర్ నెల 24వ తేదిన ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మరోవైపు ఈ సినిమా గ్లింప్స్ కూడా బాగా ఉండటంతో పాటు నాగార్జున మరోసారి స్టైలిష్లుక్లో కనిపించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమాను రా కార్తీక్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. గతేడాది నాగార్జున నుంచి వచ్చిన రెండు సినిమాల్లో ‘కుబేర’, కూలీ సినిమాల్లో నాగార్జున మెయిన్ హీరోగా నటించలేదు. దీంతో ఈ సినిమాపై అక్కినేని అభిమానులు బోలేడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
కింగ్ 100 వర్సెస్ దాదా..
మరోవైపు నాగార్జున ‘కింగ్ 100’కు పోటీగా బాలకృష్ణ హీరోగా గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రాన్ని అదే రోజు డిసెంబర్ 24న రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. టైటిల్ గ్లింప్స్లో చూపెట్టారు. ఈ సినిమాకు ‘దాదా’ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ఈ సినిమా బాలయ్య మరోసారి స్టైలిష్ డాన్ పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన రెండు కంటెంట్స్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మరి ఈ బాక్సాఫీస్ పోటీలో నాగార్జున నిజంగానే కింగ్గా నిలుస్తాడా..? బాలయ్య దాదా డామినేట్ చేస్తాడా అనేది తెలియాంటే ఈ సినిమాల రిలీజ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.