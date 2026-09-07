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మరోసారి బాక్సాఫీస్ పోటీలో బాలయ్య వర్సెస్ నాగ్.. కింగ్‌ 10 Vs దాదా..

King 100 Vs Dada: మన దగ్గర సంక్రాంతి సీజన్, దసరా సీజన్ తర్వాత ఇపుడు అందరు పెద్ద హీరోలు ఇయర్ ఎండ్ క్రిస్మస్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ తమ సినిమాలను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి సీజన్‌లో రిలీజ్ చేస్తే ఒకేసారి నాలుగైదు సినిమాలతో పోటీ తప్పదు. టాక్ బాగుంటే అన్ని సినిమాలు నడుస్తున్నాయి. ఇక పొంగల్ సీజన్‌లో పోటీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇపుడు బడా హీరోల టార్గెట్ క్రిస్మస్ సెలవులపై పడింది. ఈ సారి క్రిస్మస్ పోటీలో నాగార్జున, బాలయ్యలు ఒకేరోజు పోటీ పడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:57 AM IST
మరోసారి బాక్సాఫీస్ పోటీలో బాలయ్య వర్సెస్ నాగ్.. కింగ్‌ 10 Vs దాదా..
Image Credit: Dada Vs King 100 (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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