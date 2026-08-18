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Bandla Ganesh: అల్లుడి ప్రవర్తన చూసి గుండెల్లో దడ.. బండ్ల గణేష్ వార్నింగ్..!

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ కూతురు పెళ్లి వేడుకల్లో అల్లుడు సూర్య అదిరిపోయే డ్యాన్స్ చేశాడు. అది చూసిన గణేష్ సరదాగా స్పందిస్తూ.. “నువ్వు చేసే పనులు చూస్తుంటే నాకు గుండెల్లో దడ మొదలైంది” అంటూ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:28 PM IST
Bandla Ganesh: అల్లుడి ప్రవర్తన చూసి గుండెల్లో దడ.. బండ్ల గణేష్ వార్నింగ్..!
Image Credit: Bandla Ganesh(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Bandla Ganesh: అల్లుడి ప్రవర్తన చూసి గుండెల్లో దడ.. బండ్ల గణేష్ వార్నింగ్..!
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