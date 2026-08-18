/Bandla Ganesh: అల్లుడి ప్రవర్తన చూసి గుండెల్లో దడ.. బండ్ల గణేష్ వార్నింగ్..!

Bandla Ganesh: ప్రముఖ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేష్ కూతురు పెళ్లి ఇటీవల అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో పెళ్లి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పెళ్లికి ముందు జరిగిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో కూడా సందడి వాతావరణం కనిపించింది. ముఖ్యంగా బండ్ల గణేష్ అల్లుడు సూర్య చేసిన డ్యాన్స్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
సంగీత్ వేడుకలో సూర్య ఎంతో ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేశారు. ఆయన డ్యాన్స్ చూసిన అభిమానులు, కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఎంకరేజ్ చేశారు. సూర్య అంత ఎనర్జీతో డ్యాన్స్ చేయడం చూసి బండ్ల గణేష్ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. వెంటనే ఆయన మైక్ తీసుకుని తన అల్లుడిపై సరదాగా కామెంట్స్ చేశారు.
“నువ్వు చేసే పనులు చూస్తుంటే నాకు గుండెల్లో దడ మొదలైంది” అంటూ బండ్ల గణేష్ సరదాగా అన్నారు. తన అల్లుడు ఇంత బాగా, ఇంత ఎనర్జీతో డ్యాన్స్ చేస్తాడని తాను అసలు ఊహించలేదని చెప్పారు. ఆయన మాటలు అక్కడ ఉన్న వారందరినీ నవ్వించాయి.
అంతేకాదు.. సూర్యకు హీరో అవ్వాలనే ఆలోచన రావద్దని కూడా బండ్ల గణేష్ సరదాగా సూచించారు. అక్కడ ఉన్న దర్శకులందరినీ ఉద్దేశిస్తూ.. తన అల్లుడు చేసిన డ్యాన్స్ను మర్చిపోవాలని అన్నారు. సూర్య మంచి బిజినెస్మ్యాన్గా ఎదగాలని, సినిమాల్లో హీరోగా చేయాలని మాత్రం అనుకోవద్దని చమత్కరించారు.
దీనికి సూర్య కూడా సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు. తన భార్యపై ఉన్న ప్రేమతోనే తాను ఆ డ్యాన్స్ చేశానని చెప్పారు. తనకు హీరో అవ్వాలనే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేశారు.
బండ్ల గణేష్, ఆయన అల్లుడు సూర్య మధ్య జరిగిన ఈ ఫన్నీ సంభాషణ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అల్లుడి డ్యాన్స్ చూసి తనకు గుండెల్లో దడ మొదలైందంటూ బండ్ల గణేష్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ సరదా మాటలతో వారి మధ్య ఉన్న మంచి అనుబంధం కూడా కనిపిస్తోంది.
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