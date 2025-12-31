Beauty OTT Streaming: ZEE5లో జనవరి 2 నుంచి ‘బ్యూటీ’ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్..

ఎప్పటికప్పుడు కొత్త చిత్రాలు..సిరీస్లతో వైవిధ్యమైన కంటెంట్ను ఆడియన్స్ కు అందిస్తున్న పూర్తి స్వదేశీ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ జీ5. అంతేకాదు
దేశంలోనే టాప్ ఓటీటీ మాద్యమాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు సంపాదించుకుంది ZEE5. తాజాగా మరోసారి తన విలక్షణతను చాటుకుంటూ కొత్త సినిమా ‘బ్యూటీ’తో ప్రేక్షకులకు అందించడానికి రెడీ అవుతుంది. డిఫరెంట్ మూవీస్లో నటిస్తూ అట్రాక్ట్ చేసిన అంకిత్ కొయ్య కథానాయకుడిగా..నిలఖి పాత్రా కథానాయికగా యాక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ జీ 5 ఓటీటీ వేదికగా జనవరి 2 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
గుండెలను పిండేసే క్యూట్ లవ్స్టోరీ ఓ వైపు.. కూతురిపై అపరిమితమైన ప్రేమను చూపించే తండ్రి ప్రేమ మరోవైపు .. ఈ సంఘర్షణలో స్టోరీ ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుందనే కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ప్రేమించిన వాడు కంటే కన్నతల్లిదండ్రులు ప్రేమ గొప్పదనే సందేశంతో ఈ సినిమాను ఇప్పటి యువతులకు జ్ఞానోదయం అయ్యే రీతిలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడ దర్శకుడు. సెప్టెంబర్ 15న ప్రేక్షకుల ముందకు వచ్చిన ఈ సినిమా జనవరి 2 నుంచి జీ5లో ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
కథ విషయానికొస్తే..అలేఖ్య (నిలఖి పాత్రా), అర్జున్ (అంకిత్ కొయ్య) లవ్ చేసుకుంటారు. అలేఖ్య నాయన నారాయణ (వీకే నరేష్) ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్. కూతురంటే ఎంతో ప్రేమ. కూతురికి పుట్టినరోజు కానుకగా టూ వీలర్ కొనిస్తానని మాట ఇస్తాడు. అలాగే అర్జున్ కూడా ఆమెకు బండి కొనిస్తానని మాట ఇస్తాడు. తండ్రి మాటపై నిలబడకపోవటంతో అలేఖ్య తండ్రితో గొడవపడుతుంది. అర్జున్, నారాయణ ఆమె నిర్ణయంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు. కోపంతో అలేఖ్య తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ కుటుంబంలో ఎలాంటి చిచ్చు లేపింది. ప్రియుడితో వెళ్లిపోవడంతో తండ్రి ఎలాంటి ఇబ్బందులను ఫేస్ చేశాడు. చివరకు అలేఖ్య తన తప్పు తెలుసుకొని తిరిగి తన ఇంటికి వచ్చిందా మరోవైపు తన ప్రేమను గెలుపించుకుందా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
ZEE5 గురించి...
జీ5 మన దేశపు చాలా యువ ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్. మల్ లాంగ్వేజ్ స్టోరీటెల్లర్గా అనేక భాషలకు సంబంధించిన కథలతో పాటు వెబ్ సిరీస్ లు సినిమాలను అందిస్తున్న అతిపెద్ద దేశీయ కంటెంట్ ఉన్న ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్. జీ5 మిలియన్ల కొద్దీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. గ్లోబల్ కంటెంట్ పవర్ హౌస్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీఎల్) నుంచి శాఖగా మొదలైంది జీ5. అత్యద్భుతమైన వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్ గా పేరు తెచ్చుకుంది. 3,500 సినిమాల లైబ్రరీ ఉన్న ప్లాట్ఫార్మ్ జీ5. 1,750 టీవీ షోలు, 700 ఒరిజినల్స్, 5 లక్షలకు పైగా ఆన్ డిమాండ్ కంటెంట్ ఈ సంస్థ సొంతం. 12 భాషల్లో (హిందీ, ఇంగ్లిష్, తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీ, ఒరియా, బెంగాలీ, మలయాళం, భోజ్పురి, గుజరాతీ, పంజాబీ)లో అందుబాటులో ఉంది. బెస్ట్ ఒరిజినల్స్, ఇంటర్నేషనల్ చిత్రాలు, టీవీ షోస్, మ్యూజిక్, కిడ్స్ షోస్, ఎడ్టెక్, సినీ ప్లేస్, న్యూస్, లైవ్ టీవీ, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ విభాగాల్లో ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట చేస్తోంది. ఇంత గొప్ప డీప్ టెక్ స్టాక్ నుంచి ఎదిగిన ప్లాట్పార్మ్ కావడంతో జీ5 12 భాషల్లో అత్యద్భుతమైన కంటెంట్ని ప్రేక్షకులను అందిస్తూ వారి అభిమానాన్ని చూరగొంటోంది.
