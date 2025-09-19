Beauty Review:‘బ్యూటీ’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Beauty Review: అంకిత్ కొయ్య, నిలాకి పాత్ర హీరో, హీరోయిన్లుగా.. నరేష్, వాసుకి మరో ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘బ్యూటీ’. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ మూవీ ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
నారాయణ (నరేష్) విశాఖ నగరంలో ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్. తన కూతురు అలేఖ్య (నిలాకి) అంటే ప్రాణం. ఆమె ఏది కోరితే తన తాహతు మించిందే అయినా.. కొండ మీద కోతిని తీసుకొచ్చి కూతురుకు ఇచ్చే రకం. వాళ్ల అమ్మ (వాసుకి) సాధారణ గృహిణి. ఉన్నంతలో కుటుంబాన్ని లాక్కొస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర స్కూటీ ఉందని.. తనకు పుట్టినరోజు కానుకగా స్కూటీ కావాలని కోరుతుంది. అయితే బర్త్ డే రోజున తండ్రి ఆమెకు స్కూటీని కొనిస్తాడు. ఈ క్రమంలో అలేఖ్యకు అర్జున్ (అంకిత్ కొయ్య) పరిచయమవుతాడు. అలేఖ్యకు స్కూటిని నేర్పించే క్రమంలో ఇద్దరు ప్రేమలో పడతాడు. వీరి ప్రేమ విషయం అలేఖ్య తల్లికి తెలియడంతో ఆమెను గట్టిగా మందలిస్తుంది. దీంతో తను ప్రేమించిన వాడితో హైదరాబాద్ వెళ్లిపోతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి కూతురు చెప్పపెట్టకుండా వెళ్లిపోయిన అలేఖ్య .. తను ప్రేమించిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుందా.. తప్పు తెలసుకొని తల్లి దగ్గరకు వెళ్లిందా ? చివరకు ఏమైందనేదే మిగతా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ప్రస్తుతం సమాజంలో యంగ్ స్టర్స్ జీవితంలో స్థిరపడకుండా.. ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ తమ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు కూడా కని పెంచిన తల్లిదండ్రులు ప్రేమను అర్ధం చేసుకోకుండా.. ప్రేమించిన వాడు కాస్తంత తీపిగా మంచి మాట్లాడి వారిని ఎలా బుట్టలో పడేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పాలపొంగు లాంటి తమ యవ్వనాన్ని ఇప్పటి యువతులు ఎలా కామాంధులకు ఆగడాలకు బలతున్నారనే బలమైన సందేశాన్ని ఇచ్చాడు దర్శకుడు ఉద్ధవ్. మరోవైపు ఇప్పటి యువతులు తల్లిదండ్రుల కళ్లగప్పి నేటి యువత ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారనే విషయాన్ని బలంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేసాడు. ముఖ్యంగా బాయ్ ఫ్రెండ్ కోసం తన అంగాంగ ప్రదర్శనలు చేయడం వంటివి రియలిస్టిక్ గా చూపించాడు. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ బాగుంది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ ను ఎవరు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయని ఎండ్ చేయడం ఆకట్టుకుంటుంది. ఇప్పటి యువత ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు .. ప్రేమ విషయంలో ఎలా అప్రమత్తంగా మెలగాలనే విషయం చెప్పడం బాగానే ఉన్నా.. దాన్ని ఎక్స్ ట్రీమ్ లెవల్లో చెప్పడం ప్రేక్షకులకు రుచించదు. ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులు చూసే విధంగా లేకపోవడం ఒకింత మైనస్. ముఖ్యంగా ఇంటిమేట్స్ సీన్స్ కుటుంబ ప్రేక్షకులకు ఇబ్బింది కలిగించే అంశమనే చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
నరేష్ .. ఈ సినిమాలో అసలు సిసలు హీరో అని చెప్పాలి. ఓ మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి తండ్రి పాత్రలో జీవించాడు. కూతరు జాడ కోసం తపన పడే తండ్రి పాత్రలో నరేష్ నటించాడనే కంటే జీవించాడనే చెప్పాలి. వాసుకి కూడా మిడిల్ క్లాస్ తల్లి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. అటు అకింత్ కొయ్య.. తన పాత్రలో నటించాడు. నటుడిగా కత్తిమీద సాము లాంటి క్యారెక్టర్ చేసి మెప్పించాడు. హీరోయిన్ గా నటించిన నిలాకి ఎంతో చలాకీగా నటించింది. హీరో ముద్దు సీన్స్ తో పాటు కొన్ని ఇంటిమేట్స్ సీన్స్ లో ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా నటించింది. మొత్తంగా అమాయకమైన తింగరి యువతి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు నటించారు.
పంచ్ లైన్.. ఓ మోస్తరుగా మెప్పించే ‘బ్యూటీ’..
రేటింగ్..2.5/5
